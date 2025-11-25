Wybrano najlepsze komedie w historii. Mocarny ranking

Ładowanie...

Komedie to jeden z najbardziej subiektywnych gatunków filmowych pod względem odbioru. Humor twórców nie zawsze trafi do widza, który albo nie poczuje się dostatecznie rozbawiony, albo nie poczuje, że dany film przekracza granice, które powinna przekraczać komedia, nie zatrzymywać się, śmiać się wszechstronnie. Odbiór tegorocznej "Nagiej broni" oznacza, że jest popyt na takie kino i ludziom wciąż chce się śmiać z tego, co niekoniecznie wypada.

Najlepsze komedie w historii według Variety. Oto czołówka

Variety postanowiło spisać najważniejsze dzieła w historii komediowego gatunku. Kandydatów było bardzo wielu (i bardzo wielu znalazło się na tej liście), ale konkurencja była wyjątkowo mocna, obfitująca w popularne tytuły, projekty z udziałem wielkich gwiazd, lub za którymi stali wielcy reżyserzy.

Tuż za podium znalazł się absolutny klasyk - 4. miejsce zajął bowiem ikoniczny, satyryczny "Dyktator" - pierwszy film dźwiękowy Charliego Chaplina, w krzywym zwierciadle przedstawiający tytułowych przywódców, takich jak Hitler czy Mussolini. Brązowy medal Variety przyznało Woody'emu Allenowi, a konkretniej jego komedii romantycznej "Annie Hall" z 1977 roku. Reżyser zagrał w nim główną rolę - wcielił się w komika z obsesją na punkcie śmierci, który poznaje tytułową bohaterkę (zmarła niedawno Diane Keaton). Obydwoje otrzymali Oscary - on za reżyserię, ona za najlepszą pierwszoplanową kobiecą rolę.

Drugie miejsce portal przyznał innemu klasykowi, który wyszedł na świat pomiędzy dwoma wspomnianymi wcześniej filmami. Mowa o "Pół żartem, pół serio" - wypuszczonej na świat w 1959 roku komedii, którą wyreżyserował i napisał Billy Wilder. Bohaterami filmu są dwaj muzycy, którzy w ramach ucieczki przed gangsterami przebierają się za kobiety i przyłączają się do damskiego zespołu jazzowego. Obsada znakomita, bowiem znaleźli się w niej Tony Curtis, Jack Lemmon i Marilyn Monroe. Zwycięzca mógł być tylko jeden - największe dzieło tercetu ZAZ, "Naga Broń: Z akt Wydziału Specjalnego" z 1988 roku. To właśnie wtedy Frank Drebin po raz pierwszy pokazał się na dużym ekranie, a filmowa parodia pod aktorskim przywództwem Lesliego Nielsena osiągnęła swój najwybitniejszy kształt.

Oto, jak wygląda najlepsza dziesiątka filmów komediowych wg Variety:

1. Naga Broń: Z akt Wydziału Specjalnego (1988)

2. Pół żartem, pół serio (1959)

3. Annie Hall (1977)

4. Dyktator (1940)

5. Niezła sztuka (1996)

6. Monty Python i Święty Graal (1975)

7. Kacza zupa (1933)

8. Fargo (1996)

9. Młody Frankenstein (1974)

10. Dzień świstaka (1993)

Pełna lista, skupiająca 100 filmów, dostępna jest tutaj.

Adam Kudyba 25.11.2025 09:36

