REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale /
  3. VOD
  4. Netflix

To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery

Katastrofa na morzu, dramat na lądzie. „Heweliusz”, czyli serial Netfliksa inspirowany głośną tragedią na Bałtyku, zmierza do serwisu. Dostaliśmy obłędny zwiastun i poznaliśmy datę premiery.

Michał Jarecki
heweliusz serial netflix kiedy premiera zwiastun
REKLAMA

Inspirowany największą powojenną katastrofą morską w Polsce serial „Heweliusz” Jana Holoubka i Kaspra Bajona to miks dramatu katastroficznego z sądowym. Produkcja opowiada nie tylko o tragedii na morzu, lecz także o jej konsekwencjach: walce o sprawiedliwość, godność i pamięć w czasach transformacji.

Feralnej nocy z 13 na 14 stycznia 1993 r. podczas potężnego sztormu zatonął polski prom. MF Jan Heweliusz stał się pierwszym rodzimym promem pełnomorskim utraconym w katastrofie oraz jedyną w całej historii PMH utraconą jednostką morską, na której zginęli wszyscy pasażerowie. Serial przedstawi jednak również doświadczenia tych, którzy zostali na lądzie - zmuszonych zmierzyć się nie tylko z tragedią, ale i z systemową obojętnością.

REKLAMA

Heweliusz - kiedy premiera serialu Netfliksa? Jest zwiastun

Należy jednak pamiętać, że w istocie produkcja Netfliksa to fikcyjna historia: tajemniczy i pełen zwrotów akcji dramat, w którym główne postacie inspirowane są licznymi wątkami i wspomnieniami zaczerpniętymi ze źródeł dotyczących katastrofy promu. Osią fabuły serialu jest odkrywanie prawdy z różnych perspektyw: zarówno osób związanych z zatonięciem promu, jak i wdów, ocalałych oraz rodzin ofiar, którzy przez lata walczyli o dobre imię swoje i bliskich.

13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu

- czytamy we fragmencie oficjalnego opisu produkcji.

„Heweliusz” to nowe dziecko autorów „Wielkiej wody” - reżysera Jana Holoubka, scenarzysty Kaspra Bajona i producentki Anny Kępińskiej. Serial łączący - przynajmniej według zapowiedzi - spektakularną skalę z głębokim ładunkiem emocjonalnym, zadebiutuje w Netfliksie 5 listopada 2025 roku.

Produkcja będzie liczyć 5 epizodów.

Heweliusz: obsada

Ależ obsada! W serialu wystąpili: Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Konrad Eleryk, Michalina Łabacz, Borys Szyc, Tomasz Schuchardt, Justyna Wasilewska, Andrzej Konopka, Jacek Koman, Magdalena Zawadzka, Jan Englert, Jacek Beler, Dariusz Chojnacki, Anna Dereszowska, Sylwia Gola, Mia Goti, Mateusz Górski, Marcin Januszkiewicz, Dominika Kluźniak, Bartłomiej Kotschedoff, Mirosław Kropielnicki, Joachim Lamża, Łukasz Lewandowski, Piotr Łukaszczyk, Katharina Nesytowa, Magda Osińska, Michał Pawlik, Piotr Rogucki, Mirosław Zbrojewicz.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
10.09.2025 10:28
Tagi: Jan HoloubekPolskie serialeSeriale Netflix
Najnowsze
11:23
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
10:34
Netflix: cena w 2025 roku. Ile kosztuje subskrypcja?
Aktualizacja: 2025-09-10T10:34:11+02:00
10:28
To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2025-09-10T10:28:10+02:00
9:20
Widzowie kłócą się, czy kultowy serial kryminalny jest lepszy od Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-09-10T09:20:53+02:00
19:16
Good Luck Guys 2 - opinia. Już wiem, co wcześniej poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-09-09T19:16:48+02:00
18:29
Nowy horror dopiero trafił do kin, a już zmierza na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-09T18:29:54+02:00
16:26
Kanał na Youtube opowiada o prezydencie Nawrockim. Wszystko to fałsz
Aktualizacja: 2025-09-09T16:26:58+02:00
15:31
Najlepsze filmy romantyczne. TOP 25 tytułów na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-09-09T15:31:56+02:00
15:11
Disney+ pozamiatał. Widzieliśmy Breslau. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-09T15:11:00+02:00
13:56
Świetnie oceniana komedia Netfliksa przedłużona na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-09T13:56:05+02:00
12:33
Prześwit: mamy datę premiery i zwiastun filmu z Cezarym Łukaszewiczem i Darią Poluniną
Aktualizacja: 2025-09-09T12:33:09+02:00
11:37
Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji
Aktualizacja: 2025-09-09T11:37:02+02:00
10:53
Brendan Fraser jest na fali. Widzowie oszaleli na punkcie jego nowego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T10:53:37+02:00
10:04
Najlepsze filmy wszech czasów według Stephena Kinga. TOP 10 od mistrza grozy
Aktualizacja: 2025-09-09T10:04:26+02:00
9:25
Michael Caine wraca z emerytury. Nie zgadniecie, do jakiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T09:25:46+02:00
9:01
Filmowcy stanowczo odmawiają współpracy z Izraelem. Wśród nich gwiazdy
Aktualizacja: 2025-09-09T09:01:09+02:00
20:04
Od góry do dołu - recenzja. Kultowy reżyser słyszy muzykę, ale filmu nie czuje
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:00+02:00
19:02
Widzowie zakochali się w głupim starym dreszczowcu. Krytycy go nienawidzili
Aktualizacja: 2025-09-08T19:02:00+02:00
17:51
The Expanse: najlepszy serial sci-fi wreszcie w pełni dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-08T17:51:44+02:00
17:00
Idź na całość - opinia. Tak pachną lata 90
Aktualizacja: 2025-09-08T17:00:01+02:00
16:15
Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych
Aktualizacja: 2025-09-08T16:15:01+02:00
15:45
Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO Max. To nowy kryminał od twórcy wybitnego thrillera
Aktualizacja: 2025-09-08T15:45:00+02:00
15:02
Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-08T15:02:28+02:00
14:35
Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-09-08T14:35:29+02:00
12:53
Czy Orlando Bloom wystąpi w Polowaniu na Golluma? - Nie chcę, by ktoś inny grał Legolasa
Aktualizacja: 2025-09-08T12:53:29+02:00
11:56
Obecność 4 zrobiła coś niesamowitego. Te wyniki są absurdalne
Aktualizacja: 2025-09-08T11:56:13+02:00
11:10
Widzowie rozczarowani nową Rodzinką.pl. To już nie jest ten sam serial
Aktualizacja: 2025-09-08T11:10:45+02:00
10:09
Nowy Wiedźmin szybciej niż myśleliśmy. Zaskakująca premiera 4. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-08T10:09:04+02:00
12:15
Ale Disney+ zrobił prezent użytkownikom! Od tego hitu nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-09-07T12:15:00+02:00
11:12
Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego pirackiego serialu
Aktualizacja: 2025-09-07T11:12:00+02:00
10:11
Nowy serial dla młodzieży w Prime Video jest spoko, ale ma jeden poważny problem
Aktualizacja: 2025-09-07T10:11:00+02:00
9:04
Najlepsze programy rozrywkowe tej jesieni. Player rozbił bank
Aktualizacja: 2025-09-07T09:04:00+02:00
8:15
Dla tego mrocznego thrillera Netfliksa będziecie zarywać nocki
Aktualizacja: 2025-09-07T08:15:00+02:00
6:12
Użytkownicy Netfliksa znaleźli serial lepszy niż Gra o tron. To ukryta perła
Aktualizacja: 2025-09-07T06:12:00+02:00
14:52
Kultowe sci-fi dobiegło do Netfliksa. W sam raz przed premierą nowej wersji
Aktualizacja: 2025-09-06T14:52:47+02:00
13:29
Oglądajcie ten polski serial policyjny na SkyShowtime. To kawał mocnej telewizji
Aktualizacja: 2025-09-06T13:29:00+02:00
12:02
Ten serial to huśtawka i sam nie wiem, czy go lubię. Ale i tak jest wybitny
Aktualizacja: 2025-09-06T12:02:00+02:00
10:52
Disney+: mocne nowości na weekend. Kinowe hity i głośny serial sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-06T10:52:00+02:00
10:01
Obecność 5: czy powstanie kolejna część sagi o Warrenach?
Aktualizacja: 2025-09-06T10:01:00+02:00
8:44
Liam Neeson kopie tyłki na Prime Video. Wygra z polskim reality show?
Aktualizacja: 2025-09-06T08:44:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA