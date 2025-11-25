REKLAMA
5. odcinek "Jedynej" będzie wcześniej. Żeby nie było, że nikt nie ostrzegał

Tęskniliście za Carol? Świetnie się składa, bo Apple TV postanowił nieco przyspieszyć premierę kolejnego odcinka. Najnowszy epizod "Jedynej", który według planu miał zadebiutować w piątek, pojawi się w serwisie wcześniej.

Anna Bortniak
jedyna pluribus 5 odcinek wczesniej premiera
"Jedyna" to jeden z najdziwniejszych, ale i najbardziej interesujących seriali tego roku. Vince Gilligan, twórca "Breaking Bad", zdecydowanie dowiózł, a utrzymywanie fabuły w ścisłej tajemnicy bardzo mu się opłaciło. Dzięki temu subskrybenci Apple TV dostali unikalną produkcję odcinkową, która co tydzień wzbudza wśród nich zaciekłe dyskusje.

No właśnie, bo zgodnie z planem epizody powinny debiutować w serwisie Apple TV co tydzień w piątek. Wyjątkiem była premiera serialu, kiedy widzowie za jednym razem dostali aż 2 odcinki. Tym razem jednak nie będą musieli czekać na kontynuację historii do piątku - Apple TV poinformował, że premiera 5. odcinka nastąpi nieco wcześniej.

Jedyna: 5. odcinek serialu zadebiutuje w Apple TV wcześniej

W mediach społecznościowych Apple TV pojawiła się informacja, która z pewnością ucieszy fanów "Jedynej". Serwis ogłosił, że w tym tygodniu widzowie obejrzą najnowszy, 5. odcinek 2 dni wcześniej - nie w piątek, a w środę.

Cześć, Carol. W tym tygodniu zobaczymy się nieco wcześniej niż zwykle. Z niecierpliwością czekamy na środę

- informuje Apple TV.

Emisja odcinków serialu "Jedyna" w serwisie Apple TV prezentuje się następująco:

  • 1. odcinek - 7 listopada
  • 2. odcinek - 7 listopada
  • 3. odcinek - 14 listopada
  • 4. odcinek - 21 listopada
  • 5. odcinek - 26 listopada
  • 6. odcinek - 5 grudnia
  • 7. odcinek - 12 grudnia
  • 8. odcinek - 19 grudnia
  • 9. odcinek - 26 grudnia

Akcja serialu "Jedyna" osadzona jest w świecie dotkniętym tajemniczą epidemią szczęścia. Wskutek połączenia ludzi w jeden byt przy pomocy molekularnemu kodowi RNA, wszystkie osoby dzielą jedną świadomość. Jest jednak człowiek, który jest odporny na wszechobecne szczęście - jest nim główna bohaterka Carol Sturka (Rhea Seehorn). Kiedy Carol zauważa, że ten stan odbiera ludziom emocje i wolną wolę, postanawia podjąć samotną walkę o przywrócenie normalności.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Apple TV.

Anna Bortniak
25.11.2025 12:33
Apple TV, vince gilligan
