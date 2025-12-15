Logo
Netflix pokazał nowości na styczeń 2026. Nie mogę wyjść z podziwu

Netflix udostępnił właśnie swoją listę premier na 2026 rok. Okazuje się, że platforma nie może doczekać się, aż pochwali się nowościami na styczeń. Wcale się im nie dziwię.

Konrad Chwast
netflix styczen 2026
Jest dopiero połowa grudnia, a Netflix już zapowiada, co będzie się u niego działo w styczniu. Nie mam wątpliwości, dlaczego tak się dzieje. Powodem jest oczywiście zbliżający się sezon świąteczny, ale też, jak sądzę, naprawdę kapitalna lista nowości. Sprawdź, co obejrzeć w styczniu 2026.

Netflix – nowości na styczeń 2026

Stranger Things – finał finałów

Od tego trzeba zacząć, bo przecież kończy się jeden z najważniejszych seriali w historii Netfliksa. Tak, tym razem to już koniec. 1 stycznia dostaniemy finałowy, 8. odcinek 5. sezonu. Na nastrój po imprezie – w sam raz.

  • Odcinki 1-4: 27 listopada 2025 (już dostępne).
  • Odcinki 5-7: 26 grudnia 2025 (Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia).
  • Finałowy odcinek 8: 1 stycznia 2026 (Nowy Rok)

Bridgertonowie, sezon 4. – część 1.

Kolejny serial podzielony przez Netfliksa. Serwis najwyraźniej lubi trzymać w niepewności. 4. już seria uwielbianego serialu skupi się na drugim synu, który żyje jak na artystę przystało. Benedict nie chce się ustatkować, dopóki nie spotka urzekającej Srebrnej Damy na balu maskowym.

Premiera już 29 stycznia.

Siedem Zegarów Agathy Christie

To adaptacja powieści królowej kryminału, która pierwszy raz została wydana w 1929 roku. Fabuła opowiada o przyjaciołach, którzy chcą zrobić niespodziankę leniwemu kumplowi. Kupują dużo budzików i ustawiają je na jedną godzinę. Gdy zegary zaczynają dzwonić, okazuje się, iż… cóż, kolega jest martwy. Brzmi jak początek świetnej zagadki.

Premiera 15 stycznia.

Zabójcza przyjaźń

Tak, tytuł może być mylący. Wszystko dlatego, że powieść „Zabójcza przyjaźń” była już ekranizowana. Adaptacja książki Alice Feeney będzie miniserialem i opowie o kobiecie, która jest w kryzysie, ale odżywa, gdy wpada na trop pewnego morderstwa. No i ta obsada. W rolach głównych Jon Bernthal i Tesss Thompson.

Premiera 8 stycznia.

O krok za daleko

Słuchajcie, słuchajcie. Nowy serial na podstawie prozy Harlana Cobena. Będzie hit? Pewnie, że będzie. Zapowiada się kolejna produkcja, która na wiele tygodni podbije topkę serwisu. Fabuła opowie o ojcu, który desperacko szuka córki i niestety zostaje wplątany w sprawę morderstwa.

Premiera 1 stycznia.

Łup

Grupa policjantów z Miami znajduje miliony dolarów. To oczywiście przypadek, że w zapuszczonej melinie leżała taka kasa. Ale ten zbieg okoliczności wywoła całą serię wydarzeń, bo przyjaciele będą musieli zdecydować, co z tą forsą zrobić. Czy ich przyjaźń przetrwa? Wątpię, ale to właśnie jest tematem filmu. W rolach głównych Matt Damon i Ben Affleck.

Premiera 16 stycznia.

Netflix na styczeń 2026 – pełna lista. Produkcje oryginalne

  • Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2 – 01/01/2026
  • Mój koreański chłopak – 01/01/2026
  • Stranger Things: Sezon 5 – Finał – 01/01/2026
  • O krok za daleko – 01/01/2026
  • Zakochani w pracy – 01/01/2026
  • Czas much – 01/01/2026
  • Kraina grzechu – 02/01/2026
  • WWE SmackDown: 2026 – 03/01/2026
  • Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja – 06/01/2026
  • Monday Night Raw: 2026 – 06/01/2026
  • Marcello Hernández: American Boy – 07/01/2026
  • WWE NXT: 2026 – 07/01/2026
  • Uwolnieni: Eksperyment więzienny: Sezon 2 – 07/01/2026
  • Zabójcza przyjaźń – 08/01/2026
  • Love Is Blind: Niemcy: Sezon 2 – 08/01/2026
  • Ludzie, których spotykamy na wakacjach – 09/01/2026
  • Samce alfa: Sezon 4 – 09/01/2026
  • The Boyfriend: Sezon 2 – 13/01/2026
  • Królowa flow: Sezon 3 – 14/01/2026
  • Love Through a Prism – 15/01/2026
  • Siedem Zegarów Agathy Christie – 15/01/2026
  • The Upshaws: Część 7 – 15/01/2026
  • Miłość i strata – 15/01/2026
  • Łup – 16/01/2026
  • Jak przetłumaczyć miłość? – 16/01/2026
  • Od dzisiaj jestem człowiekiem – 16/01/2026
  • WWE: To wprost niewiarygodne!: Sezon 2 – 20/01/2026
  • Star Search – 20/01/2026
  • Porwanie: Elizabeth Smart – 21/01/2026
  • Cosmic Princess Kaguya! – 22/01/2026
  • Miłość na lodzie – 22/01/2026
  • Fałszerz – 23/01/2026
  • Wspinaczka na wieżowiec na żywo – 24/01/2026
  • Mike Epps: Delusional – 27/01/2026
  • Bridgertonowie: Sezon 4 – Część 1 – 29/01/2026
  • Tajna agentka Hong
  • Uwolnić Berta
  • Take That
Netflix na styczeń 2026 – tytuły na licencji:

  • 50 pierwszych randek – 01/01/2026
  • Jak ugryźć 10 milionów – 01/01/2026
  • Tylko jeden – 01/01/2026
  • Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie – 01/01/2026
  • Słychać dzwony – 01/01/2026
  • Hellboy – 01/01/2026
  • Mój chłopak się żeni – 01/01/2026
  • Obietnica – 01/01/2026
  • 28 dni – 01/01/2026
  • Pierwsza gwiazdka – 01/01/2026
  • To nie jest kolejna komedia dla kretynów – 01/01/2026
  • Strażak Sam: Sezon 15 – 01/01/2026
  • The Good Doctor: Sezon 7 – 01/01/2026
  • Po prostu być – 02/01/2026
  • Heaven – 02/01/2026
  • Samodzielność – 03/01/2026
  • Jules – 06/01/2026
  • Przyjęty – 06/01/2026
  • Good Night, and Good Luck: Live from Broadway – 07/01/2026
  • Jak wytresować smoka – 09/01/2026
  • Jak wytresować smoka 2 – 09/01/2026
  • Jak wytresować smoka 3 – 09/01/2026
  • It Ends With Us – 09/01/2026
  • Rozgrywka – 09/01/2026
  • Gimbap i Onigiri: Sezon 1 – 12/01/2026
  • Bliźniacy – 14/01/2026
  • Dodgeball: A True Underdog Story – 16/01/2026
  • Bękarty wojny – 19/01/2026
  • Zielona mila – 19/01/2026
  • Mama do wynajęcia – 22/01/2026
  • Zabójcze maszyny – 25/01/2026
  • Między słowami – 29/01/2026
15.12.2025 14:34
