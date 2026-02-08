Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?
"Niezwyciężony" to nie tylko nazwa serialu - to stan rzeczy. Od momentu powstania, czyli 2021 roku, produkcja ta cieszy się niesłabnącą popularnością, czego efektem jest nadchodzący 4. sezon. Kiedy nastąpi jego premiera?
Robert Kirkman to jedna z najważniejszych postaci współczesnej, amerykańskiej popkultury. Ma na koncie współpracę z Marvel Comics, ale najbardziej jest znany jako autor serii "Żywe trupy" (którą później zaadaptowano na kultowe "The Walking Dead"), a także "Niezwyciężonego", wydawanego przez 15 lat, a od trzech - przeniesionego na mały ekran w formie serialu, powszechnie uznawanego za jeden z najlepszych, jakie ostatnie lata przyniosły. Dobra passa trwa już trzy sezony, a premiera czwartego już na horyzoncie.
Niezwyciężony: kiedy premiera 4. sezonu?
Fani "Niezwyciężonego" czekają na premierę kolejnej odsłony serialu. Na szczęście ich cierpliwość zostanie wynagrodzona już wkrótce - 4. sezon serialu rozpocznie się już 18 marca, czyli za nieco ponad miesiąc. Oglądających czeka prawdziwa gratka - na Prime Video, gdzie naturalnie będzie można zobaczyć serial, tego dnia mają trafić aż trzy odcinki! Kolejne będą trafiały do serwisu w cotygodniowym cyklu. Już teraz wiadomo, że na "czwórce" się nie skończy - serial doczeka się też piątego sezonu.
"Niezwyciężony" koncentruje się na losach Marka Graysona, noszącego tytułowy pseudonim, i jego transformacji w superbohatera. Chłopak zmaga się z wyborem między życiem osobistym a obowiązkami superbohatera. Próbuje udowodnić sobie oraz światu, że może być taki, jak jego ojciec, Omni-Man, uważany za najpotężniejszego bohatera na planecie.
Niezwyciężony: obsada 3. sezonu
- Steven Yeun jako Mark Grayson/Niezwyciężony
- Sandra Oh jako Debbie Grayson
- J.K. Simmons jako Nolan Grayson/Omni-Man
- Gillian Jacobs jako Eve Wilkins/Atom Eve
- Christian Convery jako Oliver Grayson
- Seth Rogen jako Allen the Alien
- Walton Goggins jako Cecil Stedman
- Jeffrey Dean Morgan jako Conquest
- Jason Mantzoukas jako Rex Splode
- Zazie Beetz jako Amber Bennett
- Grey DeLisle jako Monster Girl
- Zachary Quinto jako Robot/Rudy Conners
- Chris Diamantopoulos w roli Donalda Fergusona
- Ross Marquand jako Rudy Connors
- Khary Payton jako Black Samson
- Andrew Rannells jako William Clockwell
- Kevin Michael Richardson jako bliźniacy Mauler
- Ben Schwartz jako Shapesmith
- Clancy Brown jako Damien Darkblood
- Jay Pharoah jako Bulletproof
- Mark Hamill jako Art Rosenbaum
- Melise jako Dupli-Kate/Kate Cha
- Lee Pace jako Thragg
- Danai Gurira jako Universa
- Matthew Rhys jako Dinosaurus
