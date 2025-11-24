Wstrząsający 5. odcinek Witajcie w Derry. Masa zaskoczeń i ponury finał

Ładowanie...

5. epizod „To: Witajcie w Derry” nareszcie pokazał nam starego, (nie)dobrego Pennywise’a w pełnej krasie. Nie jest to jednak największe zaskoczenie odcinka - informacja o tym, że ten mroczny byt objawi się w tej ikonicznej formie właśnie teraz okrążyła zresztą sieć już jakiś czas temu. To była intensywna, obfitująca w ekscytujące sekwencje godzina. Podsumujmy ją zatem.

To: Witajcie w Derry, odcinek 5. Co tu się wydarzyło?

W epizodzie zatytułowanym „29 Neibolt Street” okazuje się, że Matty Clements, chłopiec, który zaginął w premierowym odcinku, wciąż żyje. Chłopak niespodziewanie odnajduje Lilly, Willa, Ronniego, Marge i Richa, a następnie opowiada im, że udało mu się uciec z legowiska Pennywise’a.



W tym samym czasie wojsko przygotowuje szturm na kryjówkę Pennywise’a; generał Shaw dochodzi do wniosku, że jeden ostatni, krwawy akt przemocy domyka cykl, po którym nastaje 27 lat spokoju. Powodem, dla którego miasteczko tak bardzo pogrąża się w szale podczas ataków tej istoty, jest fakt, że TO „zrzuca skórę”, zatruwając wodę w Derry.



Później monstrualny Wuj Sam atakuje nacierających żołnierzy, a Hallorann zostaje poddany psychicznym torturom przez Pennywise’a po tym, jak nawiązuje z nim kontakt za pomocą swoich zdolności parapsychicznych. W miarę jak wydarzenia pod ziemią nabierają tempa, Leroy niechcący zabija przyjaciela, a dzieci odkrywają druzgocącą prawdę.

Na miejscu okazuje się, że ten, kto ich tam przywiódł, to wcale nie był Matty.

Zgadza się: Pennywise przez cały ten czas podszywał się pod chłopca i dopiero teraz objawia się w pełnej krasie. Nareszcie: raz jeszcze możemy podziwiać Billa Skarsgårda w tej ikonicznej roli.



W finałowym akcie odcinka niemal wszystkie główne postacie z serialu trafiają w mroczne czeluście kanałów, gdzie rezyduje zło. Każda z nich ponosi konsekwencje tego, że ośmieliła się stanąć na drodze kosmicznego bytu. Najmocniej dotknięty zdaje się jednak Hallorann.



Kiedy Pennywise przejmuje kontrolę nad jego umysłem, manipuluje Hallorannem tak, by ten otworzył „pudełko” i wypuścił całe drzemiące w nim zło. To nie tylko znacząco wzmacnia Pennywise’a, ale również uwalnia dawno pogrzebane duchy i zjawy, które nigdy nie powinny były przeniknąć do świata żywych.



Co gorsza, dzieci znajdują na miejscu ciała wcześniejszych ofiar Pennywise’a, co potwierdza, że ani Phil, ani Matty nie zdołali uciec z życiem. Na szczęście Lilly i jej przyjaciele opuszczają kanały, zanim będzie dla nich za późno.



Co ważne: w kanałach znalazł się odłamek „gwiazdy”, który spadł na Ziemię wraz z TYM. Lilly o mało nie staje się kolejną ofiarą Pennywise’a, gdy zostaje w tyle za przyjaciółmi. Ma jednak szczęście - ląduje tuż obok owego odłamka, który natychmiast odpycha Pennywise’a, gdy tylko ten próbuje się do niej zbliżyć. W ten sposób Lilly zdobywa potężną broń, z której zapewne skorzysta w kolejnych odcinkach.



W międzyczasie Hank ucieka z więzienia, do którego trafił po fałszywym oskarżeniu o morderstwa, i wychodzi na jaw, że w tajemnicy spotykał się z Ingrid, przyjaciółką Lilly z zakładu Juniper Hill.

Odcinek kończy się wyjściem Halloranna z kanałów.

Mężczyzna nie jest już do końca sobą po tym, jak kontakt ze złem uwolnił ogrom traum, które przez całe życie wypierał. Wojskowy zdaje sobie sprawę, że Pennywise mógł otworzyć portal między światem żywych i umarłych. Otwarte przejście między życiem a śmiercią prawdopodobnie pozwoli teraz kolejnym złowrogim siłom z zaświatów przedostać się do świata ludzi w następnych odcinkach. W konsekwencji Pennywise będzie mógł siać grozę w Derry nawet wtedy, gdy fizycznie nie zdoła wydostać się ze swojej klatki.



Przed nami jeszcze aż 3 odcinki.

Jeśli ciągle mało wam historii związanych z "TO: Witajcie w Derry", to możecie przeczytać naszą bezspoilerową recenzję całości serialu, a także - już w formie spoilerowego omówienia - poszczególnych odcinków, w tym 2., który wyjaśnia, o co w ogóle chodzi w tym serialu. Tu znajdziecie również pełny harmonogram odcinków. Przygotowaliśmy również materiał o tym, w jakich latach rozgrywa się akcja serialu i jak łączy się z książkami i filmami, a także opowiedzieliśmy co nieco o łączonym uniwersum Stephena Kinga. Natomiast w tym tekście odpowiadamy na pytanie, CZYM tak naprawdę jest Pennywise.

Michał Jarecki 24.11.2025 19:11

