Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial
W najbliższych dniach Netflix zasypie nas interesującymi nowościami. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, która z nich podbije platformę i długo nie zejdzie z 1 miejsca w TOP 10 serwisu. Zgadza się: będzie to polska produkcja oparta na prawdziwej historii.
Po okresie, w którym dominowały kryminały, przyszedł czas bardziej różnorodnych premier. W ostatnich dniach dostaliśmy kilka hitów - od nowego „Prawnika z Lincolna”, poprzez elektryzujące „Lwice” i przejmujących „Zdemaskowanych”, aż po intensywnego „Salvadora”. Pytanie brzmi: co dalej?
Kolejne dni zapowiadają się równie intensywnie - ale i mniej jednostajnie. Będą dreszczowce, kryminały, komedie, poruszające dramaty, klasyki, historie oparte na faktach. Słowem: każdy znajdzie coś dla siebie. A na co rzucą się wszyscy? Na tę polską produkcję. Tak, przewiduję przyszłość - i jestem pewny co do tego, że moja przepowiednia się ziści.
Netflix - co obejrzeć?
„Ołowiane dzieci” to jedna z najważniejszych polskich premier Netflixa zaplanowanych na 2026 rok - serial dramatyczny oparty na faktach, który sięga po jeden z najbardziej przemilczanych epizodów historii PRL-u. Sześcioodcinkowa produkcja, wyreżyserowana przez Macieja Pieprzycę, opowiada o masowym zatruciu dzieci ołowiem na Górnym Śląsku w latach 70. oraz o systemowym mechanizmie tuszowania tej tragedii przez władze komunistyczne.
Akcja serialu rozgrywa się głównie w Szopienicach - dzielnicy Katowic sąsiadującej z hutą metali nieżelaznych, która przez lata emitowała do środowiska ogromne ilości toksycznych substancji. W centrum opowieści znajduje się postać Jolanty Wadowskiej-Król, młodej lekarki pediatrii, która jako jedna z pierwszych zaczyna dostrzegać niepokojący wzór w przypadkach ciężkich chorób neurologicznych i rozwojowych u dzieci z okolicy. Oficjalnie diagnozowane jako „tajemnicze schorzenia”, w rzeczywistości okazują się skutkiem ostrego zatrucia ołowiem.
Serial pokaże, że odkrycie prawdy medycznej jest dopiero początkiem dramatu. Wadowska-Król, grana przez Joannę Kulig, wchodzi w konflikt z lokalnym aparatem władzy, partyjnymi decydentami i Służbą Bezpieczeństwa, dla których ujawnienie skali katastrofy oznaczałoby kompromitację systemu i przemysłu będącego dumą komunistycznym propagandy. Lekarka zostaje poddana presji, inwigilacji i próbom zawodowego wykluczenia, a jej walka o zdrowie dzieci zaczyna zagrażać jej karierze, rodzinie i osobistemu bezpieczeństwu.
Twórcy zbudowali narrację na przecięciu dramatu medycznego, kina społecznego i thrillera politycznego. Ważną rolę odgrywa tu także perspektywa lokalnej społeczności: matek, rodzin i lekarzy pierwszego kontaktu, którzy intuicyjnie czują, że dzieci chorują „od powietrza”, ale nie mają narzędzi ani języka, by się temu przeciwstawić.
Dodajmy do tego pieczołowicie odwzorowaną atmosferę epoki i obsadę (m.in. Kinga Preis, Agata Kulesza, Michał Żurawski, Marian Dziędziel i Zbigniew Zamachowski) - i mamy murowany hit.
A to ciągle nie wszystko - spójrzcie sami.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Mo Gilligan: In The Moment 03/02/2026
- Królestwo zwierząt: Sezony 1- 6 03/02/2026
- Wyfrunięci 04/02/2026
- Nowe oblicze Greya 04/02/2026
- Pięćdziesiąt twarzy Greya 04/02/2026
- Ciemniejsza strona Greya 04/02/2026
- Czy to ciasto? Walentynki 04/02/2026
- Prawnik z Lincolna: Sezon 4 05/02/2026
- Lwice 05/02/2026
- Zdemaskowani 05/02/2026
- Mali agenci 3: Koniec gry 05/02/2026
- Mali agenci 2: Wyspa marzeń 05/02/2026
- Noe: Wybrany przez Boga 06/02/2026
- Norbit 06/02/2026
- Królowa szachów 06/02/2026
- Salvador 06/02/2026
- Co to będzie za ślub! 06/02/2026
- Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain 07/02/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Kwestia czasu 09/02/2026
- Zwierzęce zagadki: Rozdział 7 09/02/2026
- Motorvalley 10/02/2026
- To właśnie ja 10/02/2026
- Ołowiane dzieci 11/02/2026
- Za mgłą: Sezon 2 11/02/2026
- Love Is Blind: Sezon 10 11/02/2026
- W mieście strachu 11/02.2026
- Z Belfastu do nieba 12/02/2026
- Detektyw z milionem obserwujących 12/02/2026
- Grand Budapest Hotel 12/02/2026
- Pociąg do Darjeeling 12/02/2026
- Genialny klan 12/02/2026
- Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun 12/02/2026
- Paranormal Activity 3 13/02/2026
- Paranormal Activity: Naznaczeni 13/02/2026
- Paranormal Activity 2 13/02/2026
- Paranormal Activity 4 13/02/2026
- Paranormal Activity: Bliscy krewni 13/02/2026
- Paranormal Activity: Inny wymiar 13/02/2026
- Sarah: Maestria życia 13/02/2026
- Muzeum niewinności 13/02/2026
- Joe odwiedza uniwerki 13/02/2026
- 1883 14/02/2026
- Single's Inferno Reunion: Limited Series 14/02/2026
- Kung Fu Panda 15/02/2026
- Kung Fu Panda 2 15/02/2026
- Kung Fu Panda 3 15/02/2026
- Lawrence z Arabii 15/02/2026
