Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia

Steven Spielberg należy do grona najważniejszych reżyserów w historii kina. Każdy jego kolejny film to wielka gratka, okazja, na którą się czeka, niezależnie od tego, co tym razem postanowił opowiedzieć. W trakcie Super Bowl wyemitowano nowy, bardzo interesujący zwiastun jego nowej produkcji, "Dnia objawienia".

Adam Kudyba
dzien objawienia spielberg zwiastun
Nie ma chyba wśród fanów kina kogoś, kto by przynajmniej nie doceniał tego, co Steven Spielberg zrobił dla amerykańskiej branży filmowej. To zdecydowanie jeden z największych twórców, który nie ograniczał się gatunkowo: zachwycił świat horrorem "Szczęki", zasłynął science fiction w postaci chociażby "Bliskich spotkań trzeciego stopnia", by z czasem zająć się kinem przygodowym (seria o Indianie Jonesie, oraz "Park jurajski"), wojennym ("Szeregowiec Ryan"), czy dramatami ("Czwarta władza"). Jego ostatnim filmem byli niemal autobiograficzni "Fabelmanowie". Najnowsze dzieło Spielberga zapowiada jego powrót do sci-fi.

Nowy zwiastun Dnia objawienia intryguje. Powrót Spielberga coraz bliżej

Według informacji, które można było już wywnioskować z poprzedniego zwiastunu, główna odpowiedzialność za fabułę spocznie na dwóch postaciach: prezenterce pogody z Kansas (Emily Blunt), która podczas transmisji zostaje "opętana" przez przerażającą siłę i zaczyna mówić innym językiem. Josh O'Connor z kolei wciela się w człowieka, który nie tylko wierzy w obecność obcych, ale chce, by społeczeństwo poznało prawdę na jej temat. Do sieci trafił właśnie najnowszy zwiastun "Dnia objawienia" - możecie go zobaczyć poniżej:

W sporej części potwierdza on to, co wiemy: bohaterowie grani przez Blunt i O'Connora odegrają w tej historii kluczową rolę. Z powyższego materiału można wywnioskować, że świat dowiaduje się o istnieniu kosmitów, w związku z czym panuje spore poruszenie i napięcie. Widzimy chociażby scenę pościgu samochodowego, tworzące się kręgi w zbożu, a nawet zostaje pokazany statek kosmiczny - choć nie w pełni. Wciąż nie wiadomo, w kogo wcieli się Colin Firth, natomiast można odnieść wrażenie, że jest to ktoś na kształt bogacza/wpływowego człowieka. W zwiastunie zobaczyliśmy również Eve Hewson (jako prawdopodobną sojuszniczkę postaci O'Connora) oraz Colmana Domingo w nieujawnionej roli.

Nie ulega wątpliwości, że powrót Stevena Spielberga na wielki ekran zapowiada się intrygująco. Zdaje się, że legendarny reżyser wraca do klimatów, które bardzo dobrze zna - wielu opisuje "Dzień objawienia" jako swoisty powrót do tego, co znamy chociażby z "Bliskich spotkań trzeciego stopnia". Czy będziemy mieli do czynienia z nowym klasykiem gatunku science fiction? Byłoby dobrze, zwłaszcza, że wraz ze Spielbergiem powraca też jego sprawdzona ekipa: scenarzysta David Koepp, operator Janusz Kamiński oraz kompozytor John Williams. Z takim składem porażka nie wchodzi w grę.

"Dzień objawienia" wchodzi do kin 12 czerwca.

Adam Kudyba
09.02.2026 09:05
Tagi: Science fictionSteven Spielberg
