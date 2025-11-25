Ładowanie...

O Ryanie Murphym ostatnimi czasy jest głośniej, niż prawdopodobnie sam reżyser by chciał. 3. sezon "Potwora" został chóralnie obwołany najbardziej kiczowatym i romantyzującym głównego bohatera, a niedługo później okazało się, że na Disney+ trafi jego najnowszy serial "Wszystko dozwolone". Wielu zastanawiało się, czy będzie to dla słynnego twórcy moment przełamania, czy raczej brnięcia w jeszcze gorsze jakościowo odmęty.

Wszystko dozwolone - także przedłużanie fatalnych seriali

Okazało się, że poprawna jest ta druga odpowiedź. Na początku listopada na Disney+ zadebiutowało "Wszystko dozwolone" - serial o bogatych prawniczkach, które opuściły zdominowaną przez mężczyzn kancelarię i założyły własną, koncentrującą się przede wszystkim na pomaganiu kobietom w rozwodach. Na papierze produkcja miała wiele do zaoferowania, jednak okazała się festiwalem kiczu, odklejenia od rzeczywistości, nieznośnie sztucznych dialogów. Ma być ładnie, fajnie, kolorowo i bogato, a dramaty kobiet i prawnicze zawiłości zdają się schodzić przy tym na dalszy plan.

"Wszystko dozwolone" zostało absolutnie zmiażdżone przez krytyków - na Rotten Tomatoes chociażby serial może się "poszczycić" dramatycznym wynikiem 3 proc. pozytywnych opinii. Wygląda jednak na to, że tak zmasowane głosy krytyki tej produkcji nie wpłynęły w żaden sposób na decydentów w Hulu, bowiem, jak donosi Variety, serwis zdecydował się przedłużyć jej żywot w postaci świeżo ogłoszonego 2. sezonu. No, ale biorąc pod uwagę statystyki ciężko się dziwić - serial z Kim Kardashian w jednej z głównych ról szybko wskoczył na szczyt oglądalności i stał się największą od 3 lat premierą serialu fabularnego (mowa tu o pierwszych dniach obecności w streamingu).

Taka decyzja nie jest żadnym zaskoczeniem - oprócz uznanych, jakościowych dzieł, stałą częścią oferty każdej platformy jest zawsze przynajmniej jeden taki rodzynek, konsumowany w ramach hate-watchingu, dla przysłowiowej beki czy przyjmując konwencję "tak złe, że aż dobre". Moim zdaniem to produkcja "tak zła, że aż tragiczna", ale jak widać, streamingowe szefostwa mają inne zdanie.

Wszystko dozwolone - obsada serialu

Kim Kardashian jako Allura Grant

jako Allura Grant Naomi Watts jako Liberty Ronson

jako Liberty Ronson Niecy Nash-Betts jako Emerald Greene

jako Emerald Greene Teyana Taylor jako Milan

jako Milan Matthew Noszka jako Chase Munroe

jako Chase Munroe Sarah Paulson jako Carrington Lane

jako Carrington Lane Glenn Close jako Dina Standish

"Wszystko dozwolone" jest dostępne do obejrzenia na Disney+.

Adam Kudyba 25.11.2025 10:32

