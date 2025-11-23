REKLAMA
Mało brakowało, a olałabym ten magnetyzujący film. Wzruszenie ściska mi gardło do teraz

Piękno tkwi w prostocie - udowadnia Andrea Arnold w swoim najnowszym filmie "Bird". Ta magnetyzująca, do bólu szczera, ale jednocześnie nierealna i trochę baśniowa produkcja zostawiła mnie ze ściśniętym ze wzruszenia gardłem. 

Anna Bortniak
Początkowo myślałam, że "Bird" to zdecydowanie nie będzie film dla mnie. Najnowsza produkcja Andrei Arnold, reżyserki "Wielkich kłamstewek", nazywana jest przez recenzentów listem miłosnym do północnego Kentu (hrabstwa w południowo-wschodniej Anglii). Niektórzy twierdzili, że film najlepiej zrozumieją ci, którzy są w wieku podobnym do głównej bohaterki (czyli młode nastolatki) albo ci, którzy mają podobne doświadczenia (życie w ubóstwie i rozbitej rodzinie).

Tak się składa, że nie jestem mieszkanką Kentu, od głównej bohaterki jestem już nieco starsza, no i nie mam właściwie nic wspólnego z tym, czego doświadcza. A mimo to "Bird" trafił w sam środek mojego serca, a zamknięte w nim piękno odkryłam na swój sposób.

Bird to film Andrei Arnold, który warto obejrzeć

Bohaterką dramatu jest 12-letnia Bailey (Nykiya Adams), która wychowuje się w ubóstwie i rozbitej rodzinie. Mieszka wraz z ojcem, Bugiem (Barry Keoghan), roztrzepanym i beztroskim mężczyzną, którego jedynym zajęciem jest planowanie swojego nadchodzącego ślubu oraz wzbogacenie się na śluzie sprowadzonej z Kolorado ropuchy. Śluz z tego wyjątkowego gatunku płaza można wydobyć muzyką, w związku z czym w domu Bailey wciąż rozbrzmiewają optymistyczne melodie. Robi się nietypowo? Spokojnie, to dopiero część tej surrealistycznej fabuły.

Bailey, która nie może znaleźć spokoju w swoim własnym domu, zamyka się w sobie i oddaje się rozmyślaniom podczas wędrówek po okolicy. Pewnego dnia nieoczekiwanie spotyka tam chłopaka o imieniu Bird (Franz Rogowski). Sytuacja jest co najmniej dziwna - nieznajomy, który nie ma telefonu i wydaje się być oderwany od rzeczywistości, ma jeden cel: odszukać swoich rodziców Gravesend. Bailey nawiązuje z nim osobliwą relację, która w pewien sposób pozwala jej odnaleźć się w swoim świecie i jednocześnie odseparować od życia codziennego.

Adams i Rogowski przedstawili relację swoich bohaterów w piękny sposób. Jest między nimi dystans, ale jednocześnie niewytłumaczalna bliskość, czułość i zrozumienie. Początkowo nie byłam przekonana, czy ta znajomość została dobrze przedstawiona i czy 12-latka mogłaby mieć tak głębokie przemyślenia, ale z biegiem czasu zrozumiałam, że ta powściągliwość i dystans, a czasem nawet niezręczność, właśnie dzięki wiekowi Bailey pasuje tu jak ulał. Dodatkowo, mimo że sytuacja życiowa głównej bohaterki zmusiła ją, by szybciej dorosnąć, to w wielu momentach - werbalnie lub nie - reżyserka przedstawia ją jako dziecko. I to uderza jeszcze mocniej.

Od początku filmu myślałam tylko o jednym: czy Bird jest prawdziwy, czy może jest tylko wytworem wyobraźni Bailey, która chciała uciec od swojego ponurego życia? Magia i baśniowość mieszają się z rzeczywistością, w której główna bohaterka próbuje egzystować, opiekując się rodzeństwem, próbując nawiązać kontakt z matką, a jednocześnie radzić sobie ze swoimi problemami i kulisami dojrzewania. W takich momentach da się odczuć, że dziewczynka po omacku kroczy przez życie.

Rzeczywistość Bailey przedstawiona jest jednocześnie w uczciwy sposób - nie jest romantyzowana, ale nie jest też przedramatyzowana. To po prostu jej świat, w którym stara się radzić sobie najlepiej, jak może. Czasem w atmosferze krzyku, a czasem przy akompaniamencie piosenki Coldplaya. Filmowa Bailey otwiera drzwi do swojego życia dla Birda, a reżyserka zaprasza do świata głównej bohaterki widzów. I z tego zaproszenia warto skorzystać.

  • Tytuł filmu: Bird
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 59m
  • Reżyseria: Andrea Arnold
  • Obsada: Nykiya Adams, Franz Rogowski, Barry Keoghan, Jason Buda
  • Nasza ocena: 7/10
  • Ocena IMDb: 7/10

23.11.2025 12:15
Tagi: Co obejrzeć?DramatHBO Max
