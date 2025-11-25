REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Wybrano najlepsze komedie w historii. Mocarny ranking

Końcówka roku sprzyja mniej lub bardziej spektakularnym podsumowaniom. W przypadku Variety mowa tutaj o czymś jeszcze szerszym - portal ten zdecydował się wyselekcjonować z całej historii kina najlepsze filmy komediowe. Kandydatów było sporo, ale zwycięzca nie powinien być dla nikogo zaskakujący.

Adam Kudyba
komedie filmy ranking variety
REKLAMA

Komedie to jeden z najbardziej subiektywnych gatunków filmowych pod względem odbioru. Humor twórców nie zawsze trafi do widza, który albo nie poczuje się dostatecznie rozbawiony, albo nie poczuje, że dany film przekracza granice, które powinna przekraczać komedia, nie zatrzymywać się, śmiać się wszechstronnie. Odbiór tegorocznej "Nagiej broni" oznacza, że jest popyt na takie kino i ludziom wciąż chce się śmiać z tego, co niekoniecznie wypada.

REKLAMA

Najlepsze komedie w historii według Variety. Oto czołówka

Variety postanowiło spisać najważniejsze dzieła w historii komediowego gatunku. Kandydatów było bardzo wielu (i bardzo wielu znalazło się na tej liście), ale konkurencja była wyjątkowo mocna, obfitująca w popularne tytuły, projekty z udziałem wielkich gwiazd, lub za którymi stali wielcy reżyserzy.

Tuż za podium znalazł się absolutny klasyk - 4. miejsce zajął bowiem ikoniczny, satyryczny "Dyktator" - pierwszy film dźwiękowy Charliego Chaplina, w krzywym zwierciadle przedstawiający tytułowych przywódców, takich jak Hitler czy Mussolini. Brązowy medal Variety przyznało Woody'emu Allenowi, a konkretniej jego komedii romantycznej "Annie Hall" z 1977 roku. Reżyser zagrał w nim główną rolę - wcielił się w komika z obsesją na punkcie śmierci, który poznaje tytułową bohaterkę (zmarła niedawno Diane Keaton). Obydwoje otrzymali Oscary - on za reżyserię, ona za najlepszą pierwszoplanową kobiecą rolę.

Drugie miejsce portal przyznał innemu klasykowi, który wyszedł na świat pomiędzy dwoma wspomnianymi wcześniej filmami. Mowa o "Pół żartem, pół serio" - wypuszczonej na świat w 1959 roku komedii, którą wyreżyserował i napisał Billy Wilder. Bohaterami filmu są dwaj muzycy, którzy w ramach ucieczki przed gangsterami przebierają się za kobiety i przyłączają się do damskiego zespołu jazzowego. Obsada znakomita, bowiem znaleźli się w niej Tony Curtis, Jack Lemmon i Marilyn Monroe. Zwycięzca mógł być tylko jeden - największe dzieło tercetu ZAZ, "Naga Broń: Z akt Wydziału Specjalnego" z 1988 roku. To właśnie wtedy Frank Drebin po raz pierwszy pokazał się na dużym ekranie, a filmowa parodia pod aktorskim przywództwem Lesliego Nielsena osiągnęła swój najwybitniejszy kształt.

Oto, jak wygląda najlepsza dziesiątka filmów komediowych wg Variety:

  • 1. Naga Broń: Z akt Wydziału Specjalnego (1988)
  • 2. Pół żartem, pół serio (1959)
  • 3. Annie Hall (1977)
  • 4. Dyktator (1940)
  • 5. Niezła sztuka (1996)
  • 6. Monty Python i Święty Graal (1975)
  • 7. Kacza zupa (1933)
  • 8. Fargo (1996)
  • 9. Młody Frankenstein (1974)
  • 10. Dzień świstaka (1993)

Pełna lista, skupiająca 100 filmów, dostępna jest tutaj.

REKLAMA

Więcej informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
25.11.2025 09:36
Tagi: Komedie
Najnowsze
9:10
Scarlett Johansson gwiazdą nowej odsłony legendarnego horroru. Tym razem musi się udać
Aktualizacja: 2025-11-25T09:10:00+01:00
8:54
James Cameron ostrzega przed Netfliksem. „To wabik na frajerów, katastrofa”
Aktualizacja: 2025-11-25T08:54:11+01:00
20:34
Muszę ostrzec was przed najpopularniejszym horrorem Netfliksa. Jest tragiczny
Aktualizacja: 2025-11-24T20:34:00+01:00
20:01
The Office PL przemycił świetną akcję. Takie mogłabym oglądać w TV
Aktualizacja: 2025-11-24T20:01:00+01:00
19:36
SkyShowtime pokazał listę nowości, w tym na 2026 rok. Będzie grubo
Aktualizacja: 2025-11-24T19:36:00+01:00
19:11
Wstrząsający 5. odcinek Witajcie w Derry. Masa zaskoczeń i ponury finał
Aktualizacja: 2025-11-24T19:11:02+01:00
17:51
Szef HBO Max przyznaje, że zmiana nazwy była błędem. I obwinia za niego Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-24T17:51:00+01:00
17:49
SkyShowtime kusi wielką promocją. Tyle zapłacisz za pół roku streamingu
Aktualizacja: 2025-11-24T17:49:51+01:00
16:19
Trzeba wyjaśnić zakończenie filmu Po polowaniu. Kto kłamał?
Aktualizacja: 2025-11-24T16:19:00+01:00
15:42
Dom dobry idzie po złoto. Zdeklasował konkurencję
Aktualizacja: 2025-11-24T15:42:00+01:00
15:30
David Harbour mówi, że on też wolał 1. sezon Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-24T15:30:21+01:00
14:35
Jedyna z niespodziewanym cameo. „Dziękuję za Twój głos”
Aktualizacja: 2025-11-24T14:35:50+01:00
12:05
Sny o pociągach mnie rozjechały. Netflix dowiózł coś przepięknego
Aktualizacja: 2025-11-24T12:05:41+01:00
11:34
Zaatakował Arianę Grande i deportują go z kraju. Jego wybryki są znane
Aktualizacja: 2025-11-24T11:34:59+01:00
11:10
Jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Camper w grudniu w kinach
Aktualizacja: 2025-11-24T11:10:48+01:00
9:35
Wicked 2 jest 7/10, ale dużo zarabia. Są wyniki box office
Aktualizacja: 2025-11-24T09:35:34+01:00
8:34
Gwiazdy żegnają Udo Kiera. Legendarny niemiecki aktor miał 81 lat
Aktualizacja: 2025-11-24T08:34:45+01:00
16:36
Charlie Cox o Daredevilu i Kin. "Będę go grał, dopóki będą mnie chcieli"
Aktualizacja: 2025-11-23T16:36:00+01:00
15:07
Wielki finał Wicked naprawdę jest wielki. Hokus, pokus, Ariana idzie po Oscara
Aktualizacja: 2025-11-23T15:07:00+01:00
13:25
Gwiazdy Wicked zawalczą o Oscary. Historia może się powtórzyć
Aktualizacja: 2025-11-23T13:25:00+01:00
12:15
Mało brakowało, a olałabym ten magnetyzujący film. Wzruszenie ściska mi gardło do teraz
Aktualizacja: 2025-11-23T12:15:00+01:00
11:23
Nie ufajcie słabym ocenom. Na tym thrillerze możecie się świetnie bawić
Aktualizacja: 2025-11-23T11:23:00+01:00
10:13
Kultowa seria filmów akcji wleciała na Netfliksa. Wszystkie części
Aktualizacja: 2025-11-23T10:13:00+01:00
9:25
Już czas, by Polacy poznali jeden z najlepszych seriali gangsterskich
Aktualizacja: 2025-11-23T09:25:00+01:00
8:19
Najlepszy akcyjniak wakacji 2025 robi rozpierduchę na VOD
Aktualizacja: 2025-11-23T08:19:00+01:00
7:31
Netflix robi miejsce dla największego hitu sci-fi. Wszyscy go obejrzymy
Aktualizacja: 2025-11-23T07:31:00+01:00
14:07
Boq w Wicked zarywa do Glindy, prywatnie są parą
Aktualizacja: 2025-11-22T14:07:00+01:00
13:13
Od czarodziejki z Magica po tę Jedyną. Kim jest Rhea Seehorn?
Aktualizacja: 2025-11-22T13:13:00+01:00
12:05
Apple TV rusza z wielką promocją. Ponad połowę taniej
Aktualizacja: 2025-11-22T12:05:54+01:00
11:54
Łapcie komediowy hit z Goslingiem, dopóki jest. Obejrzycie go na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-11-22T11:54:38+01:00
11:05
Kevin Spacey jest bezdomny. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-22T11:05:32+01:00
10:59
HBO Max szykuje nam intensywny weekend. TOP 5 nowości do obejrzenia
Aktualizacja: 2025-11-22T10:59:00+01:00
10:08
Mocny finał Ministrantów. Wyjaśniamy, o co w nim chodzi
Aktualizacja: 2025-11-22T10:08:00+01:00
9:11
Użytkownicy Prime Video błyskawicznie upolowali nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T09:11:00+01:00
8:03
Filmy prosto z kina rządzą na Disney+. Goni je nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T08:03:00+01:00
19:11
Gdzie obejrzeć Ministrantów? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-21T19:11:00+01:00
18:18
Co z 4. sezonem Odwilży? Finał serialu to wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-11-21T18:18:00+01:00
16:57
Carol, proszę, powiedz mi, co teraz! Po 4. odcinku nie mogę spać
Aktualizacja: 2025-11-21T16:57:47+01:00
15:26
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie widziałem w kinie. Czy warto w HBO Max?
Aktualizacja: 2025-11-21T15:26:40+01:00
15:14
4. sezon The Mandalorian istnieje, ale go nie zobaczymy. Schowali go
Aktualizacja: 2025-11-21T15:14:04+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA