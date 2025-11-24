David Harbour mówi, że on też wolał 1. sezon Stranger Things

Ładowanie...

Nadchodzi początek końca. W czwartek zapoznamy się z pierwszą z trzech części finałowego sezonu „Stranger Things” - ikonicznego już serialu, flagowego hitu Netfliksa, który śledzimy już od blisko dekady. Niezależnie od tego, czy 5. sezon okaże się godnym zwieńczeniem tej historii, jedno jest pewne: oglądalność wystrzeli w kosmos.



Choć na tym etapie rozwoju historii zdecydowana większość bohaterów jest znacznie ciekawsza dzięki dopracowanym przez twórców scenariuszom, David Harbour - odtwórca roli Hoppera - przyznaje, że w gruncie rzeczy bardziej cenił sobie swojego bohatera z 1. sezonu, podobnie zresztą jak pracę przy tamtej serii. Powód?

Stranger Things: David Harbour o ograniczeniu swobody

Prozaiczny: aktorowi bardziej odpowiadała twórcza „wolność”, jaką dawała praca nad serialem, zanim stał się tak wielkim fenomenem. Harbour w wywiadzie z „Variaty” cofnął się do początków pracy nad projektem, zanim jeszcze popularność serialu wpłynęła na kierunek opowiadanej historii. Gwiazdor odniósł się do narastającej presji, by bohaterowie stawali się „przyjaźniejsi”, a może raczej: bardziej przystępni.

Coś się zyskuje i coś się traci. Wiesz, Hopper już w serialu nie pali. To bezpośredni skutek popularności. Kiedy twoja widownia robi się tak ogromna, próbujesz wciąż trafiać w gusta właśnie tej masy, a duże audytorium wymaga „wygładzonych krawędzi”. To ciekawy dylemat, z którym zmagasz się w popie - w muzyce, w popkulturze, w każdym rodzaju rozrywki masowej.



Dla mnie swoboda 1. sezonu, kiedy dopiero to wszystko rzeźbiliśmy i nikt niczego się po nas nie spodziewał, była czymś zupełnie innym niż presja, pod jaką pracujemy przy sezonie 5. Wolałbym tamtą swobodę z 1. serii. A jednocześnie uwielbiam tę uwagę, kocham to, że możemy docierać do jak najszerszej widowni, że możemy poruszać jak najwięcej ludzi tym, co robimy.

W tym samym wywiadzie aktor odniósł się również do fenomenu serialu i tego, jak jego popularność rosła wręcz wykładniczo od premiery w 2016 r. Zapytany o to, czy produkcja jest tak lubiana m.in. dlatego, że pokazuje fascynujących outsiderów walczących ze złem, Harbour odpowiedział:

To, kim są ci outsiderzy, jak się buntują, zmieniało się z biegiem lat. Zauważyłem, że w kolejnych sezonach serial coraz bardziej interesuje się empatią. Vecna stał się kluczową postacią - potwór sam w sobie staje się coraz bardziej ludzki, a od nas oczekuje się, że będziemy go jakoś rozumieć, że wywoła w nas jakieś emocje. A w pierwszym sezonie chodziło po prostu o bandę „wyrzutków”, którzy rozwalali korporację, prawda? To była ciekawa zmiana - w tym, na czym twórcy skupiają uwagę i jak rozbudowują opowieść.

Harbour porównał też serial i jego dziedzictwo do wielkich filmowych franczyz, takich jak „Gwiezdne wojny”. Trafnie zauważył, że zamiast bez końca cytować i powtarzać chwyty, które wyniosły tamte marki na szczyt, serial tworzy coś nowego w ramach dobrze znanych archetypów. Posunął się nawet do porównania swojego bohatera z ikonicznymi herosami granymi przez Harrisona Forda:

Myślę, że w swoich najlepszych momentach serial idealnie trafia w rytm: rozwój postaci i bieg fabuły idą tu dokładnie tym samym tempem, a to bardzo trudne do osiągnięcia w scenariuszu. Zazwyczaj tekst stawia albo na bohaterów, albo na akcję. „Stranger Things” potrafi robić jedno i drugie jednocześnie, w bardzo wyrafinowany sposób.



Kolejną kwestią jest to, że kochamy „Gwiezdne wojny”, kochamy „Władcę Pierścieni”. Wydaje mi się, że „Stranger Things” zamiast odtwarzać „Gwiezdne wojny” czy „Władcę”, wyłapuje ich archetypy, tropy - słowa i litery, nazwijmy to tak - i układa z nich zupełnie nowe zdania. Hopper jest Hanem Solo, jest Indianą Jonesem, jest Gandalfem Szarym. To archetypiczne figury, które żyją w naszym podświadomym filmowym słowniku i dlatego tak je kochamy. „Stranger Things” po prostu przepisuje je na nowo przez Jedenastkę, Hoppera, Max. Serial nie boi się uderzać w te najmocniejsze, „power-chordowe” tony.

Stranger Things, sezon 5. - pierwsze cztery epizody trafią do biblioteki Netfliksa już 27 listopada.

Michał Jarecki 24.11.2025 15:30

