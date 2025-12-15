Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Zanim obejrzysz "Faceta na święta 3", przeczytaj ten tekst. Będzie łatwiej

Nowy sezon "Faceta na święta", najlepszego serialu świątecznego Netfliksa, zadebiutował już w serwisie. Co warto wiedzieć przed obejrzeniem 3. sezonu? Jak skończyła się poprzednia odsłona? Przypominamy.

Anna Bortniak
facet na swieta 3 sezon co warto wiedziec przed seansem netflix
REKLAMA

Artykuł jest dużym spoilerem zakończenia 2. sezonu serialu "Facet na święta".

12 grudnia w serwisie Netflix zadebiutował 3. sezon serialu "Facet na święta". Świąteczna produkcja stworzona przez Pera-Olava Sørensena opowiada o Johanne (Ida Elise Broch), która jest pielęgniarką w norweskim szpitalu. Trzydziestolatka ma pracę, którą lubi, dużą rodzinę i wspierających przyjaciół, ale brakuje jej jednego: chłopaka. Z tego powodu jest na niej wywierana presja, aż w końcu kobieta nie wytrzymuje i podczas kolacji adwentowej oznajmia, że ma chłopaka, którego zamierza przyprowadzić na Wigilię. Jak nietrudno się domyśleć, kandydata na potencjalnego partnera Johanne brak. Oznacza to, że ma 24 dni, żeby znaleźć mężczyznę swoich marzeń.

REKLAMA

Facet na święta: przypomnienie 2. sezonu. Jak się skończył?

W finałowym odcinku 2. sezonu Johanne z całych sił stara się przygotować najlepsze święta. Początkowo nie wychodzi to najlepiej, jednak, dzięki wsparciu rodziny i przyjaciół, w końcu udaje się zasiąść do wigilijnej kolacji. Przy jednym stole siadają nawet posprzeczani wcześniej rodzice Johanne. Zanim jednak zacznie się świętowanie, tak samo jak w poprzednim sezonie, rozlega się dzwonek do drzwi.

Na progu z puddingiem ryżowym stoi dostawczyni jedzenia, z którą Nick (Edward Schultheiss), sąsiad Johanne, był na speed datingu. Chwilę później do drzwi dzwoni Trym (Audun Sandem) i jest on ostatnim niezapowiedzianym gościem. Tym razem nikt nie przyjdzie z bukietem róż pod dom, bo to Johanne wychodzi jako pierwsza spotkać się ze swoim ukochanym.

Bohaterka opuszcza wigilijną kolację i udaje się do szpitala, gdzie spotyka Jonasa. Tłumaczy mu, że ma wokół siebie wiele wspaniałych osób i cudowną rodzinę, która kocha ją na swój sposób. Ponadto przyjaźni się ze wspierającymi ludźmi i znajomymi z pracy, a mimo to wciąż czuje się samotna i boi się tego uczucia. Dodaje, że wspaniale czuje się właśnie przy Jonasie. I choć rozstali się w zeszłym roku, to chciałaby spędzić z nim jeszcze trochę czasu. Para całuje się i tak kończy się 2. sezon serialu "Facet na święta".

Po zwiastunie wiadomo już, że związek z Jonasem nie przetrwał, a Johanne wraca do punktu wyjścia i znów będzie szukała miłości idealnej. Ale czy taka w ogóle istnieje? Wątpliwości rozwieje 3. sezon "Faceta na święta", który jest już dostępny w serwisie Netflix.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
15.12.2025 11:05
Tagi: facet na świętaFilmy świąteczneSeriale Netflix
Najnowsze
9:48
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial o gladiatorach? Premiera już za nami
Aktualizacja: 2025-12-15T09:48:02+01:00
9:20
Kultowy serial wleciał na Disney+. Netflix bał się go puścić w całości
Aktualizacja: 2025-12-15T09:20:19+01:00
8:40
Rob Reiner nie żyje. Słynny reżyser zginął wraz z żoną
Aktualizacja: 2025-12-15T08:40:51+01:00
14:32
Netflix ma jedną bardzo niedocenioną funkcję. Jak dla mnie – hit
Aktualizacja: 2025-12-14T14:32:00+01:00
13:24
Najlepszy serial science fiction od Disney+ wleci na Netfliksa. I to już jutro
Aktualizacja: 2025-12-14T13:24:00+01:00
12:15
To sci-fi nabija się z największych lęków milenialsów
Aktualizacja: 2025-12-14T12:15:00+01:00
11:27
Mads Mikkelsen jest jak wino. Nowy hit na HBO Max o tym przypomina
Aktualizacja: 2025-12-14T11:27:09+01:00
10:05
Najlepszy film wojenny ostatnich lat rządzi w HBO Max. Odpalać w ciemno
Aktualizacja: 2025-12-14T10:05:00+01:00
8:36
Możliwe podtopienia na Netfliksie. Nie uciekniecie przed filmem katastroficznym
Aktualizacja: 2025-12-14T08:36:00+01:00
6:11
Droga do prawdy dobiegła końca. Będzie 2. sezon świetnego kryminału?
Aktualizacja: 2025-12-14T06:11:00+01:00
5:16
Fallout już leci do was z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-12-14T05:16:00+01:00
20:59
Przed nami finał To: Witajcie w Derry. Na te 3 pytania muszę dostać odpowiedź
Aktualizacja: 2025-12-13T20:59:49+01:00
14:32
Czy powstanie Na noże 4? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-13T14:32:00+01:00
13:11
Ulubiony świąteczny klasyk Polaków wraca do kin. Tak, chodzi o Kevina
Aktualizacja: 2025-12-13T13:11:00+01:00
11:12
Użytkownicy Netfliksa żyją dla takich dreszczowców. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-13T11:12:00+01:00
10:03
HBO Max pokazał nowości na weekend. Genialne kino wojenne
Aktualizacja: 2025-12-13T10:03:00+01:00
9:11
Na Prime Video dawno nie było tyle akcji. Jeden gwiazdor skopał konkurencję
Aktualizacja: 2025-12-13T09:11:00+01:00
7:59
Wojna na Disney+. Fantasy atakuje kinowe hity i podbija serca użytkowników
Aktualizacja: 2025-12-13T07:59:00+01:00
19:15
Kto zabił prałata Wicksa? Wyjaśniamy zakończenie filmu Na noże 3
Aktualizacja: 2025-12-12T19:15:31+01:00
18:18
Najszybszy film 2025 roku wjechał właśnie do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-12T18:18:13+01:00
15:40
Magda Umer nie żyje. Ikona polskiej kultury miała 76 lat
Aktualizacja: 2025-12-12T15:40:40+01:00
15:07
"Na noże 3" to najlepszy kryminał tego roku. "Jedynka" śpi w nogach
Aktualizacja: 2025-12-12T15:07:45+01:00
13:01
Włączyłem serial Człowiek kontra dziecko, żeby odpocząć. To był błąd
Aktualizacja: 2025-12-12T13:01:52+01:00
11:53
Dom dobry naprawdę pomaga ofiarom przemocy. Wzrost o ponad 200%
Aktualizacja: 2025-12-12T11:53:36+01:00
10:35
Netflix wreszcie zlitował się nad fanami swojego najdziwniejszego serialu
Aktualizacja: 2025-12-12T10:35:09+01:00
10:01
Carol nie jest Jedyna. Pluribus z nowym głównym bohaterem w 7. odcinku
Aktualizacja: 2025-12-12T10:01:56+01:00
9:16
Zwiastuna Avengers: Doomsday ciągle nie ma. Czego boi się Marvel?
Aktualizacja: 2025-12-12T09:16:18+01:00
21:10
Netflix dowiózł takie nowości, że klękajcie narody. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-11T21:10:09+01:00
18:31
Genialny polski serial powraca po latach. Ten zwiastun jest obłędny
Aktualizacja: 2025-12-11T18:31:02+01:00
18:03
Tak wygląda zwiastun Supergirl. Ta aktorka jest idealna
Aktualizacja: 2025-12-11T18:03:40+01:00
17:10
Nowe Supernatural jest jak sezon 1,5. Zabiera nas do najlepszego okresu historii Deana i Sama
Aktualizacja: 2025-12-11T17:10:44+01:00
13:52
Dzisiaj finał kryminału, który nie ma złych opinii. Zmieńcie plany na wieczór
Aktualizacja: 2025-12-11T13:52:55+01:00
12:17
Mata wściekły na polityków Koalicji Obywatelskiej. Co to za wolta?
Aktualizacja: 2025-12-11T12:17:42+01:00
11:17
Czy Zamach na papieża to film na faktach? Pasikowski podbija Netfliksa
Aktualizacja: 2025-12-11T11:17:07+01:00
9:36
Islandia też ucieka z Eurowizji. Zaraz Polska zostanie sama z Izraelem
Aktualizacja: 2025-12-11T09:36:08+01:00
8:37
Kultowi bohaterowie wracają do Igrzysk śmierci. Oszalałem
Aktualizacja: 2025-12-11T08:37:54+01:00
20:07
Prime Video ma dobrą wiadomość dla fanów najdroższego serialu wszech czasów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:07:01+01:00
19:11
Odkryłem ten serial fantasy na HBO Max dzięki rolkom YouTube'a. Nie mogę się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-10T19:11:00+01:00
17:04
Ostatni wesoły dzień dla fanów kryminałów. Dziś finał ich ulubionego serialu
Aktualizacja: 2025-12-10T17:04:00+01:00
15:01
Po tym odcinku użytkownicy HBO Max nie mają złudzeń: to najśmieszniejsza komedia od lat
Aktualizacja: 2025-12-10T15:01:54+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA