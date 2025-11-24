Szef HBO Max przyznaje, że zmiana nazwy była błędem. I obwinia za niego Netfliksa

Ładowanie...

Zmianę nazwy platformy streamingowej Warnera z HBO Max na Max tłumaczono chęcią wysłania publiczności komunikatu, że znajdą tam produkcje bardzo różnorodne, nie tylko te poważniejsze i przeznaczone dla dorosłych widzów, z którymi kojarzona była marka HBO. To wyjaśnienie nie brzmiało jednak zbyt sensownie: w końcu HBO było kojarzone z bardzo jakościową telewizją, ba, charakterystyczny szyld był reklamą samą w sobie.



Casey Bloys postanowił wrócić do tego tematu i udzielić nieco głębszej odpowiedzi podczas spotkania z dziennikarzami w nowojorskiej siedzibie HBO Max.

HBO Max: zmiana nazwy była błędem

Jak cytuje „The Hollywood Reporter”:

Trzeba przyznać Netflixowi, że jako pierwszy gracz na tym rynku stał się dla konsumentów czymś w rodzaju podstawowej usługi. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, wszyscy widzimy, że wyścig streamingów na ilość treści, rozpoczęty lata temu, doprowadził do tego, że wiele marek zatraciło swoją tożsamość. (...)



Netflix jest dzisiejszym odpowiednikiem podstawowej telewizji kablowej, a we współczesnym świecie widzowie nadal chcą uzupełniać swoje portfolio rozrywki o absolutnie niezbędne, naprawdę unikatowe produkcje, które tylko my możemy im zaoferować. Przeanalizowaliśmy wszystkie badania i wróciliśmy do wniosku, że widzowie oczekują od nas przede wszystkim oryginalnych produkcji HBO, filmów w oknie pay-one, biblioteki seriali Warner Bros., procedurali - brakuje mi lepszego określenia - ale również naszej bardziej wyrafinowanej oferty [programowej], dokumentów i specjalnych programów komediowych. (... ) Tak naprawdę wróciliśmy z punktu, w którym próbowaliśmy oferować zbyt wiele naraz. Teraz chcemy być bardzo konkretni i precyzyjni w oferowaniu ludziom tego, czego od nas oczekują, za co nas cenią.

Zdaniem szefa serwisu - w dużym skrócie - rebranding był błędem sprowokowanym niejako przez dominację różnorodnej treściowo i jakościowo oferty Netfliksa, którą konkurencja chce doścignąć, ale czasem traciła przez to własną tożsamość i spójność.



Przywracając nazwę HBO Max, Bloys podkreślał, że jednym z powodów odwrotu od poprzedniej decyzji po zaledwie dwóch latach był fakt, iż marka HBO jest, o czym wspomniałem wcześniej, synonimem jakości - a przywrócenie jej do nazwy serwisu daje widzom jasny sygnał, czego odbiorcy mogą się spodziewać po subskrypcji.

Szef wyjaśnił też, na czym z założenia ma polegać różnica między produkcjami HBO Max a Max Originals - wcześniej decydenci sami nie byli tego pewni:

Mogę teraz powiedzieć, że Max Originals pełnią bardzo konkretną funkcję: stawiamy na bardziej efektywne kosztowo, a jednocześnie dopracowane i wysokiej jakości seriale, z większą liczbą odcinków, które mogą wracać co roku. Te oryginalne produkcje mają przyciągać widzów pozostających niejako na obrzeżach typowej widowni HBO, a jednocześnie wspierać naszą strategię dostarczania nowej oferty programowej przez 52 tygodnie w roku.

Michał Jarecki 24.11.2025 17:51

