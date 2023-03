Być może nigdy się nad tym nie zastanawialiście, ale Pepsi to napój bardzo bliski kinowym doświadczeniom. Od dekad pojawia się zarówno przed ekranami, jak i na nich. Z jednej strony mamy widzów, którzy sięgają po niego, by uczynić relaks na sali kinowej pełniejszym. Odpoczynek po ciężkim dniu, obowiązkowa ucieczka od rozpraszaczy i zakłócaczy, pełna kinowa rozrywka - gasną światła i PSS! Czas na film.



Z drugiej strony: filmowi bohaterowie sami lubią sięgać po Pepsi. Ten kultowy, znany na całym świecie gazowany napój pojawia się na ekranach od wielu, wielu lat - jeśli nie pod postacią butelki czy puszki, to chociaż samego logo marki: szyldu, parasola, specjalnej maszyny. Przyjrzyjmy się zatem - w ramach ciekawostki - „aktorskiej” historii marki.



Ale najpierw - słowem wstępu - kilka słów o genezie napoju. Został on wprowadzony na rynek w 1893 roku przez amerykańskiego farmaceutę - Chleba Bradhama. Było to w New Bern w Karolinie Północnej. Na samym początku nazywał się po prostu Brad’s Drink; składał się z cukru, wody, olejku cytrynowego, karmelu, gałki muszkatołowej i kilku innych naturalnych dodatków. 28 sierpnia 1899 zmienił nazwę produktu na Pepsi-Cola. Podrasował też skład, mieszając ze sobą wodę, cukier, wanilię, orzeszki kola i „rzadkie olejki”.