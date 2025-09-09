Good Luck Guys 2 - opinia. Już wiem, co wcześniej poszło nie tak

Ładowanie...

W zeszłym roku Prime Video pochwalił się programem "Good Luck Guys", czyli polską produkcją własną. Pierwszy sezon rozgrywał się na jednej z malezyjskich wysp, gdzie dwunastu uczestników musiało porzucić swoje wygodne życie i sprawdzić się zarówno w fizycznych, jak i logicznych wyzwaniach.

Nie byłam wówczas przychylnie nastawiona do tego formatu i do tej pory identyfikuję go jako "Azja Express" bieda-edycja. Influencerzy i celebryci, którzy pojawili się w formacie, w ogóle nie byli interesujący, a od ich relacji aż wiało sztucznością. To było tak złe, że chciałam o tym tytule jak najszybciej zapomnieć. Prime Video miał jednak inne plany.

Rok po premierze 1. sezonu na platformie zadebiutowała kolejna odsłona formatu. Obejrzałam pierwsze 3 odcinki dostępne w serwisie od Amazona i teraz przynajmniej utwierdziłam się w przekonaniu, co w tym programie jest nie tak.

Good Luck Guys 2: opinia o polskim programie w Prime Video

W 2. sezonie dwunastu celebrytów i influencerów ponownie zostało podzielonych na pary. Każda z nich musi pokonywać swoje słabości, walcząc z głodem, naturą i ekstremalnymi warunkami. W międzyczasie będą rodzić się przyjaźnie, ostre konflikty, a także strategiczne sojusze. Celem jest zdobycie 100 tys. zł, które zostaną przekazane na rzeczy wybranej organizacji charytatywnej. Gospodarzem programu ponownie jest Daniel "Qczaj" Kuczaj.

Jeśli chodzi o uczestników, to jest trochę celebrytów i trochę influencerów - do wyboru, do koloru. O główną nagrodę rywalizują: Monika Goździalska (dziennikarka i celebrytka), Piotr Mróz (aktor), Paulina Hornik (influencerka beauty), Cezary "Czaro" Nykiel (tiktoker), Karolina Pisarek (supermodelka), Paweł "Czadoman" Dudek (piosenkarz), Tamara Gonzalez Perea (influencerka), Mikołaj "Tyszka" Tyszkiewicz (influencer), Damian Glinka (dziennikarz), Mariusz "Dżaga" Ząbkowski (drag queen), Nadia Długosz (influencerka) i Jakub Cheer (influencer).

Z dużą rezerwą podeszłam do oglądania tego programu, jednak z biegiem czasu musiałam przyznać, że całkiem dobrze mi się go oglądało. Do tego przyjemnego w odbiorze elementu zaliczała się sama rywalizacja uczestników. I nie było to żadne pitu-pitu, bo zaczynało się z grubej rury od kąpieli błotnej. W międzyczasie pojawił się również interesujący gość, który to w zasadzie zmusił mnie do refleksji na temat tego programu i to właśnie dzięki niemu zrozumiałam, co mnie w "Good Luck Guys" tak naprawdę mierzi.

A są to przerysowani uczestnicy. Jedni są wulgarni i macho, a inni paradują z długimi paznokciami, kręcąc nosem na niewygody, które ich spotkają w programie. W 2. sezonie takich osób jest akurat mniej, niż w poprzednim, dlatego też udało mi się wywnioskować, co wcześniej tak naprawdę mi się nie podobało. Nowa odsłona pokazała więcej osób, które da się lubić i którym zależy na tym, by wykonać dane zadanie i właśnie dlatego w pewnych momentach można było z zainteresowaniem obserwować kolejne konkurencje.

"Good Luck Guys 2" to nie jest oczywiście program wysokich lotów - wciąż zdarzają się sztuczne dramy, po których trzeba porządnie otrzepać się z ciarek żenady, ale trzeba przyznać, że w tym sezonie uczestnicy zostali dużo lepiej dobrani. Mam wrażenie, że w 2. sezonie postawiono nie tyle na kontrowersyjnych celebrytów, co na osoby, które rzeczywiście cieszą się z udziału w tym programie. I to się opłaciło.

Anna Bortniak 09.09.2025 19:16

