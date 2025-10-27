REKLAMA
To: Witajcie w Derry - w jaki sposób serial łączy się ze Lśnieniem?

Serial „To: Witajcie w Derry” w oczywisty sposób łączy się z oryginalną powieścią Stephena Kinga i dwoma kinowymi filmami. Twórcy postanowili jednak osadzić nową historię głębiej w uniwersum opowieści Mistrza Grozy - nie zabraknie zatem mniejszych smaczków (przykładowo: autobus więzienny Shawshank) i znacznie większych odniesień do innych znanych tytułów, jak to dotyczące książek „Lśnienie” i „Doktor Sen”. 

Akcja „To: Witajcie w Derry” rozgrywa się 27 lat przed wydarzeniami z filmu „To” w reżyserii Andy’ego Muschiettiego i 54 lata przed jego kontynuacją. Serial opowiada o poprzednim etapie cyklu terroru, który Pennywise sieje w Derry w stanie Maine.

Produkcja jest jednak nie tylko prequelem - pełni też rolę swoistego wprowadzenia do „Lśnienia”, innego kultowego tytułu Stephena Kinga. Występuje w niej bowiem, co nie jest tajemnicą, Dick Hallorann (Chris Chalk). W rozmowie z serwisem ScreenRant aktor opowiedział, w jaki sposób jego interpretacja tej postaci będzie powiązana ze „Lśnieniem” i jego ekranizacjami. 

To: Witajcie w Derry - związek ze Lśnieniem

Oczywiście czerpię z poprzednich wersji, ale naszym największym atutem jest to, że wszyscy sięgamy przede wszystkim do tego samego źródła - do tej samej książki. Ostatecznie, choć z szacunkiem podchodzimy do wcześniejszych interpretacji, wszyscy korzystamy z identycznego materiału źródłowego, na którym możemy coś zbudować. Dlatego też nasze wersje nie będą aż tak odmienne.

Chalk podkreślił również, że jego bohater jest już bardzo dobrze zarysowany w książkach Kinga, jednak w tym wypadku ma niezwykły przywilej wcielić się w jego młodszą, nieopisywaną wersję.

„To daje mi ogromną swobodę. Jest tylko jeden warunek: dopóki pozostaję wierny temu, co zostało stworzone, i temu, dokąd ta historia zmierza, mogę pozwolić sobie niemal na wszystko, podążając za trajektorią scenariusza.

Zapytany o rozwój swojego bohatera w serialu HBO Max, Chalk odparł:

Myślę, że największym lękiem Dicka jest uwięzienie - czy to w jego własnym umyśle, czy w fizycznej przestrzeni. Piękno tego serialu polega na tym, że doświadcza obu tych rzeczy. Zostaje całkowicie uwięziony - zarówno psychicznie, jak i fizycznie, w miejscu, do którego zupełnie nie pasuje i nie należy. I to właśnie z tym musi się zmierzyć.

Dick Hallorann był wcześniej grany przez trzech aktorów: Scatmana Crothersa w „Lśnieniu” (1980), Melvina Van Peeblesa w wersji telewizyjnej „Lśnienia” (1997) oraz Carla Lumbly’ego w „Doktorze Śnie” (co ważne: Hallorann został uśmiercony w adaptacji Kubricka, ale oryginalnie postać przeżyła). Jednak żadna z tych interpretacji nie przedstawiała młodego Halloranna.

Dick Hallorann - kim jest?

Warto dodać, że ta postać już wcześniej została uwzględniona w „Tym”. W oryginalnej powieści z 1986 r. Hallorann wspomniany jest jako założyciel baru The Black Spot - miejsca spotkań czarnoskórych żołnierzy - oraz jako ten, który uratował życie ojcu Mike’a Hanlona. Serial może przedstawić te wydarzenia.

Hallorann to człowiek o niezwykłej wrażliwości, duchowym spokoju i darze, który sam nazywa „lśnieniem”. W powieści pod tym tytułem pojawia się jako kucharz pracujący w hotelu Overlook w Kolorado. Wyróżnia go telepatyczna zdolność porozumiewania się z innymi osobami, które również posiadają „lśnienie”; umiejętność odczuwania emocji, myśli, a czasem nawet przyszłych wydarzeń. To właśnie on jako pierwszy rozpoznaje ten dar u małego Danny’ego Torrance’a, syna pisarza-alkoholika Jacka Torrance’a, który zimą zostaje dozorcą hotelu Overlook.

Hallorann jest postacią, która łączy świat nadprzyrodzony z codziennością. Jest prostym, dobrym człowiekiem, który dostrzega zło drzemiące w hotelu, ale też rozumie, jak funkcjonuje jego mroczna energia. Gdy w Overlook dochodzi do tragedii i Jack popada w obłęd, Hallorann jako jedyny reaguje na telepatyczny krzyk Danny’ego i wraca do hotelu, by uratować chłopca i jego matkę. W powieści zostaje ciężko ranny, lecz przeżywa.

W „Doktorze” Hallorann pojawia się jako duchowy przewodnik dorosłego Danny’ego. To on uczy go, jak radzić sobie z nadprzyrodzonymi wizjami i jak „zamykać” złe duchy w swoim umyśle. Jego postać wciąż emanuje ciepłem, empatią i prostą mądrością, stanowiąc moralny kompas dla bohatera.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat "Tego", nasze teksty powinny wam pomóc. Pisaliśmy już o tym, kiedy do serwisu wpadną kolejne odcinki, a także o tym, że premierowy odcinek serialu zobaczycie w kinach. Tu bez spoilerów oceniliśmy pięć odcinków sezonu, a tutaj - już spoilerowo - epizod pilotażowy. Jeśli zaś chcecie wiedzieć, jak zmieniono chronologię, zajrzyjcie do tego tekstu.

27.10.2025
HBO Max Lśnienie Stephen King To
