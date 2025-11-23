Nie ufajcie słabym ocenom. Na tym thrillerze możecie się świetnie bawić

Ładowanie...

Christopher Landon dobrze wie, jak sprawić, by horrory i thrillery odniosły sukces. Wystarczy spojrzeć na świetny "Niepokój", do którego Landon napisał scenariusz, a także na produkcje z serii "Paranormal Activity", w które filmowiec miał znaczący wkład. On sam stanął za kamerą takich tytułów jak "Paranormal Activity: Naznaczeni", "Śmierć nadejdzie dziś" i sequelu popularnego horroru, a w 2023 r. nakręcił dla Netfliksa przygodową produkcję familijną "Mamy tu ducha".

W tym roku Landon wrócił do korzeni i zrobił to, co umie robić najlepiej - stworzył trzymający w napięciu thriller, łączący elementy humoru i suspensu, który spełnia swoją funkcję rozrywkową i jest jedną z bardziej pomysłowych produkcji. Wiosną można było oglądać go w kinach, a już teraz film "Przyjmij/Odrzuć" jest dostępny w ofercie SkyShowtime.

Przyjmij/Odrzuć - opinia o filmie w SkyShowtime

Bohaterką produkcji jest Violet Gates (Meghann Fahy), samotna matka 5-letniego syna i ofiara przemocy domowej, która wiele w swoim życiu przeszła. Kiedy od traumatycznych wydarzeń upłynęło wystarczająco dużo czasu, Violet postanawia reaktywować swoje życie uczuciowe i umawia się z mężczyzną przez aplikację randkową. Jej wybrankiem jest Henry (Brandon Sklenar), młody i przystojny fotograf z Chicago, który robi na Violet dobre wrażenie. Mimo to u kobiety widać nerwowe reakcje i wcale nie jest to stres związany z randką - odkąd Violet przybyła do hotelu, na jej telefon zaczynają przychodzić niepokojące wiadomości. Przybierają one formę AirDropa, czyli można je przyjąć lub odrzucić, a jedyną różnicą jest to, że ich nadawca jest nieznany.

Podczas kolacji w luksusowym hotelu Violet zaczyna dostawać coraz bardziej wrogie komunikaty. Wychodzi wówczas na jaw, że w jej domu znajduje się zamaskowany intruz, który zamierza zabić jej syna. Violet może uratować dziecko tylko w jeden sposób: potajemnie otruć Henry'ego. Od tej pory zaczyna się trzymająca w napięciu gra, a każdy podejrzany ruch kobiety jest obserwowany przez nadawcę wiadomości. Wiadomo bowiem, że treści można wysyłać w ten sposób w promieniu kilkunastu metrów, co oznacza, że ich nadawca znajduje się w tej samej restauracji.

Przez cały film Violet snuje domysły, kto może chcieć jej zaszkodzić. Czy to ten podejrzany typek, na którego ciągle wpada w lokalu? A może dziwaczny kelner? Chyba że to ktoś z gości, który tego wieczoru również przyszedł do restauracji, lecz bynajmniej nie z zamiarem zjedzenia kolacji. W międzyczasie Violet dostaje wiadomości od tajemniczego nadawcy, który instruuje ją, co powinna zrobić. Treść wyświetla się dużymi literami na ekranie, i przyznam, że jest to mój główny zarzut do tego filmu, ponieważ wygląda to tandetnie. Zabieg ten spełnił jednak swoją funkcję.

Nie można jednak powiedzieć, że film nie trzyma w napięciu. Kiedy Violet rozgląda się po sali, zawieszając wzrok na każdej z osób, która używa telefonu, albo gdy gimnastykuje się, by co jakiś czas wykonywać polecenia nieznanego nadawcy wiadomości i odchodzić od stolika, wzrasta niepokój. Henry zaczyna w końcu podejrzewać, że z Violet jest coś nie tak. W niektórych momentach można na szczęście spuścić trochę powietrza - szczególnie w scenach, kiedy pojawia się kelner lub gdy Violet po prostu rozmawia ze swoim towarzyszem. Wszystko zostało dobrze zbalansowane.

"Przyjmij/Odrzuć" to nie jest perła wśród thrillerów. Mimo to jest trzymającą w napięciu produkcją, przy której można przyjemnie spędzić weekendowy wieczór. Korzystając z promocji SkyShowtime, można dodatkowo znaleźć również inne interesujące tytuły. A w bibliotece serwisu jest ich naprawdę sporo.

Tytuł filmu: Przyjmij/Odrzuć (Drop)

Przyjmij/Odrzuć (Drop) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 40m

1h 40m Reżyseria: Christopher Landon

Christopher Landon Obsada: Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Jacob Robinson

Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Jacob Robinson Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 6.1/10

Anna Bortniak 23.11.2025 11:23

