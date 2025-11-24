SkyShowtime kusi wielką promocją. Tyle zapłacisz za pół roku streamingu

Ładowanie...

SkyShowtime zaproponował brawurową promocję. Serwis proponuje widzom niezłe warunki przez całe 6 miesięcy. To doskonała okazja, żeby nadrobić zaległości i obejrzeć jedną z wielu nowości, które w ostatnich miesiącach pojawiły się na platformie.

SkyShowtime – mocna promocja na koniec roku

Jeśli jeszcze nie jesteście abonentami SkyShowtime, to możecie wybrać jedną z dwóch opcji. Pakiet Standard i Pakiet Premium. Każdy z nich został przeceniony o 40%. Ten pierwszy kosztuje aktualnie 14,99 zł, a drugi 29,99 zł. Co oferują?

Pakiet Standardowy pozwala na oglądanie filmów i seriali bez reklam, w jakości Full HD na 2 ekranach jednocześnie. Pozwala również na pobranie 30 plików miesięcznie. W standardowej cenie kosztuje on 24,99 zł. Z kolei Pakiet Premium umożliwia odpalenie filmów i serialu w jakości 4K na aż 5 ekranach jednocześnie. Można pobrać aż 100 plików i oczywiście jest bez reklam. W standardowej cenie kosztuje on 29,99 zł.



Niska cena utrzymuje się przez 6 miesięcy, potem plany odnawiają się automatycznie i naliczana będzie już regularna cena. Co jednak ważne – w dowolnym momencie możecie zrezygnować z usługi.



Aby z niej skorzystać, wystarczy kliknąć tutaj.



Z promocji można skorzystać tylko do 1 grudnia.

Co obejrzeć na SkyShowtime?

W SkyShowtime rzeczywiście jest, co oglądać. To właśnie tu trafiają popularne seriale, których próżno szukać u konkurencji i możecie mi wierzyć, że są tu prawdziwe perełki. Jakieś przykłady? Proszę bardzo!

"Krychowiak: krok od szczytu" - serial dokumentalny o Grzegorzu Krychowiaku, który pozwala poznać sportowca od podszewki. Jest to produkcja nie tylko bardzo dobrze nakręcona, ale również nie tworzy pomnika, porusza tematy trudne, a czasem nawet niewygodne. Premiera już 27 listopada. Dla fanów - pozycja obowiązkowa.



Wszystkie seriale z serii „Yellowstone” – kto jeszcze nie zna, ten musi spróbować. „Yellowstone” to nowoczesny western, który ujmuje doskonałymi zdjęciami, niepowtarzalnym klimatem i obietnicą przygody wśród kowbojów, Indian i huku broni palnej. SkyShowtime ma wszystkie sezony oryginalnego serialu, a także równie dobre prequele opowiadające o przeszłości rancza.

"Landman" - jeśli mało wam klimatu "Yellowstone" to Taylor Sheridan ma dla was coś jeszcze. Produkcja od twórcy popularnej historii o kowbojach tym razem skupia się na nafciarzach, a konkretnie na człowieku, który koordynuje wydobycie. Jest tu wszystko, co składa się na dobry serial: akcja, wielkie pieniądze, znakomita obsada i na dodatek pojawia się mocny akcent związany ze środowiskiem, a konkretnie z jego eksploatacją. Świetna rzecz.



"Glina" i "Glina: Nowy rozdział" – kultowy serial z początku XXI wieku wraca i to w wielkim stylu. Jeden z najlepszych polskich seriali kryminalnych. Produkcja to nie tylko wciągające morderstwa, dwuznaczni bohaterowie i genialna gra aktorska (Radziwiłowicz, Braciak, Stuhr), ale również doskonała okazja, aby zobaczyć, jak zmieniła się Polska. „Nowy rozdział” to naprawdę udana kontynuacja, której akcja rozgrywa się po 20 latach od oryginału.



"Tulsa King" – uwielbiany serial wrócił nie tak dawno z nowym sezonem. Zabiera on widzów do Tulsy, gdzie zostaje zesłany członek mafii, który ostatnie lata spędził w więzieniu. To właśnie w tym zapomnianym przez ludzi i Boga mieście ma otworzyć swój nielegalny biznes. W roli głównej jedyny i niepowtarzalny Sylvester Stallone.

Konrad Chwast 24.11.2025 17:49

