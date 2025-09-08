Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram
W serwisie Prime Video zadebiutowały pierwsze trzy odcinki 2. sezonu programu survivalowego "Good Luck Guys". Kiedy premiera kolejnych epizodów? Oto harmonogram.
"Good Luck Guys" to polska produkcja własna spod szyldu Prime Video, która zadebiutowała we wrześniu 2024 roku. Pierwszy sezon rozgrywał się na jednej z malezyjskich wysp, natomiast w najnowszej odsłonie uczestnicy zostali wysłani na bezludne, tropikalne wybrzeże Tajlandii. Tam będą musieli porzucić swoje wygodne życie i sprawdzić się w zarówno fizycznych, jak i logicznych wyzwaniach, mierząc się z ekstremalnymi warunkami.
Dwunastu celebrytów zostało podzielonych na pary. Każda z nich będzie musiała pokonać swoje słabości, walcząc z głodem, naturą i własnymi słabościami. W międzyczasie będą rodzić się przyjaźnie, ostre konflikty, a także strategiczne sojusze. Celem jest zdobycie 100 tys. zł, które zostaną przekazane na rzeczy wybranej organizacji charytatywnej.
Good Luck Guys - kiedy odcinki? Harmonogram
Drugi sezon programu "Good Luck Guys" został podzielony na części. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały na platformie Prime Video w dniu premiery, czyli 5 września. Kolejne będą pojawiały się co tydzień w piątek, a wielki finał zostanie pokazany 10 października. Prowadzącym programu "Good Luck Guys 2" ponownie został Daniel "Qczaj" Kuczaj.
Oto harmonogram odcinków:
- 1., 2., 3. odcinek - 5 września
- 4. odcinek - 12 września
- 5. odcinek - 19 września
- 6. odcinek - 26 września
- 7. odcinek - 3 października
- 8. odcinek - 10 października
Good Luck Guys - uczestnicy
Wśród uczestników znaleźli się:
- Monika Goździalska - dziennikarka i celebrytka
- Piotr Mróz - aktora i zwycięzca 12. edycji "Tańca z Gwiazdami"
- Paulina Hornik - influencerka beauty
- Cezary "Czaro" Nykiel - tiktoker
- Karolina Pisarek - supermodelka i osobowość medialna
- Paweł "Czadoman" Dudek - piosenkarza
- Tamara Gonzalez Perea - ekspertka transformacji holistycznej i influencerka
- Mikołaja "Tyszka" Tyszkiewicz - influencer
- Damiana Glinkę - dziennikarz i reporter
- Mariusz "Dżaga" Ząbkowski - jeden z najpopularniejszych polskich drag queen oraz trener personalny
- Nadia Długosz - influencerka i osobowość medialna
- Jakub Cheer - influencer i osobowość medialna
O reality-shows czytaj w Spider's Web:
- Polscy celebryci będą walczyć o przetrwanie w nowym show od Prime Video. Błagam, nie
- Widzowie chcą oglądać influencerów i celebrytów na bezludnej wyspie. Dlaczego? Dobre pytanie
- Netflix pozazdrościł konkurencji - też ma swój polski rapowy program. Jest znacznie lepszy
- Pamiętacie żebrolajki? Program The 50 właśnie to przypomina
- Zwyciężczyni Top Model wzięła udział w reality show The 50. Rozmawiamy z Osi Ugonoh