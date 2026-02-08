Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial

Ładowanie...

Po okresie, w którym dominowały kryminały, przyszedł czas bardziej różnorodnych premier. W ostatnich dniach dostaliśmy kilka hitów - od nowego „Prawnika z Lincolna”, poprzez elektryzujące „Lwice” i przejmujących „Zdemaskowanych”, aż po intensywnego „Salvadora”. Pytanie brzmi: co dalej?



Kolejne dni zapowiadają się równie intensywnie - ale i mniej jednostajnie. Będą dreszczowce, kryminały, komedie, poruszające dramaty, klasyki, historie oparte na faktach. Słowem: każdy znajdzie coś dla siebie. A na co rzucą się wszyscy? Na tę polską produkcję. Tak, przewiduję przyszłość - i jestem pewny co do tego, że moja przepowiednia się ziści.

Netflix - co obejrzeć?

„Ołowiane dzieci” to jedna z najważniejszych polskich premier Netflixa zaplanowanych na 2026 rok - serial dramatyczny oparty na faktach, który sięga po jeden z najbardziej przemilczanych epizodów historii PRL-u. Sześcioodcinkowa produkcja, wyreżyserowana przez Macieja Pieprzycę, opowiada o masowym zatruciu dzieci ołowiem na Górnym Śląsku w latach 70. oraz o systemowym mechanizmie tuszowania tej tragedii przez władze komunistyczne.

Akcja serialu rozgrywa się głównie w Szopienicach - dzielnicy Katowic sąsiadującej z hutą metali nieżelaznych, która przez lata emitowała do środowiska ogromne ilości toksycznych substancji. W centrum opowieści znajduje się postać Jolanty Wadowskiej-Król, młodej lekarki pediatrii, która jako jedna z pierwszych zaczyna dostrzegać niepokojący wzór w przypadkach ciężkich chorób neurologicznych i rozwojowych u dzieci z okolicy. Oficjalnie diagnozowane jako „tajemnicze schorzenia”, w rzeczywistości okazują się skutkiem ostrego zatrucia ołowiem.



Serial pokaże, że odkrycie prawdy medycznej jest dopiero początkiem dramatu. Wadowska-Król, grana przez Joannę Kulig, wchodzi w konflikt z lokalnym aparatem władzy, partyjnymi decydentami i Służbą Bezpieczeństwa, dla których ujawnienie skali katastrofy oznaczałoby kompromitację systemu i przemysłu będącego dumą komunistycznym propagandy. Lekarka zostaje poddana presji, inwigilacji i próbom zawodowego wykluczenia, a jej walka o zdrowie dzieci zaczyna zagrażać jej karierze, rodzinie i osobistemu bezpieczeństwu.



Twórcy zbudowali narrację na przecięciu dramatu medycznego, kina społecznego i thrillera politycznego. Ważną rolę odgrywa tu także perspektywa lokalnej społeczności: matek, rodzin i lekarzy pierwszego kontaktu, którzy intuicyjnie czują, że dzieci chorują „od powietrza”, ale nie mają narzędzi ani języka, by się temu przeciwstawić.



Dodajmy do tego pieczołowicie odwzorowaną atmosferę epoki i obsadę (m.in. Kinga Preis, Agata Kulesza, Michał Żurawski, Marian Dziędziel i Zbigniew Zamachowski) - i mamy murowany hit.



A to ciągle nie wszystko - spójrzcie sami.

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Mo Gilligan: In The Moment 03/02/2026

Królestwo zwierząt: Sezony 1- 6 03/02/2026

Wyfrunięci 04/02/2026

Nowe oblicze Greya 04/02/2026

Pięćdziesiąt twarzy Greya 04/02/2026

Ciemniejsza strona Greya 04/02/2026

Czy to ciasto? Walentynki 04/02/2026

Prawnik z Lincolna: Sezon 4 05/02/2026

Lwice 05/02/2026

Zdemaskowani 05/02/2026

Mali agenci 3: Koniec gry 05/02/2026

Mali agenci 2: Wyspa marzeń 05/02/2026

Noe: Wybrany przez Boga 06/02/2026

Norbit 06/02/2026

Królowa szachów 06/02/2026

Salvador 06/02/2026

Co to będzie za ślub! 06/02/2026

Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain 07/02/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Kwestia czasu 09/02/2026

Zwierzęce zagadki: Rozdział 7 09/02/2026

Motorvalley 10/02/2026

To właśnie ja 10/02/2026

Ołowiane dzieci 11/02/2026

Za mgłą: Sezon 2 11/02/2026

Love Is Blind: Sezon 10 11/02/2026

W mieście strachu 11/02.2026

Z Belfastu do nieba 12/02/2026

Detektyw z milionem obserwujących 12/02/2026

Grand Budapest Hotel 12/02/2026

Pociąg do Darjeeling 12/02/2026

Genialny klan 12/02/2026

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun 12/02/2026

Paranormal Activity 3 13/02/2026

Paranormal Activity: Naznaczeni 13/02/2026

Paranormal Activity 2 13/02/2026

Paranormal Activity 4 13/02/2026

Paranormal Activity: Bliscy krewni 13/02/2026

Paranormal Activity: Inny wymiar 13/02/2026

Sarah: Maestria życia 13/02/2026

Muzeum niewinności 13/02/2026

Joe odwiedza uniwerki 13/02/2026

1883 14/02/2026

Single's Inferno Reunion: Limited Series 14/02/2026

Kung Fu Panda 15/02/2026

Kung Fu Panda 2 15/02/2026

Kung Fu Panda 3 15/02/2026

Lawrence z Arabii 15/02/2026

Michał Jarecki 08.02.2026 08:01

