To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery

Inspirowany największą powojenną katastrofą morską w Polsce serial „Heweliusz” Jana Holoubka i Kaspra Bajona to miks dramatu katastroficznego z sądowym. Produkcja opowiada nie tylko o tragedii na morzu, lecz także o jej konsekwencjach: walce o sprawiedliwość, godność i pamięć w czasach transformacji.



Feralnej nocy z 13 na 14 stycznia 1993 r. podczas potężnego sztormu zatonął polski prom. MF Jan Heweliusz stał się pierwszym rodzimym promem pełnomorskim utraconym w katastrofie oraz jedyną w całej historii PMH utraconą jednostką morską, na której zginęli wszyscy pasażerowie. Serial przedstawi jednak również doświadczenia tych, którzy zostali na lądzie - zmuszonych zmierzyć się nie tylko z tragedią, ale i z systemową obojętnością.

Heweliusz - kiedy premiera serialu Netfliksa? Jest zwiastun

Należy jednak pamiętać, że w istocie produkcja Netfliksa to fikcyjna historia: tajemniczy i pełen zwrotów akcji dramat, w którym główne postacie inspirowane są licznymi wątkami i wspomnieniami zaczerpniętymi ze źródeł dotyczących katastrofy promu. Osią fabuły serialu jest odkrywanie prawdy z różnych perspektyw: zarówno osób związanych z zatonięciem promu, jak i wdów, ocalałych oraz rodzin ofiar, którzy przez lata walczyli o dobre imię swoje i bliskich.

13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu



- czytamy we fragmencie oficjalnego opisu produkcji.

„Heweliusz” to nowe dziecko autorów „Wielkiej wody” - reżysera Jana Holoubka, scenarzysty Kaspra Bajona i producentki Anny Kępińskiej. Serial łączący - przynajmniej według zapowiedzi - spektakularną skalę z głębokim ładunkiem emocjonalnym, zadebiutuje w Netfliksie 5 listopada 2025 roku.



Produkcja będzie liczyć 5 epizodów.

Heweliusz: obsada

Ależ obsada! W serialu wystąpili: Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Konrad Eleryk, Michalina Łabacz, Borys Szyc, Tomasz Schuchardt, Justyna Wasilewska, Andrzej Konopka, Jacek Koman, Magdalena Zawadzka, Jan Englert, Jacek Beler, Dariusz Chojnacki, Anna Dereszowska, Sylwia Gola, Mia Goti, Mateusz Górski, Marcin Januszkiewicz, Dominika Kluźniak, Bartłomiej Kotschedoff, Mirosław Kropielnicki, Joachim Lamża, Łukasz Lewandowski, Piotr Łukaszczyk, Katharina Nesytowa, Magda Osińska, Michał Pawlik, Piotr Rogucki, Mirosław Zbrojewicz.

Michał Jarecki 10.09.2025 10:28

