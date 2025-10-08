REKLAMA
Stephen King obejrzał już To: Witajcie w Derry. "Przerażające"

Stephen King obejrzał już pierwszy odcinek serialu "To: Witajcie w Derry" i wyraził swoją opinię na temat nadchodzącej produkcji od HBO Max.

Anna Bortniak
staphen king recenzja to witajcie w derry serial hbo max
Już w tym miesiącu w serwisie HBO Max zadebiutuje serial "To: Witajcie w Derry". Produkcja odcinkowa to prequel "To", czyli adaptacji powieści Stephena Kinga. Akcja filmu rozgrywa się w mieście Derry w stanie Maine, a jego fabuła skupia się na znikających z miasteczkach dzieciach. Niebezpieczeństwu postanawia stawić czoła grupa dzieciaków, którym na drodze staje drzemiące zło, tytułowe "to".

Serialowy horror, który niebawem będzie dostępny dla subskrybentów serwisu HBO Max, będzie osadzony w 1962 roku, czyli na 27 lat przed wydarzeniami z oryginalnego filmu. Oznacza to, że widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak przerażający klaun Pennywise wpłynął na lokalną społeczność jeszcze wcześniej. W centrum fabuły znajduje się rodzina, która po przyjeździe do Derry spotyka się z wrogością mieszkańców z powodu ich pochodzenia. Tymczasem najmłodszy członek rodziny zaprzyjaźnia się ze swoimi rówieśnikami i zaczyna badać tajemnicze zniknięcia dzieci.

Stephen King ocenił 1. odcinek serialu To: Witajcie w Derry

Choć od premiery serialu dzielą nas już tylko tygodnie - premiera odbędzie się niedługo przed Halloween, 27 października - to doczekał się już on pierwszej entuzjastycznej recenzji. Jej autorem jest sam King, który najwyraźniej nie mógł się już doczekać, aż przekaże fanom ekscytującą opinię na temat produkcji odcinkowej. Wystarczyły dwa krótkie zdania, które udostępnił w swoich mediach społecznościowych:

"To: Witajcie w Derry" jest niesamowite. Pierwszy odcinek jest przerażający

- napisał.

Jeżeli sam Król Horrorów jest usatysfakcjonowany nowym serialem, to oznacza to, że widzowie najpewniej nie mają się czego obawiać i również z entuzjazmem zareagują na tę produkcję.

Twórcy poinformowali, że serial będzie składał się z 9 odcinków. Andy Muschietti przedstawił już nawet plan, w myśl którego "To: Witajcie w Derry" doczeka się aż 3 sezonów.

Opieramy 3 sezony tego serialu na każdym z tych katastroficznych wydarzeń. Jest powód, dla którego historia jest opowiadana od tyłu. Pierwszy sezon to rok 1962, drugi sezon to 1935, a trzeci sezon to 1908

- wyjaśnił.

W obsadzie znajdują się m.in. Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Madeleine Stowe oraz Bill Skarsgård, który ponownie wciela się w postać Pennywise'a. Twórcami są Andy i Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs, który wraz z Bradem Calebem Kane'em jest również showrunnerem. Serial jest kolejną mroczną produkcją, która rozwija uniwersum Stephena Kinga.

Anna Bortniak
08.10.2025 15:37
Tagi: HBO MaxStephen King
