Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial gladiatorach?
Niedawno stacja Starz ogłosiła datę premiery serialu „Spartacus: House of Ashur”, a teraz dowiedzieliśmy się, gdzie będzie można obejrzeć tę produkcję w Polsce.
„Spartacus: House of Ashur” przedstawi widzom alternatywną wersję znanej historii. Twórcy postanowili odpowiedzieć na pytanie, jak potoczyłyby się losy Ashura, gdyby ten przeżył i przejął szkołę gladiatorów należącą niegdyś do Batatiusa. Byłaby to nagroda za pomoc Rzymianom w zabiciu Spartakusa i doprowadzenie do upadku jego rebelii.
Przewodzenie grupą uzdolnionych wojowników okaże się jednak fraszką w porównaniu z prawdziwie bezlitosnym, pełnym zdrad światem rzymskiej polityki, nie wspominając o mierzeniu się z pogardą osób, które wciąż widzą w Ashurze byłego niewolnika. Nikt mu nie ufa, nikt go nie szanuje. Co więcej, bohater przeciwstawi się tradycji, wysyłając na arenę dziką, potężną wojowniczkę, Achillę.
Showrunner oryginału i nowej produkcji, Steven S. DeKnight, podkreślił, że wszystkie wydarzenia z „Krwi i piachu” pozostają kanoniczne, wyjąwszy właśnie śmierć Ashura. Twórca nie zamierza przywrócić do życia innych postaci.
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć w Polsce? Kiedy premiera?
Stacja Starz ogłosiła, że premiera serialu „Spartacus: House of Ashur” odbędzie się 5 grudnia 2025 r. - wówczas zadebiutują dwa pierwsze odcinki. Kolejne epizody (w sumie dziesięć) będą pojawiać się w piątki - zarówno w amerykańskiej aplikacji Starz, jak i na antenie kanału. A co z Polską?
Jak udało się ustalić serwisowi naEKRANIE.pl, serial będzie dostępny na platformie streamingowej CANAL+. Co więcej, polska premiera ma odbyć się równocześnie z amerykańską, nie ma więc mowy o żadnych opóźnieniach: fani „Spartakusa” znad Wisły również będą mogli wchłonąć nowe epizody tego przerysowanego do granic absurdu portretu rzymskiej dekadencji już 5 grudnia.
Spartacus: House of Ashur - obsada
Do tytułowej roli powróci Nick E. Tarabay. Poza tym na ekranie pojawią się też Lucy Lawless (Lukrecja), Graham McTavish (Korris) i Tenika Davis (Achilla). Obsadę uzupełniają Jamaica Vaughan, Ivana Baquero, Jordi Webber, Claudia Black, India Shaw-Smith i Leigh Gill.
Dotychczasowe odsłony tego uniwersum w ramach abonamentu możecie obejrzeć na Netfliksie.
Czytaj więcej:
- The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo
- Obejrzałem nową komedię reżysera 1670. Zrobiłem hehe
- Netflix, jak ci się to udało? Nowy sezon thrillera politycznego wessał mnie jak bagno
- Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo
- Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi