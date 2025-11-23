REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Już czas, by Polacy poznali jeden z najlepszych seriali gangsterskich

Wielka szkoda, że jeden z najciekawszych seriali gangsterskich ostatnich lat - „Kin” - jest w naszym kraju raczej nieznany. To naprawdę solidna, intensywna opowieść o rodzinie, lojalności i zemście, która z całą pewnością przypadłaby do gustu wielu polskim widzom. Jako że 2. sezon już lada dzień wyląduje w ofercie Viaplay, uznałem, że to świetna okazja, by co nieco wam o tej perełce opowiedzieć. I zachęcić do zapoznania się z nią.

Michał Jarecki
kin serial viaplay opinie
REKLAMA

Tytułowe „Kin” to skrót od nazwiska Kinsella - rodziny wpływowych dublińskich dystrybutorów substancji psychoaktywnych, którzy lokalnie rozprowadzają towar zakupiony bezpośrednio u dużego międzynarodowego dostawcy. Opowieść zaczyna się w dniu, w którym Michael (budzący współczucie i niepokojący zarazem Charlie Cox), syn nestora rodu, Franka (świetny Aidan Gillen), kończy odsiadkę. Nie zdradzę, co było jej przyczyną - kluczowe jest to, że mężczyzna nie chce już brać bezpośredniego udziału w nielegalnych działaniach najbliższych. Zależy mu na podjęciu uczciwej pracy i unikaniu kłopotów - chce bowiem za wszelką cenę odzyskać kontakt z córką. 

Niestety, trudno trzymać się z dala od problemów będąc członkiem takiej familii. Jeden z braci Michaela wdaje się w niepotrzebny i tragiczny w skutkach konflikt z jednym z ludzi podlegających wspomnianego dostawcy, Eamona (cudownie złowrogi Ciaran Hinds). Wreszcie pada trup, a po nim następny. Kinsellowie pragną zemsty, a Eamon nie zamierza puścić płazem niesubordynacji. Tak oto tytułowa rodzina wyrusza na wojnę z kartelem. Zwycięstwo wydaje się niemożliwe, a jednak siła więzów krwi okazuje się potężną bronią. 

REKLAMA

Kin - opinia o serialu

W przeciwieństwie do konkurencji w ramach konwencji, „Kin” jest opowieścią znacznie bardziej skondensowaną: mniej rozległą, bardziej skupioną na jednej rodzinie, na wąskiej grupie postaci, która podejmuje decyzje prowadzące do tragedii - i może zostać zmieciona z powierzchni całej wyspy przez znacznie potężniejszą siłę. Temat znany, ale skuteczny, tutaj naprawdę sprawnie ograny, a do rangi „czegoś więcej” wynosi go w pełni zaangażowana obsada - fascynująca mieszanka znanych twarzy i mniej rozpoznawalnych aktorów, z których każdy odrobił swoją pracę domową na szóstkę.

Gęsta sieć pochopnych decyzji i zdrad przywodzi na myśl szekspirowskie tragedie - i faktycznie, twórcy świadomie z nich czerpią, w fascynujący sposób przekuwając na gangsterskie realia. To jednak nie wszystko. Jak wiele kryminalnych sag, „Kin” opowiada również o konflikcie między rozumem a siłą mięśni. Starszyzna - z Frankiem na czele - doskonale wie, że otwarta wojna z kimś takim jak Eamon może skończyć się tylko katastrofą. Jak sam mówi, wystarczy jeden telefon, a dziesiątki egzekutorów zlikwidują każdego Kinsellę, gdy tylko go zobaczą. Jak więc mają w takich warunkach funkcjonować pojęcia odwetu czy sprawiedliwości, skoro rozkład sił jest tak dramatycznie nierówny? Właśnie ta dysproporcja istotnie wspiera skuteczne budowanie napięcia.

„Kin”, choć intensywny, nie jest jednak serialem akcji - produkcja jest przede wszystkim psychologicznym dramatem. Przemoc jest tu brutalna, wybucha nagle, ale na krótko. Wobec tego dostajemy wiele scen, w których bohaterowie mówią o tym, co chcą zrobić, w jaki sposób i dlaczego uważają, że powinni podjąć właśnie taką decyzję. Przez to serial momentami sprawia wrażenie serialu przegadanego i w pełni zrozumiem podobne zarzuty. Sam jednak ani a moment tak go nie odebrałem - całość zafascynowała mnie swoją wiarygodnością. Każdy dialog jest podbity przekonującymi emocjami, poczucie zagrożenia nie maleje, a gdy już dochodzi do konfrontacji, tętno widza zauważalnie rośnie.

Tak czy inaczej - jestem przekonany, że miłośnicy iłośnicy sag o przestępczych familiach nie rozczarują się tym seansem. Polecam „Kin” sprawdzić, tym bardziej teraz, gdy na Viaplay wyląduje 2. sezon produkcji. Póki co ostatni, nad czym ubolewam. 

Kin - 2. sezon wyląduje w Viaplay już 24 listopada.

Kin - obsada serialu

  • Charlie Cox – Michael Kinsella
  • Clare Dunne – Amanda Kinsella
  • Aidan Gillen – Frank Kinsella
  • Emmett J. Scanlan – Jimmy Kinsella
  • Maria Doyle Kennedy – Bridget „Birdy” Goggins
  • Sam Keeley – Eric „Viking” Kinsella
  • Yasmin Seky – Nikita Murphy
  • Ciarán Hinds – Eamon Cunningham
  • Francis Magee – Brendan „Bren” Kinsella
  • Danielle Galligan – Molly
  • Hannah Adeogun – Anna Areoye
  • Mark McKenna Jr. – Anthony Kinsella
  • Cian Fitzsimons – Jamie Kinsella
  • Keith McErlean – Con Doyle
  • Ryan Lincoln – Isaac „Kem” Kemela
  • Ben Carolan – Glen Wright
  • Shane Quigley Murphy – Dean Fearon
  • Neill Fleming – Dotser Reid
  • Thomas Kane-Byrne – Francis „Fudge” Flynn
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
23.11.2025 09:25
Tagi: Charlie CoxCo obejrzeć?filmy gangsterskieViaplay
Najnowsze
8:19
Najlepszy akcyjniak wakacji 2025 robi rozpierduchę na VOD
Aktualizacja: 2025-11-23T08:19:00+01:00
7:31
Netflix robi miejsce dla największego hitu sci-fi. Wszyscy go obejrzymy
Aktualizacja: 2025-11-23T07:31:00+01:00
14:07
Boq w Wicked zarywa do Glindy, prywatnie są parą
Aktualizacja: 2025-11-22T14:07:00+01:00
13:13
Od czarodziejki z Magica po tę Jedyną. Kim jest Rhea Seehorn?
Aktualizacja: 2025-11-22T13:13:00+01:00
12:05
Apple TV rusza z wielką promocją. Ponad połowę taniej
Aktualizacja: 2025-11-22T12:05:54+01:00
11:54
Łapcie komediowy hit z Goslingiem, dopóki jest. Obejrzycie go na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-11-22T11:54:38+01:00
11:05
Kevin Spacey jest bezdomny. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-22T11:05:32+01:00
10:59
HBO Max szykuje nam intensywny weekend. TOP 5 nowości do obejrzenia
Aktualizacja: 2025-11-22T10:59:00+01:00
10:08
Mocny finał Ministrantów. Wyjaśniamy, o co w nim chodzi
Aktualizacja: 2025-11-22T10:08:00+01:00
9:11
Użytkownicy Prime Video błyskawicznie upolowali nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T09:11:00+01:00
8:03
Filmy prosto z kina rządzą na Disney+. Goni je nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T08:03:00+01:00
19:11
Gdzie obejrzeć Ministrantów? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-21T19:11:00+01:00
18:18
Co z 4. sezonem Odwilży? Finał serialu to wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-11-21T18:18:00+01:00
16:57
Carol, proszę, powiedz mi, co teraz! Po 4. odcinku nie mogę spać
Aktualizacja: 2025-11-21T16:57:47+01:00
15:26
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie widziałem w kinie. Czy warto w HBO Max?
Aktualizacja: 2025-11-21T15:26:40+01:00
15:14
4. sezon The Mandalorian istnieje, ale go nie zobaczymy. Schowali go
Aktualizacja: 2025-11-21T15:14:04+01:00
14:31
Serial science fiction Apple TV+ jest tak dobry, że padły serwery
Aktualizacja: 2025-11-21T14:31:43+01:00
13:45
Odwilż dostała brawurowy finał. Ale nie wierzę, że to koniec
Aktualizacja: 2025-11-21T13:45:54+01:00
11:25
Leonardo DiCaprio nie chciał roli w Titanicu. Te słowa go przekonały
Aktualizacja: 2025-11-21T11:25:39+01:00
9:49
Netflix mówi, że jak kupi Warner Bros, to okaże mu łaskę. A więc wojna
Aktualizacja: 2025-11-21T09:49:30+01:00
9:27
Wszyscy kochają Ministrantów. Chuligani Jezusa mnie nie przekonali
Aktualizacja: 2025-11-21T09:27:06+01:00
8:22
Netflix przygotował najpiękniejszy film. 5 nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-11-21T08:22:46+01:00
19:49
HBO przedłuża spin-offy Gry o tron. Ten, którego jeszcze nie ma też
Aktualizacja: 2025-11-20T19:49:45+01:00
19:01
Świąteczny film Netfliksa jest jak wygazowany szampan. Da się wypić, ale szału nie ma
Aktualizacja: 2025-11-20T19:01:00+01:00
18:06
HBO przedłuża swoje nowe hity. Wybuchowy kryminał z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:06:44+01:00
15:47
Igrzyska Śmierci wróciły. Jest pierwszy zwiastun prequela o Haymitchu, ależ obsada
Aktualizacja: 2025-11-20T15:47:39+01:00
15:39
Dom dobry ma zaskakujący finał. Wyjaśniamy zakończenie
Aktualizacja: 2025-11-20T15:39:00+01:00
14:40
Premiera Stranger Things mogła wyglądać inaczej. Netflix zaryzykował
Aktualizacja: 2025-11-20T14:40:33+01:00
13:31
Netflix: najlepsze seriale w historii serwisu. TOP 30 świetnych produkcji
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:39+01:00
12:51
Netflix pokazał nowości na grudzień 2025. Mega mocny miesiąc
Aktualizacja: 2025-11-20T12:51:36+01:00
12:00
Miesiąc po kinowej premierze kontrowersyjny film trafił do Prime Video. Ależ obsada
Aktualizacja: 2025-11-20T12:00:01+01:00
10:34
Twórcy Wednesday pracują nad nowym serialem. To horror fantasy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:34:17+01:00
9:47
Nowe zdjęcia wreszcie ujawniają postacie z Odysei. Zendaya zagra boginię
Aktualizacja: 2025-11-20T09:47:19+01:00
9:00
Odnalazły się zaginione odcinki spin-offu Przyjaciół. Można je obejrzeć
Aktualizacja: 2025-11-20T09:00:43+01:00
19:40
Kultowy serial sci-fi wraca w nowej odsłonie. Amazon już nad nim pracuje
Aktualizacja: 2025-11-19T19:40:08+01:00
18:33
Dom dobry podzielił widzów. Nie pierwszy raz Smarzowski wkłada kij w mrowisko
Aktualizacja: 2025-11-19T18:33:00+01:00
16:30
Agata Turkot jest genialna u Smarzowskiego. Przed nią wielka kariera
Aktualizacja: 2025-11-19T16:30:00+01:00
14:52
Użytkownicy Disney+ krzyczą do nowego dreszczowca. Tak ich wciąga
Aktualizacja: 2025-11-19T14:52:43+01:00
14:19
Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Tego mu życzył
Aktualizacja: 2025-11-19T14:19:44+01:00
13:32
Netflix wrzucił tak dobry serial, że nie ma ani jednej złej opinii
Aktualizacja: 2025-11-19T13:32:52+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA