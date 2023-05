Horoskopy i ruchy planet rządzą Instagramem. Ludzie wolą uwierzyć w magię, niż wziąć się do pracy

Samo pozytywne myślenie o czymś tworzy nam dobrą przestrzeń. Kiedyś w latach 70. czy 80. mówiło się, że jeżeli uczeń chce być mądry i nie ma czasu, ani ochoty na książki, to ma się nimi dookoła otaczać, a najlepiej jeszcze kłaść książkę pod poduszką i ta wiedza przejdzie na niego. Chodziło o to, aby tymi książkami się otaczać, ale przekaz oczywiście był taki, że ma do tych książek sięgać. Później było zrobione takie badanie, czy uczniowie rzeczywiście dosłownie biorą do siebie to otaczanie się książkami, czy jednak z nich korzystają. Okazało się, że 80 proc. młodych ludzi i owszem kładą książkę pod poduszkę, a potem byli wściekli, że robią to już od dwóch miesięcy, a tam nadal dwója za dwóją w szkole. To, że my afirmujemy sobie, mówiąc: jestem szczęśliwy, bogaty, pozwalam sobie na bogactwo i będę robił wszystko, aby znaleźć pracę, dodatkową pracę, żeby się gdzieś szkolić i będę w takim nurcie pozytywności, to oczywiście, że ten pozytywizm pozwoli nam na kolejne kroki. Ale samo myślenie, o tym, że ja będę bogaty i szczęśliwy siedząc na kanapie, nie sprawdzi się

wyjaśnia Kotoro.