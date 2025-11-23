REKLAMA
Nie ufajcie słabym ocenom. Na tym thrillerze możecie się świetnie bawić

Kiepskie oceny prawie odwiodły mnie od obejrzenia thrillera "Przyjmij/Odrzuć", który niedawno trafił do biblioteki SkyShowtime. Całe szczęście, że im nie zaufałam, bo ominęłaby mnie świetna zabawa. Obraz Christophera Landona to film idealny na weekend.

Anna Bortniak
przyjmij odrzuc polecajka skyshowtime thriller
Christopher Landon dobrze wie, jak sprawić, by horrory i thrillery odniosły sukces. Wystarczy spojrzeć na świetny "Niepokój", do którego Landon napisał scenariusz, a także na produkcje z serii "Paranormal Activity", w które filmowiec miał znaczący wkład. On sam stanął za kamerą takich tytułów jak "Paranormal Activity: Naznaczeni", "Śmierć nadejdzie dziś" i sequelu popularnego horroru, a w 2023 r. nakręcił dla Netfliksa przygodową produkcję familijną "Mamy tu ducha".

W tym roku Landon wrócił do korzeni i zrobił to, co umie robić najlepiej - stworzył trzymający w napięciu thriller, łączący elementy humoru i suspensu, który spełnia swoją funkcję rozrywkową i jest jedną z bardziej pomysłowych produkcji. Wiosną można było oglądać go w kinach, a już teraz film "Przyjmij/Odrzuć" jest dostępny w ofercie SkyShowtime.

Przyjmij/Odrzuć - opinia o filmie w SkyShowtime

Bohaterką produkcji jest Violet Gates (Meghann Fahy), samotna matka 5-letniego syna i ofiara przemocy domowej, która wiele w swoim życiu przeszła. Kiedy od traumatycznych wydarzeń upłynęło wystarczająco dużo czasu, Violet postanawia reaktywować swoje życie uczuciowe i umawia się z mężczyzną przez aplikację randkową. Jej wybrankiem jest Henry (Brandon Sklenar), młody i przystojny fotograf z Chicago, który robi na Violet dobre wrażenie. Mimo to u kobiety widać nerwowe reakcje i wcale nie jest to stres związany z randką - odkąd Violet przybyła do hotelu, na jej telefon zaczynają przychodzić niepokojące wiadomości. Przybierają one formę AirDropa, czyli można je przyjąć lub odrzucić, a jedyną różnicą jest to, że ich nadawca jest nieznany.

Podczas kolacji w luksusowym hotelu Violet zaczyna dostawać coraz bardziej wrogie komunikaty. Wychodzi wówczas na jaw, że w jej domu znajduje się zamaskowany intruz, który zamierza zabić jej syna. Violet może uratować dziecko tylko w jeden sposób: potajemnie otruć Henry'ego. Od tej pory zaczyna się trzymająca w napięciu gra, a każdy podejrzany ruch kobiety jest obserwowany przez nadawcę wiadomości. Wiadomo bowiem, że treści można wysyłać w ten sposób w promieniu kilkunastu metrów, co oznacza, że ich nadawca znajduje się w tej samej restauracji.

Przez cały film Violet snuje domysły, kto może chcieć jej zaszkodzić. Czy to ten podejrzany typek, na którego ciągle wpada w lokalu? A może dziwaczny kelner? Chyba że to ktoś z gości, który tego wieczoru również przyszedł do restauracji, lecz bynajmniej nie z zamiarem zjedzenia kolacji. W międzyczasie Violet dostaje wiadomości od tajemniczego nadawcy, który instruuje ją, co powinna zrobić. Treść wyświetla się dużymi literami na ekranie, i przyznam, że jest to mój główny zarzut do tego filmu, ponieważ wygląda to tandetnie. Zabieg ten spełnił jednak swoją funkcję.

Nie można jednak powiedzieć, że film nie trzyma w napięciu. Kiedy Violet rozgląda się po sali, zawieszając wzrok na każdej z osób, która używa telefonu, albo gdy gimnastykuje się, by co jakiś czas wykonywać polecenia nieznanego nadawcy wiadomości i odchodzić od stolika, wzrasta niepokój. Henry zaczyna w końcu podejrzewać, że z Violet jest coś nie tak. W niektórych momentach można na szczęście spuścić trochę powietrza - szczególnie w scenach, kiedy pojawia się kelner lub gdy Violet po prostu rozmawia ze swoim towarzyszem. Wszystko zostało dobrze zbalansowane.

"Przyjmij/Odrzuć" to nie jest perła wśród thrillerów. Mimo to jest trzymającą w napięciu produkcją, przy której można przyjemnie spędzić weekendowy wieczór. Korzystając z promocji SkyShowtime, można dodatkowo znaleźć również inne interesujące tytuły. A w bibliotece serwisu jest ich naprawdę sporo.

  • Tytuł filmu: Przyjmij/Odrzuć (Drop)
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 40m
  • Reżyseria: Christopher Landon
  • Obsada: Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Jacob Robinson
  • Nasza ocena: 6/10
  • Ocena IMDb: 6.1/10
Anna Bortniak
23.11.2025 11:23
