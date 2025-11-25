Kiedy Wrapped wpadnie na Spotify? Za późno na gwałtowne ruchy

Ładowanie...

Spotify Wrapped to uwielbiana usługa, która bazuje na danych, jakie Spotify zebrał o swoich słuchaczach przez cały rok. Działa to bardzo prosto: platforma pokazuje wam to, czego słuchaliście przez ostatnich 12 miesięcy i opakowuje to w chwytliwe obrazki, tytuły i ładnie opracowane statystyki.

Spotify: Wrapped – kiedy startuje?

Spotify Wrapped pojawia się zawsze pod koniec roku. Jest to albo ostatni tydzień listopada lub pierwszy grudnia. W tym roku dość wcześnie otrzymaliśmy zapowiedź nadchodzącej funkcji, bo właśnie została odpalona strona internetowa Wrapped 2025. Możecie zerknąć na nią tutaj. Na razie przekierowuje ona do aplikacji i pozwala na sprawdzenie najpopularniejszych utworów z 2024 roku.

Skąd wiemy, że Wrapped pojawi się w przyszłym tygodniu? Możemy tak zakładać, przyglądając się datom z ostatnich lat.

2020 – 1 grudnia.​

2021 – 1 grudnia.​

2022 – 30 listopada.​

2023 – 29 listopada.​

2024 – 4 grudnia.

Gdybym miał strzelać, to powiedziałbym, że Wrapped 2025 zostanie udostępniony w następny poniedziałek, czyli 1 grudnia.

Jak Spotify Wrapped zbiera dane?

Czy jest jeszcze nadzieja? Czy jeśli dociśniesz ulubione utwory w ostatnich dniach, to uda się wypchnąć mniej „ambitne” numery? Raczej nie. Początkowo mówiło się o tym, że platforma zbiera dane od 1 stycznia do końca października, co oznaczałoby, że aż 2 miesiące roku nie są brane pod uwagę. Platforma zdementowała jednak te plotki, mówiąc, że „Spotify Wrapped nie przestaje liczyć 31 października”. Możemy jednak założyć, że zbierani danych kończy się jakiś czas przed premierą nowej edycji.

Co ważne, Spotify Wrapped nie liczy numerów, których słuchaliśmy w trybie prywatnym. Podobnie rzecz się ma z utworami, które oznaczyliśmy jako „Nie uwzględniaj w profilu słuchacza” oraz z kawałkami, które szybko przełączyliśmy, bo aby coś liczyło się jako przesłuchane, to musi przekroczyć ustalony przez platformę próg odsłuchanego czasu.

Konrad Chwast 25.11.2025 14:28

Ładowanie...