Od czarodziejki z Magica po tę Jedyną. Kim jest Rhea Seehorn?

Vince Gilligan jest jednym z najbardziej szanowanych twórców w Hollywood, który dał nam szereg fenomenalnych, wysoko ocenianych produkcji. W jego przedostatnim serialu „Better Call Saul”, czyli prequela kultowego „Breaking Bad”, gwiazdą obok Boba Odenkirka została Rhea Seehorn. Teraz aktorka jest na ustach wszystkich, gdyż dostała główną rolę w jego kolejnym hicie:„Pluribusie” od Apple TV. A ten, dostępny w Polsce pod tytułem „Jedyna”, rozbił bank.

Kim jest Rhea Seehorn?

Rhea Seehorn, a właściwie Deborah Rhea Seehorn, to urodzona 12 maja 1972 r. w amerykańskim mieście Norfolk w Virginii aktorka i reżyserka, która występuje również na Broadwayu. Jej rodzice byli związani z marynarką, a mieszkała nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w tym w Arizonie, Virginia Beach, Waszyngtonie, ale też w Japonii. Na stałe osiadła w Nowym Jorku, który zamieszkuje do dziś.

Studiowała malarstwo, rysunek i architekturę, ale z czasem zafascynowała się aktorstwem na uczelni George Mason University. Z branżą związała się na dobre po śmierci ojca. Z początku grała w spotach reklamowych, ale z czasem zaczęła dostawać role w poważniejszych produkcjach, gdzie wcielała się zwykle w sarkastyczne i kpiące kobiety. Nic dziwnego - jej idolką była Bea Arthur.

Rhea Seehorn - kariera aktorska.

Jej pierwszą poważną rolą był gościnny występ w jednym z odcinków serialu „Wydział zabójstw Baltimore” (1993), aczkolwiek wcześniej Rhea Seehorn podkładała głos pod… czarodziejkę w grze wideo na podstawie karcianki „Magic: The Gathering”. Do jej pierwszych ról zaliczają się również te w niezależnych produkcjach takich jak „The Pitch” (1999) i „Rider” (2001).

Z czasem kariera Rhei Seehorn zaczęła nabierać tempa: wystąpiła w filmie telewizyjnym stacji ABC, czyli „Romy and Michele: In the Beginning” (2005) oraz zaliczyła debiut Broadwayu w „45 Seconds from Broadway” Neila Simona. Grała też Jocelyn Bashford w „Dollhouse” (2009), a w latach 2011-2014 występowała jako Ellen Swatello we „Franklin & Bash”. To jednak było dopiero preludium.

Rhea Seehorn i Kim Wexler.

Prawdziwą sławę Rhea Seehorn zdobyła za sprawą roli Kim Wexler w „Better Call Saul” (2015-2022). Wcieliła się w młodą prawniczkę Kim Wexler, która weszła w związek z Jimmy’ym McGillem, późniejszym i tytułowym Saulem Goodmanem z „Breaking Bad”. Vince Gilligan trafił z tym castingiem w dziesiątkę. Dała tej postaci tyle energii, że zgarnęła dwie nominacje do Emmy.

Co prawda Rhei Seehorn nie udało jej się zgarnąć Emmy za „Better Call Saul”, podobnie jak za rolę w „Cooper’s Bar” z 2022 r., tak została doceniona przez jury i otrzymała nagrodę od Television Critics Association za indywidualne osiągnięcia. Za rolę Kim Wexler została z kolei doceniona w innym konkursie, zgarniając Satellite Award. I to dwukrotnie.

Życie po „Breaking Bad”.

Podczas kręcenia „Better Call Saul” aktorka zaliczyła swój reżyserski debiut dając nam 4. odcinek finałowej serii „Better Call Saul” zatytułowany „Hit and Run”. W trakcie emisji serialu zaręczyła się również w producentem filmowym i agentem nieruchomości Graham Larson, z którym potem wzięła ślub (przysposabiając przy tym dwójkę jego dzieci z poprzedniego małżeństwa).

Rhea Seehorn już w trakcie emisji „Zadzwoń do Saula” występowała w wielu innych produkcjach takich jak „Roseanne” czy nowej wersji „The Twilight Zone”, a po jego zakończeniu można było oglądać jej występ w „Bad Boys: Ride or Die”. Podkładała też głos w wielu animacjach, w tym w „Niezwyciężonym” i „Moich przygodach z Supermanem”. A potem wróciła do pracy z Vince’em Gilliganem.

Rhea Seehorn, ta „Jedyna”.

Vince Gilligan w swojej nowej produkcji, tym razem niezwiązanej z uniwersum „Breaking Bad”, postanowił obsadzić Rheę Seehorn, z którą pracował przy „Zadzwoń do Saula”, w głównej roli. Serial nosi tytuł „Pluribus”, co przetłumaczono w naszym kraju na „Jedyną”. Aktorka wciela się w nim w pisarkę Carol Sturkę o ciętym języku, która została jedną z ostatnich osób na Ziemi z wolną wolę.

Jak dotąd w serwisie Apple TV pojawiły się 3 z 9 zaplanowanych odcinków „Pluribusa”, ale już teraz Vince Gilligan i Rhea Seehron mogą świętować sukces. Produkcja zbiera zasłużenie świetne noty, a z odcinka na odcinek intryga się zagęszcza. „Jedyna” zmusza przy tym widzów do refleksji na temat relacji międzyludzkich, indywidualizmu oraz… sztucznej inteligencji.

„Jedyną” w Rheą Seehorn możecie oglądać teraz w Apple TV; pierwsze cztery odcinki są już dostępne, a kolejne epizody będą pojawiały się co piątek. Vince Gilligan z kolei już wie, jak ta historia może się skończyć, a jego „Pluribus” dostał już zamówienie na 2. sezon.

Piotr Grabiec 22.11.2025 13:13

