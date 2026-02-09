Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia

Ładowanie...

Nie ma chyba wśród fanów kina kogoś, kto by przynajmniej nie doceniał tego, co Steven Spielberg zrobił dla amerykańskiej branży filmowej. To zdecydowanie jeden z największych twórców, który nie ograniczał się gatunkowo: zachwycił świat horrorem "Szczęki", zasłynął science fiction w postaci chociażby "Bliskich spotkań trzeciego stopnia", by z czasem zająć się kinem przygodowym (seria o Indianie Jonesie, oraz "Park jurajski"), wojennym ("Szeregowiec Ryan"), czy dramatami ("Czwarta władza"). Jego ostatnim filmem byli niemal autobiograficzni "Fabelmanowie". Najnowsze dzieło Spielberga zapowiada jego powrót do sci-fi.

REKLAMA

Nowy zwiastun Dnia objawienia intryguje. Powrót Spielberga coraz bliżej

Według informacji, które można było już wywnioskować z poprzedniego zwiastunu, główna odpowiedzialność za fabułę spocznie na dwóch postaciach: prezenterce pogody z Kansas (Emily Blunt), która podczas transmisji zostaje "opętana" przez przerażającą siłę i zaczyna mówić innym językiem. Josh O'Connor z kolei wciela się w człowieka, który nie tylko wierzy w obecność obcych, ale chce, by społeczeństwo poznało prawdę na jej temat. Do sieci trafił właśnie najnowszy zwiastun "Dnia objawienia" - możecie go zobaczyć poniżej:

W sporej części potwierdza on to, co wiemy: bohaterowie grani przez Blunt i O'Connora odegrają w tej historii kluczową rolę. Z powyższego materiału można wywnioskować, że świat dowiaduje się o istnieniu kosmitów, w związku z czym panuje spore poruszenie i napięcie. Widzimy chociażby scenę pościgu samochodowego, tworzące się kręgi w zbożu, a nawet zostaje pokazany statek kosmiczny - choć nie w pełni. Wciąż nie wiadomo, w kogo wcieli się Colin Firth, natomiast można odnieść wrażenie, że jest to ktoś na kształt bogacza/wpływowego człowieka. W zwiastunie zobaczyliśmy również Eve Hewson (jako prawdopodobną sojuszniczkę postaci O'Connora) oraz Colmana Domingo w nieujawnionej roli.

Nie ulega wątpliwości, że powrót Stevena Spielberga na wielki ekran zapowiada się intrygująco. Zdaje się, że legendarny reżyser wraca do klimatów, które bardzo dobrze zna - wielu opisuje "Dzień objawienia" jako swoisty powrót do tego, co znamy chociażby z "Bliskich spotkań trzeciego stopnia". Czy będziemy mieli do czynienia z nowym klasykiem gatunku science fiction? Byłoby dobrze, zwłaszcza, że wraz ze Spielbergiem powraca też jego sprawdzona ekipa: scenarzysta David Koepp, operator Janusz Kamiński oraz kompozytor John Williams. Z takim składem porażka nie wchodzi w grę.

"Dzień objawienia" wchodzi do kin 12 czerwca.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Adam Kudyba 09.02.2026 09:05

Ładowanie...