Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?

Ładowanie...

Robert Kirkman to jedna z najważniejszych postaci współczesnej, amerykańskiej popkultury. Ma na koncie współpracę z Marvel Comics, ale najbardziej jest znany jako autor serii "Żywe trupy" (którą później zaadaptowano na kultowe "The Walking Dead"), a także "Niezwyciężonego", wydawanego przez 15 lat, a od trzech - przeniesionego na mały ekran w formie serialu, powszechnie uznawanego za jeden z najlepszych, jakie ostatnie lata przyniosły. Dobra passa trwa już trzy sezony, a premiera czwartego już na horyzoncie.

REKLAMA

Niezwyciężony: kiedy premiera 4. sezonu?

Fani "Niezwyciężonego" czekają na premierę kolejnej odsłony serialu. Na szczęście ich cierpliwość zostanie wynagrodzona już wkrótce - 4. sezon serialu rozpocznie się już 18 marca, czyli za nieco ponad miesiąc. Oglądających czeka prawdziwa gratka - na Prime Video, gdzie naturalnie będzie można zobaczyć serial, tego dnia mają trafić aż trzy odcinki! Kolejne będą trafiały do serwisu w cotygodniowym cyklu. Już teraz wiadomo, że na "czwórce" się nie skończy - serial doczeka się też piątego sezonu.

"Niezwyciężony" koncentruje się na losach Marka Graysona, noszącego tytułowy pseudonim, i jego transformacji w superbohatera. Chłopak zmaga się z wyborem między życiem osobistym a obowiązkami superbohatera. Próbuje udowodnić sobie oraz światu, że może być taki, jak jego ojciec, Omni-Man, uważany za najpotężniejszego bohatera na planecie.

Niezwyciężony: obsada 3. sezonu

Steven Yeun jako Mark Grayson/Niezwyciężony

Sandra Oh jako Debbie Grayson

J.K. Simmons jako Nolan Grayson/Omni-Man

Gillian Jacobs jako Eve Wilkins/Atom Eve

Christian Convery jako Oliver Grayson

Seth Rogen jako Allen the Alien

Walton Goggins jako Cecil Stedman

Jeffrey Dean Morgan jako Conquest

Jason Mantzoukas jako Rex Splode

Zazie Beetz jako Amber Bennett

Grey DeLisle jako Monster Girl

Zachary Quinto jako Robot/Rudy Conners

Chris Diamantopoulos w roli Donalda Fergusona

Ross Marquand jako Rudy Connors

Khary Payton jako Black Samson

Andrew Rannells jako William Clockwell

Kevin Michael Richardson jako bliźniacy Mauler

Ben Schwartz jako Shapesmith

Clancy Brown jako Damien Darkblood

Jay Pharoah jako Bulletproof

Mark Hamill jako Art Rosenbaum

Melise jako Dupli-Kate/Kate Cha

Lee Pace jako Thragg

Danai Gurira jako Universa

Matthew Rhys jako Dinosaurus

REKLAMA

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 08.02.2026 13:13

Ładowanie...