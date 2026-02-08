Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii

Ładowanie...

Co tu dużo mówić - "Rycerz Siedmiu Królestw", czyli najnowszy spin-off serialu "Gra o tron", zbiera same pochwały. Fani uniwersum George'a R.R. Martina są tą produkcją po prostu zachwyceni. Widać to nie tylko w recenzjach krytyków, ale również w ocenach. W serwisie Rotten Tomatoes przy tytule widnieje soczysty pomidor z notą 95 proc. świeżości od krytyków, tymczasem średnia ocen w IMDb wynosi już 8.6 gwiazdek.

Widzowie mogą również oceniać pojedyncze odcinki serialu. Najnowszy, 4. epizod o tytule "Seven" zdążył już zebrać solidną liczbę opinii (zgodnie z planem miał o zadebiutować w HBO Max w poniedziałek, jednak w związku z emisją Super Bowl jego premiera została przyśpieszona). Po porównaniu oceny tego odcinka do pozostałych z uniwersum "Gry o tron" wygląda na to, że jest on jednym z najwyżej ocenianych.

REKLAMA

4. odcinek Rycerza Siedmiu Królestw z jedną z najwyższych ocen w uniwersum Gry o tron

W HBO Max jest już dostępny 4. odcinek serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" o tytule "Seven". Jego oficjalny opis brzmi:

Dunk rozgniewał Targaryenów i żąda próby walki. Kiedy Aerion domaga się próby siedmiu wojowników, Dunk musi znaleźć sześciu wojowników, którzy dołączą do niego w bitwie.

W momencie pisania tego artykułu w serwisie IMDb pojawiło się już 22 tys. ocen tego epizodu. Ich średnia wynosi 9.7/10 gwiazdek co oznacza, że jest on jednym z najwyżej ocenianych odcinków w całym uniwersum "Gry o tron".

Poniżej lista odcinków z "Gry o tron", które osiągnęły tę samą lub wyższą ocenę, co 4. odcinek "Rycerza Siedmiu Królestw" (w przypadku "Rodu Smoka" nie było żadnego tak samo wysoko ocenianego epizodu):

2. sezon, 9. odcinek "Blackwater" - 9.7/10 na 66 tys. ocen

3. sezon, 9. odcinek "The Rains of Castamere" - 9.9/10 na 140 tys. ocen

4. sezon, 2. odcinek "The Lion and the Rose" - 9.7/10 na 72 tys. ocen

4. sezon, 6. odcinek "The Laws of Gods and Men" - 9.7/10 na 72 tys. ocen

4. sezon, 8. odcinek "The Mountain and the Viper" - 9.7/10 na 72 tys. ocen

4. sezon, 10. odcinek "The Children" - 9.7/10 na 64 tys. ocen

5. sezon, 8. odcinek "Hardhome" - 9.8/10 na 121 tys. ocen

6. sezon, 5. odcinek "The Door" - 9.7/10 na 90 tys. ocen

6. sezon, 9. odcinek "Battle of the Bastards" - 9.9/10 na 252 tys. ocen

6. sezon, 10 odcinek "The Winds of Winter" - 9.9/10 na 182 tys. ocen

7. sezon, 4. odcinek "The Spoils of War" - 9.7/10 na 106 tys. ocen

Najniżej ocenianym odcinkiem serialu "Gra o tron" wciąż pozostaje natomiast finałowy epizod produkcji, czyli 6. odcinek 8. sezonu o tytule "The Iron Throne". Widnieje przy nim ocena 4/10 na podstawie ponad 277 tys. głosów. Jest on uznawany przez widzów za najsłabszy odcinek w całym serialu, do czego przyczyniły się kontrowersyjne rozwiązania fabularne.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 08.02.2026 14:02

Ładowanie...