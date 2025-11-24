REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

David Harbour mówi, że on też wolał 1. sezon Stranger Things

Już w tym tygodniu Netflix pokaże nam pierwsze cztery odcinki 5. sezonu „Stranger Things”. Po znakomitej 4. odsłonie oczekiwania fanów są, delikatnie pisząc, dość wysokie. Co ciekawe, choć lwia część widzów docenia rozwój postaci i całej opowieści, odtwórca jednej z kluczowych ról zdecydowanie preferuje sam początek tej przygody. Dlaczego?

Michał Jarecki
stranger things 5 hopper david harbour
REKLAMA

Nadchodzi początek końca. W czwartek zapoznamy się z pierwszą z trzech części finałowego sezonu „Stranger Things” - ikonicznego już serialu, flagowego hitu Netfliksa, który śledzimy już od blisko dekady. Niezależnie od tego, czy 5. sezon okaże się godnym zwieńczeniem tej historii, jedno jest pewne: oglądalność wystrzeli w kosmos.

Choć na tym etapie rozwoju historii zdecydowana większość bohaterów jest znacznie ciekawsza dzięki dopracowanym przez twórców scenariuszom, David Harbour - odtwórca roli Hoppera - przyznaje, że w gruncie rzeczy bardziej cenił sobie swojego bohatera z 1. sezonu, podobnie zresztą jak pracę przy tamtej serii. Powód?

REKLAMA

Stranger Things: David Harbour o ograniczeniu swobody

Prozaiczny: aktorowi bardziej odpowiadała twórcza „wolność”, jaką dawała praca nad serialem, zanim stał się tak wielkim fenomenem. Harbour w wywiadzie z „Variaty” cofnął się do początków pracy nad projektem, zanim jeszcze popularność serialu wpłynęła na kierunek opowiadanej historii. Gwiazdor odniósł się do narastającej presji, by bohaterowie stawali się „przyjaźniejsi”, a może raczej: bardziej przystępni.

Coś się zyskuje i coś się traci. Wiesz, Hopper już w serialu nie pali. To bezpośredni skutek popularności. Kiedy twoja widownia robi się tak ogromna, próbujesz wciąż trafiać w gusta właśnie tej masy, a duże audytorium wymaga „wygładzonych krawędzi”. To ciekawy dylemat, z którym zmagasz się w popie - w muzyce, w popkulturze, w każdym rodzaju rozrywki masowej.

Dla mnie swoboda 1. sezonu, kiedy dopiero to wszystko rzeźbiliśmy i nikt niczego się po nas nie spodziewał, była czymś zupełnie innym niż presja, pod jaką pracujemy przy sezonie 5. Wolałbym tamtą swobodę z 1. serii. A jednocześnie uwielbiam tę uwagę, kocham to, że możemy docierać do jak najszerszej widowni, że możemy poruszać jak najwięcej ludzi tym, co robimy.

W tym samym wywiadzie aktor odniósł się również do fenomenu serialu i tego, jak jego popularność rosła wręcz wykładniczo od premiery w 2016 r. Zapytany o to, czy produkcja jest tak lubiana m.in. dlatego, że pokazuje fascynujących outsiderów walczących ze złem, Harbour odpowiedział:

To, kim są ci outsiderzy, jak się buntują, zmieniało się z biegiem lat. Zauważyłem, że w kolejnych sezonach serial coraz bardziej interesuje się empatią. Vecna stał się kluczową postacią - potwór sam w sobie staje się coraz bardziej ludzki, a od nas oczekuje się, że będziemy go jakoś rozumieć, że wywoła w nas jakieś emocje. A w pierwszym sezonie chodziło po prostu o bandę „wyrzutków”, którzy rozwalali korporację, prawda? To była ciekawa zmiana - w tym, na czym twórcy skupiają uwagę i jak rozbudowują opowieść.

Harbour porównał też serial i jego dziedzictwo do wielkich filmowych franczyz, takich jak „Gwiezdne wojny”. Trafnie zauważył, że zamiast bez końca cytować i powtarzać chwyty, które wyniosły tamte marki na szczyt, serial tworzy coś nowego w ramach dobrze znanych archetypów. Posunął się nawet do porównania swojego bohatera z ikonicznymi herosami granymi przez Harrisona Forda:

Myślę, że w swoich najlepszych momentach serial idealnie trafia w rytm: rozwój postaci i bieg fabuły idą tu dokładnie tym samym tempem, a to bardzo trudne do osiągnięcia w scenariuszu. Zazwyczaj tekst stawia albo na bohaterów, albo na akcję. „Stranger Things” potrafi robić jedno i drugie jednocześnie, w bardzo wyrafinowany sposób.

Kolejną kwestią jest to, że kochamy „Gwiezdne wojny”, kochamy „Władcę Pierścieni”. Wydaje mi się, że „Stranger Things” zamiast odtwarzać „Gwiezdne wojny” czy „Władcę”, wyłapuje ich archetypy, tropy - słowa i litery, nazwijmy to tak - i układa z nich zupełnie nowe zdania. Hopper jest Hanem Solo, jest Indianą Jonesem, jest Gandalfem Szarym. To archetypiczne figury, które żyją w naszym podświadomym filmowym słowniku i dlatego tak je kochamy. „Stranger Things” po prostu przepisuje je na nowo przez Jedenastkę, Hoppera, Max. Serial nie boi się uderzać w te najmocniejsze, „power-chordowe” tony.

Stranger Things, sezon 5. - pierwsze cztery epizody trafią do biblioteki Netfliksa już 27 listopada.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
24.11.2025 15:30
Tagi: david harbourStranger Things
Najnowsze
20:34
Muszę ostrzec was przed najpopularniejszym horrorem Netfliksa. Jest tragiczny
Aktualizacja: 2025-11-24T20:34:00+01:00
20:01
The Office PL przemycił świetną akcję. Takie mogłabym oglądać w TV
Aktualizacja: 2025-11-24T20:01:00+01:00
19:36
SkyShowtime pokazał listę nowości, w tym na 2026 rok. Będzie grubo
Aktualizacja: 2025-11-24T19:36:00+01:00
19:11
Wstrząsający 5. odcinek Witajcie w Derry. Masa zaskoczeń i ponury finał
Aktualizacja: 2025-11-24T19:11:02+01:00
17:51
Szef HBO Max przyznaje, że zmiana nazwy była błędem. I obwinia za niego Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-24T17:51:00+01:00
17:49
SkyShowtime kusi wielką promocją. Tyle zapłacisz za pół roku streamingu
Aktualizacja: 2025-11-24T17:49:51+01:00
16:19
Trzeba wyjaśnić zakończenie filmu Po polowaniu. Kto kłamał?
Aktualizacja: 2025-11-24T16:19:00+01:00
15:42
Dom dobry idzie po złoto. Zdeklasował konkurencję
Aktualizacja: 2025-11-24T15:42:00+01:00
15:30
David Harbour mówi, że on też wolał 1. sezon Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-24T15:30:21+01:00
14:35
Jedyna z niespodziewanym cameo. „Dziękuję za Twój głos”
Aktualizacja: 2025-11-24T14:35:50+01:00
12:05
Sny o pociągach mnie rozjechały. Netflix dowiózł coś przepięknego
Aktualizacja: 2025-11-24T12:05:41+01:00
11:34
Zaatakował Arianę Grande i deportują go z kraju. Jego wybryki są znane
Aktualizacja: 2025-11-24T11:34:59+01:00
11:10
Jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Camper w grudniu w kinach
Aktualizacja: 2025-11-24T11:10:48+01:00
9:35
Wicked 2 jest 7/10, ale dużo zarabia. Są wyniki box office
Aktualizacja: 2025-11-24T09:35:34+01:00
8:34
Gwiazdy żegnają Udo Kiera. Legendarny niemiecki aktor miał 81 lat
Aktualizacja: 2025-11-24T08:34:45+01:00
16:36
Charlie Cox o Daredevilu i Kin. "Będę go grał, dopóki będą mnie chcieli"
Aktualizacja: 2025-11-23T16:36:00+01:00
15:07
Wielki finał Wicked naprawdę jest wielki. Hokus, pokus, Ariana idzie po Oscara
Aktualizacja: 2025-11-23T15:07:00+01:00
13:25
Gwiazdy Wicked zawalczą o Oscary. Historia może się powtórzyć
Aktualizacja: 2025-11-23T13:25:00+01:00
12:15
Mało brakowało, a olałabym ten magnetyzujący film. Wzruszenie ściska mi gardło do teraz
Aktualizacja: 2025-11-23T12:15:00+01:00
11:23
Nie ufajcie słabym ocenom. Na tym thrillerze możecie się świetnie bawić
Aktualizacja: 2025-11-23T11:23:00+01:00
10:13
Kultowa seria filmów akcji wleciała na Netfliksa. Wszystkie części
Aktualizacja: 2025-11-23T10:13:00+01:00
9:25
Już czas, by Polacy poznali jeden z najlepszych seriali gangsterskich
Aktualizacja: 2025-11-23T09:25:00+01:00
8:19
Najlepszy akcyjniak wakacji 2025 robi rozpierduchę na VOD
Aktualizacja: 2025-11-23T08:19:00+01:00
7:31
Netflix robi miejsce dla największego hitu sci-fi. Wszyscy go obejrzymy
Aktualizacja: 2025-11-23T07:31:00+01:00
14:07
Boq w Wicked zarywa do Glindy, prywatnie są parą
Aktualizacja: 2025-11-22T14:07:00+01:00
13:13
Od czarodziejki z Magica po tę Jedyną. Kim jest Rhea Seehorn?
Aktualizacja: 2025-11-22T13:13:00+01:00
12:05
Apple TV rusza z wielką promocją. Ponad połowę taniej
Aktualizacja: 2025-11-22T12:05:54+01:00
11:54
Łapcie komediowy hit z Goslingiem, dopóki jest. Obejrzycie go na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-11-22T11:54:38+01:00
11:05
Kevin Spacey jest bezdomny. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-22T11:05:32+01:00
10:59
HBO Max szykuje nam intensywny weekend. TOP 5 nowości do obejrzenia
Aktualizacja: 2025-11-22T10:59:00+01:00
10:08
Mocny finał Ministrantów. Wyjaśniamy, o co w nim chodzi
Aktualizacja: 2025-11-22T10:08:00+01:00
9:11
Użytkownicy Prime Video błyskawicznie upolowali nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T09:11:00+01:00
8:03
Filmy prosto z kina rządzą na Disney+. Goni je nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T08:03:00+01:00
19:11
Gdzie obejrzeć Ministrantów? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-21T19:11:00+01:00
18:18
Co z 4. sezonem Odwilży? Finał serialu to wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-11-21T18:18:00+01:00
16:57
Carol, proszę, powiedz mi, co teraz! Po 4. odcinku nie mogę spać
Aktualizacja: 2025-11-21T16:57:47+01:00
15:26
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie widziałem w kinie. Czy warto w HBO Max?
Aktualizacja: 2025-11-21T15:26:40+01:00
15:14
4. sezon The Mandalorian istnieje, ale go nie zobaczymy. Schowali go
Aktualizacja: 2025-11-21T15:14:04+01:00
14:31
Serial science fiction Apple TV+ jest tak dobry, że padły serwery
Aktualizacja: 2025-11-21T14:31:43+01:00
13:45
Odwilż dostała brawurowy finał. Ale nie wierzę, że to koniec
Aktualizacja: 2025-11-21T13:45:54+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA