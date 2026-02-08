REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?

"Niezwyciężony" to nie tylko nazwa serialu - to stan rzeczy. Od momentu powstania, czyli 2021 roku, produkcja ta cieszy się niesłabnącą popularnością, czego efektem jest nadchodzący 4. sezon. Kiedy nastąpi jego premiera?

Adam Kudyba
niezwyciezony 4 sezon premiera
REKLAMA

Robert Kirkman to jedna z najważniejszych postaci współczesnej, amerykańskiej popkultury. Ma na koncie współpracę z Marvel Comics, ale najbardziej jest znany jako autor serii "Żywe trupy" (którą później zaadaptowano na kultowe "The Walking Dead"), a także "Niezwyciężonego", wydawanego przez 15 lat, a od trzech - przeniesionego na mały ekran w formie serialu, powszechnie uznawanego za jeden z najlepszych, jakie ostatnie lata przyniosły. Dobra passa trwa już trzy sezony, a premiera czwartego już na horyzoncie.

REKLAMA

Niezwyciężony: kiedy premiera 4. sezonu?

Fani "Niezwyciężonego" czekają na premierę kolejnej odsłony serialu. Na szczęście ich cierpliwość zostanie wynagrodzona już wkrótce - 4. sezon serialu rozpocznie się już 18 marca, czyli za nieco ponad miesiąc. Oglądających czeka prawdziwa gratka - na Prime Video, gdzie naturalnie będzie można zobaczyć serial, tego dnia mają trafić aż trzy odcinki! Kolejne będą trafiały do serwisu w cotygodniowym cyklu. Już teraz wiadomo, że na "czwórce" się nie skończy - serial doczeka się też piątego sezonu.

"Niezwyciężony" koncentruje się na losach Marka Graysona, noszącego tytułowy pseudonim, i jego transformacji w superbohatera. Chłopak zmaga się z wyborem między życiem osobistym a obowiązkami superbohatera. Próbuje udowodnić sobie oraz światu, że może być taki, jak jego ojciec, Omni-Man, uważany za najpotężniejszego bohatera na planecie.

Niezwyciężony: obsada 3. sezonu

  • Steven Yeun jako Mark Grayson/Niezwyciężony
  • Sandra Oh jako Debbie Grayson
  • J.K. Simmons jako Nolan Grayson/Omni-Man
  • Gillian Jacobs jako Eve Wilkins/Atom Eve
  • Christian Convery jako Oliver Grayson
  • Seth Rogen jako Allen the Alien
  • Walton Goggins jako Cecil Stedman
  • Jeffrey Dean Morgan jako Conquest
  • Jason Mantzoukas jako Rex Splode
  • Zazie Beetz jako Amber Bennett
  • Grey DeLisle jako Monster Girl
  • Zachary Quinto jako Robot/Rudy Conners
  • Chris Diamantopoulos w roli Donalda Fergusona
  • Ross Marquand jako Rudy Connors
  • Khary Payton jako Black Samson
  • Andrew Rannells jako William Clockwell
  • Kevin Michael Richardson jako bliźniacy Mauler
  • Ben Schwartz jako Shapesmith
  • Clancy Brown jako Damien Darkblood
  • Jay Pharoah jako Bulletproof
  • Mark Hamill jako Art Rosenbaum
  • Melise jako Dupli-Kate/Kate Cha
  • Lee Pace jako Thragg
  • Danai Gurira jako Universa
  • Matthew Rhys jako Dinosaurus
REKLAMA

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
08.02.2026 13:13
Tagi: invinciblePrime Video
Najnowsze
12:03
Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-08T12:03:00+01:00
11:12
Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-08T11:12:00+01:00
10:13
Po seansie Tajnego agenta stwierdzam: to nie jest oscarowa rola
Aktualizacja: 2026-02-08T10:13:00+01:00
9:56
Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Aktualizacja: 2026-02-08T09:56:06+01:00
9:05
Na Netfliksie jest jeden z pierwszych filmów Elordiego. Śmiało, można płakać
Aktualizacja: 2026-02-08T09:05:00+01:00
8:01
Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial
Aktualizacja: 2026-02-08T08:01:00+01:00
6:11
To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-08T06:11:00+01:00
12:34
Netflix rozstrzygnął głośny pozew. Chodzi o serial Kim jest Anna?
Aktualizacja: 2026-02-07T12:34:00+01:00
12:03
Nadrobiłem bezbłędne science fiction na Netfliksie. Status: zmiażdżony
Aktualizacja: 2026-02-07T12:03:00+01:00
11:12
Czym jest Enklawa z Fallouta? Oto co musisz wiedzieć przed 3. sezonem
Aktualizacja: 2026-02-07T11:12:00+01:00
10:37
Thriller romantyczny Shyamalana i Sparksa opóźniony. To nie przypadek
Aktualizacja: 2026-02-07T10:37:00+01:00
10:05
Nie mogłem uwierzyć, że to tylko kostium. Szympans to krwawy spektakl
Aktualizacja: 2026-02-07T10:05:00+01:00
9:06
Takiego kryminału potrzebowałam. Jest mocny
Aktualizacja: 2026-02-07T09:06:00+01:00
8:05
Głośna premiera w HBO Max. Film o Priscilli nareszcie w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-07T08:05:00+01:00
7:29
Genialne science fiction z Liamem Neesonem. Dostaliśmy prawdziwy hit
Aktualizacja: 2026-02-07T07:29:00+01:00
18:07
Dokopałam się do świetnego thrillera. Netflix ukrył go głęboko
Aktualizacja: 2026-02-06T18:07:00+01:00
16:17
To nie Star Trek, którego szukasz. I dlatego powinieneś go obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-06T16:17:45+01:00
12:42
Takich filmów się nie zapomina. Oscarowe dzieło nareszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T12:42:46+01:00
11:54
Mroczny thriller Netfliksa przyspawał mnie do ekranu. Zdemaskowani robią to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-06T11:54:12+01:00
10:14
Nowy Predator w Disney+. Jest data premiery Strefy zagrożenia
Aktualizacja: 2026-02-06T10:14:34+01:00
9:54
Glina. Nowy rozdział leci do TVP. Premiera już zaraz
Aktualizacja: 2026-02-06T09:54:22+01:00
9:52
Guy Ritchie wrócił do Sherlocka Holmesa. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-06T09:52:08+01:00
9:19
Gorący serial zawrócił widzom w głowach. Wielki hit już na HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T09:19:22+01:00
9:04
HBO szykuje epicki serial fantasy. To adaptacja kultowej gry
Aktualizacja: 2026-02-06T09:04:44+01:00
18:02
Plotkara dostanie kontynuację. Twórczyni spełni marzenia fanów
Aktualizacja: 2026-02-05T18:02:00+01:00
17:02
Co obejrzeć w weekend na Netfliksie? 5 intensywnych, pełnych akcji nowości
Aktualizacja: 2026-02-05T17:02:00+01:00
16:09
Harrison Ford może skończyć karierę. Wszystko przez serial Apple TV
Aktualizacja: 2026-02-05T16:09:18+01:00
14:26
Zwiastun Lalki wygląda obłędnie, a obsada to fenomen. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-05T14:26:35+01:00
13:10
Piraci z Karaibów 6 z nowym głównym bohaterem. Nie było go w filmach
Aktualizacja: 2026-02-05T13:10:38+01:00
12:32
Amazon nie ma poczucia humoru. Nie pozwala na żarty z Melanii
Aktualizacja: 2026-02-05T12:32:34+01:00
10:28
Nowy thriller science fiction Netfliksa wygląda cool. Reacher w mundurze
Aktualizacja: 2026-02-05T10:28:25+01:00
10:07
Nowość Apple TV pod ostrzałem. Padły mocne oskarżenia
Aktualizacja: 2026-02-05T10:07:14+01:00
9:26
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:26:02+01:00
9:06
Stamtąd 4 z datą premiery i zwiastunem. Kiedy w Polsce?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:36+01:00
19:20
I co teraz? 3. sezon czy Fallout 5? Wyjaśniamy twisty z finału serialu
Aktualizacja: 2026-02-04T19:20:00+01:00
18:15
Czy będzie 2. sezon serialu Niebo. Rok w piekle?
Aktualizacja: 2026-02-04T18:15:00+01:00
16:33
Wybitne sci-fi i thriller psychologiczny rządzi w HBO Max. Nie dziwi mnie to
Aktualizacja: 2026-02-04T16:33:00+01:00
13:15
Wielkie emocje po seansie nowych Wichrowych wzgórz. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-02-04T13:15:11+01:00
12:48
Line-up na Męskim Graniu 2026 jest mocny. Oto wszyscy artyści
Aktualizacja: 2026-02-04T12:48:32+01:00
11:36
Nowy sezon Rancza ma być zupełnie inny niż pozostałe. Co się zmieni?
Aktualizacja: 2026-02-04T11:36:55+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA