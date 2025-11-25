5. odcinek "Jedynej" będzie wcześniej. Żeby nie było, że nikt nie ostrzegał

Ładowanie...

"Jedyna" to jeden z najdziwniejszych, ale i najbardziej interesujących seriali tego roku. Vince Gilligan, twórca "Breaking Bad", zdecydowanie dowiózł, a utrzymywanie fabuły w ścisłej tajemnicy bardzo mu się opłaciło. Dzięki temu subskrybenci Apple TV dostali unikalną produkcję odcinkową, która co tydzień wzbudza wśród nich zaciekłe dyskusje.

No właśnie, bo zgodnie z planem epizody powinny debiutować w serwisie Apple TV co tydzień w piątek. Wyjątkiem była premiera serialu, kiedy widzowie za jednym razem dostali aż 2 odcinki. Tym razem jednak nie będą musieli czekać na kontynuację historii do piątku - Apple TV poinformował, że premiera 5. odcinka nastąpi nieco wcześniej.

REKLAMA

Jedyna: 5. odcinek serialu zadebiutuje w Apple TV wcześniej

W mediach społecznościowych Apple TV pojawiła się informacja, która z pewnością ucieszy fanów "Jedynej". Serwis ogłosił, że w tym tygodniu widzowie obejrzą najnowszy, 5. odcinek 2 dni wcześniej - nie w piątek, a w środę.

Cześć, Carol. W tym tygodniu zobaczymy się nieco wcześniej niż zwykle. Z niecierpliwością czekamy na środę - informuje Apple TV.

Emisja odcinków serialu "Jedyna" w serwisie Apple TV prezentuje się następująco:

1. odcinek - 7 listopada

2. odcinek - 7 listopada

3. odcinek - 14 listopada

4. odcinek - 21 listopada

5. odcinek - 26 listopada

6. odcinek - 5 grudnia

7. odcinek - 12 grudnia

8. odcinek - 19 grudnia

9. odcinek - 26 grudnia

Akcja serialu "Jedyna" osadzona jest w świecie dotkniętym tajemniczą epidemią szczęścia. Wskutek połączenia ludzi w jeden byt przy pomocy molekularnemu kodowi RNA, wszystkie osoby dzielą jedną świadomość. Jest jednak człowiek, który jest odporny na wszechobecne szczęście - jest nim główna bohaterka Carol Sturka (Rhea Seehorn). Kiedy Carol zauważa, że ten stan odbiera ludziom emocje i wolną wolę, postanawia podjąć samotną walkę o przywrócenie normalności.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Apple TV.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 25.11.2025 12:33

Ładowanie...