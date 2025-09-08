Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram

Ładowanie...

"Good Luck Guys" to polska produkcja własna spod szyldu Prime Video, która zadebiutowała we wrześniu 2024 roku. Pierwszy sezon rozgrywał się na jednej z malezyjskich wysp, natomiast w najnowszej odsłonie uczestnicy zostali wysłani na bezludne, tropikalne wybrzeże Tajlandii. Tam będą musieli porzucić swoje wygodne życie i sprawdzić się w zarówno fizycznych, jak i logicznych wyzwaniach, mierząc się z ekstremalnymi warunkami.

Dwunastu celebrytów zostało podzielonych na pary. Każda z nich będzie musiała pokonać swoje słabości, walcząc z głodem, naturą i własnymi słabościami. W międzyczasie będą rodzić się przyjaźnie, ostre konflikty, a także strategiczne sojusze. Celem jest zdobycie 100 tys. zł, które zostaną przekazane na rzeczy wybranej organizacji charytatywnej.

Good Luck Guys - kiedy odcinki? Harmonogram

Drugi sezon programu "Good Luck Guys" został podzielony na części. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały na platformie Prime Video w dniu premiery, czyli 5 września. Kolejne będą pojawiały się co tydzień w piątek, a wielki finał zostanie pokazany 10 października. Prowadzącym programu "Good Luck Guys 2" ponownie został Daniel "Qczaj" Kuczaj.

Oto harmonogram odcinków:

1., 2., 3. odcinek - 5 września

4. odcinek - 12 września

5. odcinek - 19 września

6. odcinek - 26 września

7. odcinek - 3 października

8. odcinek - 10 października

Good Luck Guys - uczestnicy

Wśród uczestników znaleźli się:

Monika Goździalska - dziennikarka i celebrytka

Piotr Mróz - aktora i zwycięzca 12. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Paulina Hornik - influencerka beauty

Cezary "Czaro" Nykiel - tiktoker

Karolina Pisarek - supermodelka i osobowość medialna

Paweł "Czadoman" Dudek - piosenkarza

Tamara Gonzalez Perea - ekspertka transformacji holistycznej i influencerka

Mikołaja "Tyszka" Tyszkiewicz - influencer

Damiana Glinkę - dziennikarz i reporter

Mariusz "Dżaga" Ząbkowski - jeden z najpopularniejszych polskich drag queen oraz trener personalny

Nadia Długosz - influencerka i osobowość medialna

Jakub Cheer - influencer i osobowość medialna

Anna Bortniak 08.09.2025

