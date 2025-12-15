Zanim obejrzysz "Faceta na święta 3", przeczytaj ten tekst. Będzie łatwiej

Ładowanie...

Artykuł jest dużym spoilerem zakończenia 2. sezonu serialu "Facet na święta".

12 grudnia w serwisie Netflix zadebiutował 3. sezon serialu "Facet na święta". Świąteczna produkcja stworzona przez Pera-Olava Sørensena opowiada o Johanne (Ida Elise Broch), która jest pielęgniarką w norweskim szpitalu. Trzydziestolatka ma pracę, którą lubi, dużą rodzinę i wspierających przyjaciół, ale brakuje jej jednego: chłopaka. Z tego powodu jest na niej wywierana presja, aż w końcu kobieta nie wytrzymuje i podczas kolacji adwentowej oznajmia, że ma chłopaka, którego zamierza przyprowadzić na Wigilię. Jak nietrudno się domyśleć, kandydata na potencjalnego partnera Johanne brak. Oznacza to, że ma 24 dni, żeby znaleźć mężczyznę swoich marzeń.

Facet na święta: przypomnienie 2. sezonu. Jak się skończył?

W finałowym odcinku 2. sezonu Johanne z całych sił stara się przygotować najlepsze święta. Początkowo nie wychodzi to najlepiej, jednak, dzięki wsparciu rodziny i przyjaciół, w końcu udaje się zasiąść do wigilijnej kolacji. Przy jednym stole siadają nawet posprzeczani wcześniej rodzice Johanne. Zanim jednak zacznie się świętowanie, tak samo jak w poprzednim sezonie, rozlega się dzwonek do drzwi.

Na progu z puddingiem ryżowym stoi dostawczyni jedzenia, z którą Nick (Edward Schultheiss), sąsiad Johanne, był na speed datingu. Chwilę później do drzwi dzwoni Trym (Audun Sandem) i jest on ostatnim niezapowiedzianym gościem. Tym razem nikt nie przyjdzie z bukietem róż pod dom, bo to Johanne wychodzi jako pierwsza spotkać się ze swoim ukochanym.

Bohaterka opuszcza wigilijną kolację i udaje się do szpitala, gdzie spotyka Jonasa. Tłumaczy mu, że ma wokół siebie wiele wspaniałych osób i cudowną rodzinę, która kocha ją na swój sposób. Ponadto przyjaźni się ze wspierającymi ludźmi i znajomymi z pracy, a mimo to wciąż czuje się samotna i boi się tego uczucia. Dodaje, że wspaniale czuje się właśnie przy Jonasie. I choć rozstali się w zeszłym roku, to chciałaby spędzić z nim jeszcze trochę czasu. Para całuje się i tak kończy się 2. sezon serialu "Facet na święta".

Po zwiastunie wiadomo już, że związek z Jonasem nie przetrwał, a Johanne wraca do punktu wyjścia i znów będzie szukała miłości idealnej. Ale czy taka w ogóle istnieje? Wątpliwości rozwieje 3. sezon "Faceta na święta", który jest już dostępny w serwisie Netflix.

Anna Bortniak 15.12.2025 11:05

