Netflix pokazał nowości na styczeń 2026. Nie mogę wyjść z podziwu

Ładowanie...

Jest dopiero połowa grudnia, a Netflix już zapowiada, co będzie się u niego działo w styczniu. Nie mam wątpliwości, dlaczego tak się dzieje. Powodem jest oczywiście zbliżający się sezon świąteczny, ale też, jak sądzę, naprawdę kapitalna lista nowości. Sprawdź, co obejrzeć w styczniu 2026.

REKLAMA

Netflix – nowości na styczeń 2026

REKLAMA

Stranger Things – finał finałów

Od tego trzeba zacząć, bo przecież kończy się jeden z najważniejszych seriali w historii Netfliksa. Tak, tym razem to już koniec. 1 stycznia dostaniemy finałowy, 8. odcinek 5. sezonu. Na nastrój po imprezie – w sam raz.

Odcinki 1-4: 27 listopada 2025 (już dostępne).

Odcinki 5-7: 26 grudnia 2025 (Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia).

Finałowy odcinek 8: 1 stycznia 2026 (Nowy Rok)

Bridgertonowie, sezon 4. – część 1.

Kolejny serial podzielony przez Netfliksa. Serwis najwyraźniej lubi trzymać w niepewności. 4. już seria uwielbianego serialu skupi się na drugim synu, który żyje jak na artystę przystało. Benedict nie chce się ustatkować, dopóki nie spotka urzekającej Srebrnej Damy na balu maskowym.



Premiera już 29 stycznia.

Siedem Zegarów Agathy Christie

To adaptacja powieści królowej kryminału, która pierwszy raz została wydana w 1929 roku. Fabuła opowiada o przyjaciołach, którzy chcą zrobić niespodziankę leniwemu kumplowi. Kupują dużo budzików i ustawiają je na jedną godzinę. Gdy zegary zaczynają dzwonić, okazuje się, iż… cóż, kolega jest martwy. Brzmi jak początek świetnej zagadki.



Premiera 15 stycznia.

Zabójcza przyjaźń

Tak, tytuł może być mylący. Wszystko dlatego, że powieść „Zabójcza przyjaźń” była już ekranizowana. Adaptacja książki Alice Feeney będzie miniserialem i opowie o kobiecie, która jest w kryzysie, ale odżywa, gdy wpada na trop pewnego morderstwa. No i ta obsada. W rolach głównych Jon Bernthal i Tesss Thompson.



Premiera 8 stycznia.

O krok za daleko

Słuchajcie, słuchajcie. Nowy serial na podstawie prozy Harlana Cobena. Będzie hit? Pewnie, że będzie. Zapowiada się kolejna produkcja, która na wiele tygodni podbije topkę serwisu. Fabuła opowie o ojcu, który desperacko szuka córki i niestety zostaje wplątany w sprawę morderstwa.



Premiera 1 stycznia.

Łup

Grupa policjantów z Miami znajduje miliony dolarów. To oczywiście przypadek, że w zapuszczonej melinie leżała taka kasa. Ale ten zbieg okoliczności wywoła całą serię wydarzeń, bo przyjaciele będą musieli zdecydować, co z tą forsą zrobić. Czy ich przyjaźń przetrwa? Wątpię, ale to właśnie jest tematem filmu. W rolach głównych Matt Damon i Ben Affleck.



Premiera 16 stycznia.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Netflix na styczeń 2026 – pełna lista. Produkcje oryginalne

Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2 – 01/01/2026

– 01/01/2026 Mój koreański chłopak – 01/01/2026

– 01/01/2026 Stranger Things: Sezon 5 – Finał – 01/01/2026

– 01/01/2026 O krok za daleko – 01/01/2026

– 01/01/2026 Zakochani w pracy – 01/01/2026

– 01/01/2026 Czas much – 01/01/2026

– 01/01/2026 Kraina grzechu – 02/01/2026

– 02/01/2026 WWE SmackDown: 2026 – 03/01/2026

– 03/01/2026 Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja – 06/01/2026

– 06/01/2026 Monday Night Raw: 2026 – 06/01/2026

– 06/01/2026 Marcello Hernández: American Boy – 07/01/2026

– 07/01/2026 WWE NXT: 2026 – 07/01/2026

– 07/01/2026 Uwolnieni: Eksperyment więzienny: Sezon 2 – 07/01/2026

– 07/01/2026 Zabójcza przyjaźń – 08/01/2026

– 08/01/2026 Love Is Blind: Niemcy: Sezon 2 – 08/01/2026

– 08/01/2026 Ludzie, których spotykamy na wakacjach – 09/01/2026

– 09/01/2026 Samce alfa: Sezon 4 – 09/01/2026

– 09/01/2026 The Boyfriend: Sezon 2 – 13/01/2026

– 13/01/2026 Królowa flow: Sezon 3 – 14/01/2026

– 14/01/2026 Love Through a Prism – 15/01/2026

– 15/01/2026 Siedem Zegarów Agathy Christie – 15/01/2026

– 15/01/2026 The Upshaws: Część 7 – 15/01/2026

– 15/01/2026 Miłość i strata – 15/01/2026

– 15/01/2026 Łup – 16/01/2026

– 16/01/2026 Jak przetłumaczyć miłość? – 16/01/2026

– 16/01/2026 Od dzisiaj jestem człowiekiem – 16/01/2026

– 16/01/2026 WWE: To wprost niewiarygodne!: Sezon 2 – 20/01/2026

– 20/01/2026 Star Search – 20/01/2026

– 20/01/2026 Porwanie: Elizabeth Smart – 21/01/2026

– 21/01/2026 Cosmic Princess Kaguya! – 22/01/2026

– 22/01/2026 Miłość na lodzie – 22/01/2026

– 22/01/2026 Fałszerz – 23/01/2026

– 23/01/2026 Wspinaczka na wieżowiec na żywo – 24/01/2026

– 24/01/2026 Mike Epps: Delusional – 27/01/2026

– 27/01/2026 Bridgertonowie: Sezon 4 – Część 1 – 29/01/2026

– 29/01/2026 Tajna agentka Hong

Uwolnić Berta

Take That

REKLAMA

Netflix na styczeń 2026 – tytuły na licencji:

50 pierwszych randek – 01/01/2026

– 01/01/2026 Jak ugryźć 10 milionów – 01/01/2026

– 01/01/2026 Tylko jeden – 01/01/2026

– 01/01/2026 Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie – 01/01/2026

– 01/01/2026 Słychać dzwony – 01/01/2026

– 01/01/2026 Hellboy – 01/01/2026

– 01/01/2026 Mój chłopak się żeni – 01/01/2026

– 01/01/2026 Obietnica – 01/01/2026

– 01/01/2026 28 dni – 01/01/2026

– 01/01/2026 Pierwsza gwiazdka – 01/01/2026

– 01/01/2026 To nie jest kolejna komedia dla kretynów – 01/01/2026

– 01/01/2026 Strażak Sam: Sezon 15 – 01/01/2026

– 01/01/2026 The Good Doctor: Sezon 7 – 01/01/2026

– 01/01/2026 Po prostu być – 02/01/2026

– 02/01/2026 Heaven – 02/01/2026

– 02/01/2026 Samodzielność – 03/01/2026

– 03/01/2026 Jules – 06/01/2026

– 06/01/2026 Przyjęty – 06/01/2026

– 06/01/2026 Good Night, and Good Luck: Live from Broadway – 07/01/2026

– 07/01/2026 Jak wytresować smoka – 09/01/2026

– 09/01/2026 Jak wytresować smoka 2 – 09/01/2026

– 09/01/2026 Jak wytresować smoka 3 – 09/01/2026

– 09/01/2026 It Ends With Us – 09/01/2026

– 09/01/2026 Rozgrywka – 09/01/2026

– 09/01/2026 Gimbap i Onigiri: Sezon 1 – 12/01/2026

– 12/01/2026 Bliźniacy – 14/01/2026

– 14/01/2026 Dodgeball: A True Underdog Story – 16/01/2026

– 16/01/2026 Bękarty wojny – 19/01/2026

– 19/01/2026 Zielona mila – 19/01/2026

– 19/01/2026 Mama do wynajęcia – 22/01/2026

– 22/01/2026 Zabójcze maszyny – 25/01/2026

– 25/01/2026 Między słowami – 29/01/2026

REKLAMA

Konrad Chwast 15.12.2025 14:34

Ładowanie...