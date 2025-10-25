Ładowanie...

Kto by pomyślał, że "Breslau" tak rozbudzi apetyt użytkowników Disney+ na kryminały. Pierwsza polska produkcja oryginalna platformy czasy świetności ma już za sobą, choć wciąż dzielnie się trzyma w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Obecnie zajmuje bowiem jej czwarte miejsce. Wyprzedzają go dwie nowości - mniej lub bardziej - należące do tego samego gatunku.



To wręcz niesamowite, bo dwa kryminały prześcignęły nie tylko "Breslau", ale też poprzedzającego go w topce "Elio", którym użytkownicy Disney+ niedawno się zachwycali. Animacja Pixara zaraz po swojej streamingowej premierze (wcześniej film można było obejrzeć w kinach) ostro walczyła o czołowe miejsce w topce z aktorskim "Lilo i Stitchem". Teraz ten drugi tytuł zniknął w ogóle z zestawienia, wyparty przez inne produkcję. W tym "Ugotować niedźwiedzia".

Disney+ - co obejrzeć?

Choć "Ugotować niedźwiedzia" zajmuje w topce dopiero piąte miejsce, to właśnie od niego trzeba zacząć opowieść o umiłowaniu polskich użytkowników Disney+ do kryminałów. Dlaczego? Otóż to nowość, która zawitała na platformę 15 października. W serwisie od razu pojawiły się jej wszystkie odcinki (jest ich sześć). Chwilę zajęło zanim produkcja przedarła się do zbiorowej świadomości odbiorców. Ale teraz subskrybenci chętnie ją odkrywają.

"Ugotować niedźwiedzia" przenosi nas do północnej Szwecji 1852 roku. To właśnie tam pastor i jego przybrany syn podążają tropem makabrycznych morderstw. Zaciekle szukają ich sprawcy, ewidentnie dostarczając widzom pożądanego napięcia i emocji. W sieci łatwo natknąć się na opinię, że robi piorunujące wrażenie i użytkownicy Disney+ oglądają wszystkie odcinki za jednym zamachem.

Jeśli "Ugotować niedźwiedzia" rzeczywiście jest tak mocne, jak możemy przeczytać w opiniach Google w najbliższym czasie ma sporą szansę wspiąć się jeszcze wyżej w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. "Breslau" i "Elio" może nawet przebije. Ale z królującymi w zestawieniu serialami pewnie będzie miało problem.

Na pierwszych dwóch miejscach topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju mamy seriale ciągle trwające. Zainteresowanie nimi regularnie podbijają pojawiające się na platformie nowe odcinki. Tak właśnie jest z "Murdaugh: Śmierć w rodzinie". Tydzień temu po premierze pierwszych trzech epizodów produkcja znajdowała się w zestawieniu nieco dalej. Teraz już po debiucie czwartego odcinka kryminał zajmuje środkowe miejsce na podium listy.

"Murdaugh: Śmierć w rodzinie" musiało uznać wyższość "Genialnej Morgan". Bo serial o samodzielnej matce ze smykałką do rozwiązywania zagadek kryminalnych to prawdziwa bomba. Powrócił z 2. sezonem na Disney+ na początku października i do tej pory doczekał się trzech odcinków. Z każdym kolejnym popularność produkcji wzrasta. Do niedawna tylko krążyła ona wokół szczytu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Ale dopiero teraz udało się jej na niego wspiąć.

2. sezon "Genialnej Morgan" składa się łącznie z 18 odcinków - przed fanami jeszcze 15 z nich. Ich premier należy wypatrywać na platformie w nadchodzące wtorki. Szaleństwo na punkcie serialu jeszcze więc trochę potrwa. I będzie to najlepszy dowód na to, że moc kryminału na Disney+ jest silna.



Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Genialna Morgan Murdaugh: Śmierć w rodzinie Elio Breslau Ugotować niedźwiedzia Miasteczko Halloween Thunderbolts Chad Powers Zbrodnie po sąsiedzku Stacja zaginionych

Rafał Christ 25.10.2025 10:11

