Jedyna z niespodziewanym cameo. „Dziękuję za Twój głos”

„Pluribus”, dystrybuowany w Polsce pod tytułem „Jedyna”, to nowy serial Apple TV. Nakręcił go Vince Gilligan, twórca kultowego „Breaking Bad”. W roli głównej występuje tutaj Rhea Seehorn, z którą showrunner współpracował wcześniej przy „Zadzwoń do Saula”, gdzie grała Kim Wexler. Do prac przy ostatnim odcinku ściągnął zaś amerykańskiego polityka, który w serial wpasował się perfekcyjnie.

„Pluribus” i „Dziękuję za Twój głos”

W świecie „Jedynej” niemal wszyscy mieszkańcy naszej planety zostali zainfekowani pasożytem, który połączył ich w zbiorową świadomość. Zaledwie garstka ludzi zachowała swoją autonomię. Jedną z nich jest główna bohaterka, pisarka Carol Sturka, w którą wciela się Rhea Seehorn. W ostatnim, odcinku „Pluribusa”spotkała kolejne awatary tego pochodzącego z kosmosu organizmu.

Przyglądając się grupie ludzi, którzy jej akurat pomagali, Carol rozpoznała jedną z nich. Okazało się, że wśród nich znalazł się nie kto inny, jak burmistrz miasta Albuquerque, w którym Sturka mieszka. Dla kobiety był to szok - do tej pory miała do czynienia z obcymi jej Połączonymi, których łatwiej było zaakceptować jako bezimienne drony niż osobę znaną z pierwszych stron gazet.

No a burmistrz Albuquerque w „Jedynej” to prawdziwy burmistrz Albuquerque.

Z perspektywy polskiego widza pojawienie się tej postaci na podjeździe pod domem Carol było tylko i aż śmiesznym gagiem, ale Amerykanie, przede wszystkim ci mieszkający w Albuquerque lub okolicach, szybko się zorientowali, że ten żart ma drugie dno. Okazuje się, że w „Pluribusie”… burmistrz Tim Keller zagrał samego siebie. Vince’owi Gilliganowi udało się go namówić na to ciekawe cameo.

Warto też zauważyć, że to cameo w wykonaniu 30. burmistrza Albuquerque jest czymś więcej niż kolejnym mrugnięcie okiem do widza ze strony twórców „Jedynej”. Słowa, które padły z jego ust, czyli „Dziękuję za Twój głos”, powiedziały nam coś nowego o głównej bohaterce, a konkretnie - o jej poglądach politycznych. Tim Keller, który objął stanowisko w 2017 r., jest w końcu demokratą.

Czekam teraz na kolejne cameo i easter-eggi w „Pluribusie”.

Połączeni mają do dyspozycji cały świat, więc są w stanie wybrać jakiegokolwiek człowieka z ponad siedmiu miliardów ludzi, którzy przeżyli apokalipsę, na swojego awatara. Politycy, aktorzy, celebryci - pochodzący z kosmosu byt, który zawładnął globem, może wybrać dowolne ciało do przemawiania w swoim imieniu. Czas pokaże, czy twórcy „Jedynej” wykorzystają to w jakiś kreatywny sposób.

Albuquerque było przy tym miejscem akcji poprzednich seriali Vince’a Gilligana. Co prawda „Pluribus” nie jest osadzony w tym samym uniwersum i nie kontynuuje historii Waltera White’a ani Jimmy’ego McGilla, ale to nie oznacza, że nie ma tutaj na meta poziomie easter-eggów kierowanych do widzów, którzy są fanami „Breaking Bad” i „Better Call Saul”. A kilka takich już się zresztą pojawiło.

Przykłady? Carol w 1. odcinku wyciągnęła butelkę whiskey marki Macallan, która przewijała się w „Better Call Saul”, a w 2. epizodzie poleciała do Hiszpanii samolotem linii Wayfarer, która pojawiła się w „Breaking Bad”. Fani dostrzegli też w jednym z budynków dom Hanka Schradera, szwagra Waltera White, ale tę plotkę akurat Vince Gilligan zdementował.

Pierwsze cztery odcinki „Jedynej” można już oglądać w Apple TV. Kolejne epizody, z wyłączeniem najbliższego, piątego, który premierę będzie miał w środę ze względu na amerykańskie Święto Dziękczynienia, będą pojawiały się na platformie co piątek - aż do 26 grudnia. „Pluribus” dostał też już zamówienie na 2. sezon, a Vince Gilligan ma już pomysł na zakończenie.

Piotr Grabiec 24.11.2025 14:35

