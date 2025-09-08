REKLAMA
Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram

W serwisie Prime Video zadebiutowały pierwsze trzy odcinki 2. sezonu programu survivalowego "Good Luck Guys". Kiedy premiera kolejnych epizodów? Oto harmonogram.

Anna Bortniak
good luck guys 2 kiedy odcinki prime video
"Good Luck Guys" to polska produkcja własna spod szyldu Prime Video, która zadebiutowała we wrześniu 2024 roku. Pierwszy sezon rozgrywał się na jednej z malezyjskich wysp, natomiast w najnowszej odsłonie uczestnicy zostali wysłani na bezludne, tropikalne wybrzeże Tajlandii. Tam będą musieli porzucić swoje wygodne życie i sprawdzić się w zarówno fizycznych, jak i logicznych wyzwaniach, mierząc się z ekstremalnymi warunkami.

Dwunastu celebrytów zostało podzielonych na pary. Każda z nich będzie musiała pokonać swoje słabości, walcząc z głodem, naturą i własnymi słabościami. W międzyczasie będą rodzić się przyjaźnie, ostre konflikty, a także strategiczne sojusze. Celem jest zdobycie 100 tys. zł, które zostaną przekazane na rzeczy wybranej organizacji charytatywnej.

Good Luck Guys - kiedy odcinki? Harmonogram

Drugi sezon programu "Good Luck Guys" został podzielony na części. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały na platformie Prime Video w dniu premiery, czyli 5 września. Kolejne będą pojawiały się co tydzień w piątek, a wielki finał zostanie pokazany 10 października. Prowadzącym programu "Good Luck Guys 2" ponownie został Daniel "Qczaj" Kuczaj.

Oto harmonogram odcinków:

  • 1., 2., 3. odcinek - 5 września
  • 4. odcinek - 12 września
  • 5. odcinek - 19 września
  • 6. odcinek - 26 września
  • 7. odcinek - 3 października
  • 8. odcinek - 10 października

Good Luck Guys - uczestnicy

Wśród uczestników znaleźli się:

  • Monika Goździalska - dziennikarka i celebrytka
  • Piotr Mróz - aktora i zwycięzca 12. edycji "Tańca z Gwiazdami"
  • Paulina Hornik - influencerka beauty
  • Cezary "Czaro" Nykiel - tiktoker
  • Karolina Pisarek - supermodelka i osobowość medialna
  • Paweł "Czadoman" Dudek - piosenkarza
  • Tamara Gonzalez Perea - ekspertka transformacji holistycznej i influencerka
  • Mikołaja "Tyszka" Tyszkiewicz - influencer
  • Damiana Glinkę - dziennikarz i reporter
  • Mariusz "Dżaga" Ząbkowski - jeden z najpopularniejszych polskich drag queen oraz trener personalny
  • Nadia Długosz - influencerka i osobowość medialna
  • Jakub Cheer - influencer i osobowość medialna
08.09.2025 14:35
