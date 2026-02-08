Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać

Ładowanie...

Początek nowego roku oznacza nową porcję powieści kryminalnych dla miłośników gatunku. Ze wstępnych informacji na temat premier wynika, że już teraz jest na co czekać, a przecież dopiero luty i nie wszystkie tytuły zostały jeszcze ogłoszone. Na ten moment przyglądamy się tym książkom, które zostały już zapowiedziane i wybieramy te, których najbardziej nie możemy się doczekać. Oto TOP 10 kryminałów, na które czekamy z niecierpliwością.

Najciekawsze zapowiedzi kryminałów 2026 - 10 książek

Prostytutka

Premiera: 18 lutego 2026

Lada moment na rynku wydawniczym zadebiutuje powieść "Prostytutka" autorstwa Macieja Klimarczyka. Historia rozpoczyna się tragicznym wydarzeniem - w Bydgoszczy, w pochmurny listopadowy dzień z okna wypada Patryk Maciaszek. Według policji chłopak, który chorował na depresję, popełnił samobójstwo. Tymczasem matka twierdzi, że to psycholożka chłopaka popełniła błąd. W toku śledztwa w mieszkaniu Patryka odkryty zostaje pewien film, który ujawnia, że ofiara miała związek z mrocznym światem seksworkerów i bogatych klientów, gdzie życie na krawędzi to właściwie norma.

Obsesja

Premiera: 11 lutego 2026

Niebawem ukaże się również powieść B.A. Paris, autorki bestsellerowej powieści "Za zamkniętymi drzwiami". Historia skupia się na Nell Masters, która jest przekonana, że ktoś ją śledzi. Świadczą o tym niezbyt jasne sytuacje, które Nell interpretuje w najgorszy możliwy sposób. I ma ku temu powód - skrywa ona bowiem straszną tajemnicę, której nikomu nie wyjawiła. Kilkanaście lat temu, jeszcze jako Elle Nugent, była świadkiem tego, jak pewna studentka wsiała do samochodu nieznajomego. Gdy odnaleziono jej ciało, Elle zaczęła szukać mordercy. Podejrzewała wówczas Bretta Parkera, a jej obsesja na punkcie mężczyzny doprowadził do tragedii. Teraz podejrzewa, że ktoś odkrył nie tylko jej tożsamość, ale również błędy przeszłości.

Rechtorka

Premiera: 25 lutego 2026

Pod koniec lutego miłośnicy twórczości Magdaleny Majcher będą mieli co robić. Autorka wraca z nową powieścią pod tytułem "Rechtorka". 3. tom z inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami serii "Kryminalny Śląsk" ponownie śledzi losy dziennikarza Borysa Dyrdy, który przechodzi przez poważne problemy w życiu prywatnym związanymi z jego partnerką Krysią. Tymczasem policja w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa nauczycielki jednego z liceów. Kobieta została brutalnie zamordowana w piwnicy własnego domu. Trop prowadzi do pewnej nastolatki, znajomej córki Krysi.

Kobieta z pokoju jedenastego

Premiera: 11 lutego 2026

Uwielbiana autorka Ruth Ware wraca z elektryzującym thrillerem z serii z Lo Blacklock. Po przerwie w karierze bohaterka otrzymuje zaproszenie, dzięki któremu znów może wrócić do gry. Lo udaje się nad Jezioro Genewskie do luksusowego hotelu należącego do tajemniczego, ceniącego swoją prywatność miliardera Marcusa Leidmanna. Ma tam szansę zrobić swój wywiad życia. Po nocnej wizycie w apartamencie Leidmanna dziennikarka spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego kochanką i błaga dziennikarkę o pomoc. Od tej chwili Lo zostaje wciągnięta w niebezpieczną grę, która zmusi ją do podjęcia niezwykle trudnych decyzji.

Drzewa

Premiera: 28 stycznia 2026

"Drzewa" co prawda zadebiutowały już na rynku wydawniczym, ale warto o tej książce wspomnieć - przeczuwamy, że to właśnie ona znajdzie się w tegorocznych podsumowaniach najlepszych kryminałów 2026 roku. Akcja nominowanej do Nagrody Bookera powieści Percivala Everetta rozgrywa się w prowincjonalnym miasteczku Money na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie dochodzi do serii brutalnych morderstw. Sprawę bada dwóch czarnych detektywów, którzy spotykają się z niechęcią lokalnych władz i społeczności. Wcale ich to jednak dziwi. Bardziej zaskakujące jest dla nich to, że przy każdej ofierze odnajdują ciało tego samego mężczyzny, który łudząco przypomina czarnego chłopaka zlinczowanego w tym samym miasteczku ponad 60 lat wcześniej.

Zima zapomnianych

Premiera: marzec 2026

Wiosną ukaże się kolejny tom z cyklu z Krystyną Lesińską autorstwa Anny Kańtoch. W marcu do "Wiosny zaginionych", "Lata utraconych" i "Jesieni zapomnianych" dołączy "Zima zapomnianych". Fabuła powieści na ten moment nie jest jeszcze znana, ale biorąc pod uwagę, jaką popularnością cieszą się inne książki poczytnej autorki, na tę również z pewnością warto będzie czekać.

Beksa

Premiera: 2026

Wśród nowości dla fanów trzymających w napięciu powieści pojawi się również "Beksa" autorstwa uwielbianej Camilli Läckberg. Będzie to 12. tom z serii o Fjällbace, gdzie Erica Falck i Patrik Hedström wrócą, by zmierzyć się ze sprawą brutalnego morderstwa z przeszłości. Chodzi o Sofie Rudberg, która 30 lat temu przepadła bez śladu. Teraz, kiedy dokonano makabrycznego odkrycia, pojawiło się pytanie, czy odnalezione zwłoki rzeczywiście należą zaginionej przed laty dziewczyny? Jedno jest pewne: śledztwo diametralnie zmieni życie wszystkich, którzy próbowali iść dalej. Tym bardziej, że istnieje ktoś, kto nie chce, by prawda wyszła na jaw.

Granice ryzyka

Premiera: 11 marca 2026

Już w marcu ukaże się kolejna powieść Małgorzaty Oliwii Sobczak z serii "Granice ryzyka". Do tej pory na rynku wydawniczym ukazały się "Szum", "Szelest" oraz "Szrama", a wiosną czytelnicy będą mogli zapoznać się z nową, niezatytułowaną jeszcze książką. Oznacza to powrót dziennikarki Alicji Grabskiej oraz detektywa Oskara Kordy, którzy będą wespół odkrywać mroczny świat pełen tajemnic i erotyzmu, gdzie przeszłość nie da o sobie tak łatwo zapmnieć.

Córeczka

Premiera: 11 lutego 2026

Autorka powieści "Ukochane dziecko", która została zekranizowana przez serwis Netflix, powraca z nową powieścią. Jej bohaterką jest Julie Novak, która zniknęła dwie dekady temu. Podczas gdy wszyscy już stracili nadzieję, że kobieta się odnajdzie, jej ojciec Theo wciąż wierzy, że Julie żyje. Pewnego dnia otrzymuje on wiadomość od podcasterki Liv, która twierdzi, że trafiła na trop jego córki. Mężczyzna usilnie chce poznać prawdę na temat losu swojego dziecka, jednak skutecznie przeszkadza mu w tym jego postępująca demencja.

Nowy Kolor zła

Premiera: 2026

Małgorzata Oliwia Sobczak sygnalizowała już, że nowy "Kolor zła" się już pisze. Jaką barwę tym razem autorka bestsellerowej serii weźmie na tapet? Na pewno nie będzie to ani czerwień, ani czerń, ani biel, ani żółć, ani zieleń, ani błękit - na ten moment można tylko zgadywać. Fani kryminałów mają czas do drugiego kwartału 2026 roku, bo to właśnie w tym czasie zadebiutuje najnowszy "Kolor zła". Dokładna data premiery na ten moment nie jest znana.

Anna Bortniak 08.02.2026 12:03

