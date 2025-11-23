REKLAMA
Najlepszy akcyjniak wakacji 2025 robi rozpierduchę na VOD

Na VOD właśnie pojawił się film akcji, który jeszcze w sierpniu siał zniszczenie na ekranach polskich kin. To kontynuacja świetnego "Nikogo". Jak sequel wypada? Miłośników rozpierduchy na pewno nie zawiedzie.

Rafał Christ
nikt 2 film akcji vod co obejrzeć premiera online
To nie były spokojne wakacje. Przynajmniej nie dla rodziny Mansellów. Wydawało się, że po wydarzeniach z pierwszej części "Nikogo" Hutch już się uspokoił. Odkupił od teścia firmę, w której pracował i rozwalił rosyjską mafię, zdobywając szacunek rodziny. I widzów przy okazji, bo przecież dokonał tego w brawurowy sposób, jakby był jakimś Johnem Wickiem (za scenariusz odpowiadał przecież Derek Kolstad - scenarzysta trzech odsłon serii z Keanu Reevesem). W dwójce postanawia więc wybrać się na wakacje, ale w małej, z pozoru niepozornej miejscowości, akcja już na niego czeka.

Bo sequele mają to do siebie, że oferują nam to samo, co poprzednie części, tylko odwrotnie i z podkręconymi atrakcjami. Odwrotnie na pewno jest, bo Hutch nie goni już za akcją. Próbuje odbudować nadwyrężone relacje rodzinne, bo przez pogrążenie w pracy razem z żoną oddalają się od siebie. Nasz przekozak postanawia więc pojechać z najbliższymi do jedynego miejsca, do którego niegdyś ojciec zabrał jego i jego brata. A tam nadchodzi czas, żeby stojący za kamerą Timo Tjahjanto dostarczył nam tych samych atrakcji, co jedynka, tylko mocno podrasowanych. To udaje się reżyserowi w wystarczającym stopniu, abyśmy się dobrze bawili.

Nikt 2 - film akcji na weekend

Za scenariusz ponownie odpowiada Kolstad, ale tym razem do pary z Aaronem Rabinem. Zasady wciąż jednak obowiązują te same: ma być dynamicznie, widowiskowo i zabawnie. Dlatego cała fabuła sprowadza się do gatunkowych pretekstów, prowadzących bezpośrednio do scen akcji. Hutch nadeptuje więc na odcisk lokalnym gangsterom i brutalnie rozprawia się z nasyłanymi na niego zbirami. Nawet powolny rejs promem zmienia się dzięki temu w pełną adrenaliny wymianę ciosów, kopniaków i rzutów wszystkim, co akurat trafi komuś w ręce.

Hutch zadziera jednak z bezlitosną szefową mafii, przez co do akcji wkraczają też jego ojciec i brat. Robi się coraz ostrzej, przez co "Nikt 2" w pełni zaspokaja apetyt widzów na porządną rozpierduchę z wybuchami, strzelaninami i porządnym mordobiciem. Twórcy sprawnie wykorzystują przestrzeń, budując ciekawy kontrast między pejzażami wakacyjnej miejscowości a kolejnymi naparzankami. Dlatego to się tak dobrze ogląda. Choć oczywiście nowy reżyser Ilya Naishullerem nie jest, to wyśmienicie naśladuje jego styl i dodaje coś od siebie, aby dostarczyć nam pożądanych wrażeń. Doświadczenie Tjahjanto zdobyte przy świetnych akcyjniakach Netfliksa ("Przychodzi po nas noc", "Błędny cień") na pewno się tutaj nie marnuje.

Aczkolwiek "Nikt 2" nie ma już tej świeżości, jaką zapewniała jedynka. To film już wtórny. Z tego właśnie względu, o ile pierwsza część była gorąca, tak dwójka jest letnia. Ale nie próbuje przy tym być niczym więcej, przez co otrzymujemy dobrą wakacyjną rozrywkę z wysmakowanymi scenami akcji. Na rozgrzanie w jesienny wieczór sprawdzi się idealnie.

Rafał Christ
23.11.2025 08:19
