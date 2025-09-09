REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Good Luck Guys 2 - opinia. Już wiem, co wcześniej poszło nie tak

Polski program survivalowy "Good Luck Guys" powrócił z 2. sezonem. Mimo że przez pierwszą odsłonę ledwo przebrnęłam, to tym razem odniosłam wrażenie, że program zyskał na jakości i spojrzałam na niego nieco bardziej przychylnym okiem.

Anna Bortniak
good luck guys 2 opinia prime video reality show
REKLAMA

W zeszłym roku Prime Video pochwalił się programem "Good Luck Guys", czyli polską produkcją własną. Pierwszy sezon rozgrywał się na jednej z malezyjskich wysp, gdzie dwunastu uczestników musiało porzucić swoje wygodne życie i sprawdzić się zarówno w fizycznych, jak i logicznych wyzwaniach.

Nie byłam wówczas przychylnie nastawiona do tego formatu i do tej pory identyfikuję go jako "Azja Express" bieda-edycja. Influencerzy i celebryci, którzy pojawili się w formacie, w ogóle nie byli interesujący, a od ich relacji aż wiało sztucznością. To było tak złe, że chciałam o tym tytule jak najszybciej zapomnieć. Prime Video miał jednak inne plany.

REKLAMA

Rok po premierze 1. sezonu na platformie zadebiutowała kolejna odsłona formatu. Obejrzałam pierwsze 3 odcinki dostępne w serwisie od Amazona i teraz przynajmniej utwierdziłam się w przekonaniu, co w tym programie jest nie tak.

Good Luck Guys 2: opinia o polskim programie w Prime Video

W 2. sezonie dwunastu celebrytów i influencerów ponownie zostało podzielonych na pary. Każda z nich musi pokonywać swoje słabości, walcząc z głodem, naturą i ekstremalnymi warunkami. W międzyczasie będą rodzić się przyjaźnie, ostre konflikty, a także strategiczne sojusze. Celem jest zdobycie 100 tys. zł, które zostaną przekazane na rzeczy wybranej organizacji charytatywnej. Gospodarzem programu ponownie jest Daniel "Qczaj" Kuczaj.

Jeśli chodzi o uczestników, to jest trochę celebrytów i trochę influencerów - do wyboru, do koloru. O główną nagrodę rywalizują: Monika Goździalska (dziennikarka i celebrytka), Piotr Mróz (aktor), Paulina Hornik (influencerka beauty), Cezary "Czaro" Nykiel (tiktoker), Karolina Pisarek (supermodelka), Paweł "Czadoman" Dudek (piosenkarz), Tamara Gonzalez Perea (influencerka), Mikołaj "Tyszka" Tyszkiewicz (influencer), Damian Glinka (dziennikarz), Mariusz "Dżaga" Ząbkowski (drag queen), Nadia Długosz (influencerka) i Jakub Cheer (influencer).

Z dużą rezerwą podeszłam do oglądania tego programu, jednak z biegiem czasu musiałam przyznać, że całkiem dobrze mi się go oglądało. Do tego przyjemnego w odbiorze elementu zaliczała się sama rywalizacja uczestników. I nie było to żadne pitu-pitu, bo zaczynało się z grubej rury od kąpieli błotnej. W międzyczasie pojawił się również interesujący gość, który to w zasadzie zmusił mnie do refleksji na temat tego programu i to właśnie dzięki niemu zrozumiałam, co mnie w "Good Luck Guys" tak naprawdę mierzi.

A są to przerysowani uczestnicy. Jedni są wulgarni i macho, a inni paradują z długimi paznokciami, kręcąc nosem na niewygody, które ich spotkają w programie. W 2. sezonie takich osób jest akurat mniej, niż w poprzednim, dlatego też udało mi się wywnioskować, co wcześniej tak naprawdę mi się nie podobało. Nowa odsłona pokazała więcej osób, które da się lubić i którym zależy na tym, by wykonać dane zadanie i właśnie dlatego w pewnych momentach można było z zainteresowaniem obserwować kolejne konkurencje.

"Good Luck Guys 2" to nie jest oczywiście program wysokich lotów - wciąż zdarzają się sztuczne dramy, po których trzeba porządnie otrzepać się z ciarek żenady, ale trzeba przyznać, że w tym sezonie uczestnicy zostali dużo lepiej dobrani. Mam wrażenie, że w 2. sezonie postawiono nie tyle na kontrowersyjnych celebrytów, co na osoby, które rzeczywiście cieszą się z udziału w tym programie. I to się opłaciło.

REKLAMA

O programach czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
09.09.2025 19:16
Tagi: Prime VideoReality show
Najnowsze
18:29
Nowy horror dopiero trafił do kin, a już zmierza na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-09T18:29:54+02:00
16:26
Kanał na Youtube opowiada o prezydencie Nawrockim. Wszystko to fałsz
Aktualizacja: 2025-09-09T16:26:58+02:00
15:31
Najlepsze filmy romantyczne. TOP 25 tytułów na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-09-09T15:31:56+02:00
15:11
Disney+ pozamiatał. Widzieliśmy Breslau. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-09T15:11:00+02:00
13:56
Świetnie oceniana komedia Netfliksa przedłużona na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-09T13:56:05+02:00
12:33
Prześwit: mamy datę premiery i zwiastun filmu z Cezarym Łukaszewiczem i Darią Poluniną
Aktualizacja: 2025-09-09T12:33:09+02:00
11:37
Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji
Aktualizacja: 2025-09-09T11:37:02+02:00
10:53
Brendan Fraser jest na fali. Widzowie oszaleli na punkcie jego nowego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T10:53:37+02:00
10:04
Najlepsze filmy wszech czasów według Stephena Kinga. TOP 10 od mistrza grozy
Aktualizacja: 2025-09-09T10:04:26+02:00
9:25
Michael Caine wraca z emerytury. Nie zgadniecie, do jakiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T09:25:46+02:00
9:01
Filmowcy stanowczo odmawiają współpracy z Izraelem. Wśród nich gwiazdy
Aktualizacja: 2025-09-09T09:01:09+02:00
20:04
Od góry do dołu - recenzja. Kultowy reżyser słyszy muzykę, ale filmu nie czuje
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:00+02:00
19:02
Widzowie zakochali się w głupim starym dreszczowcu. Krytycy go nienawidzili
Aktualizacja: 2025-09-08T19:02:00+02:00
17:51
The Expanse: najlepszy serial sci-fi wreszcie w pełni dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-08T17:51:44+02:00
17:00
Idź na całość - opinia. Tak pachną lata 90
Aktualizacja: 2025-09-08T17:00:01+02:00
16:15
Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych
Aktualizacja: 2025-09-08T16:15:01+02:00
15:45
Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO Max. To nowy kryminał od twórcy wybitnego thrillera
Aktualizacja: 2025-09-08T15:45:00+02:00
15:02
Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-08T15:02:28+02:00
14:35
Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-09-08T14:35:29+02:00
12:53
Czy Orlando Bloom wystąpi w Polowaniu na Golluma? - Nie chcę, by ktoś inny grał Legolasa
Aktualizacja: 2025-09-08T12:53:29+02:00
11:56
Obecność 4 zrobiła coś niesamowitego. Te wyniki są absurdalne
Aktualizacja: 2025-09-08T11:56:13+02:00
11:10
Widzowie rozczarowani nową Rodzinką.pl. To już nie jest ten sam serial
Aktualizacja: 2025-09-08T11:10:45+02:00
10:09
Nowy Wiedźmin szybciej niż myśleliśmy. Zaskakująca premiera 4. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-08T10:09:04+02:00
12:15
Ale Disney+ zrobił prezent użytkownikom! Od tego hitu nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-09-07T12:15:00+02:00
11:12
Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego pirackiego serialu
Aktualizacja: 2025-09-07T11:12:00+02:00
10:11
Nowy serial dla młodzieży w Prime Video jest spoko, ale ma jeden poważny problem
Aktualizacja: 2025-09-07T10:11:00+02:00
9:04
Najlepsze programy rozrywkowe tej jesieni. Player rozbił bank
Aktualizacja: 2025-09-07T09:04:00+02:00
8:15
Dla tego mrocznego thrillera Netfliksa będziecie zarywać nocki
Aktualizacja: 2025-09-07T08:15:00+02:00
6:12
Użytkownicy Netfliksa znaleźli serial lepszy niż Gra o tron. To ukryta perła
Aktualizacja: 2025-09-07T06:12:00+02:00
14:52
Kultowe sci-fi dobiegło do Netfliksa. W sam raz przed premierą nowej wersji
Aktualizacja: 2025-09-06T14:52:47+02:00
13:29
Oglądajcie ten polski serial policyjny na SkyShowtime. To kawał mocnej telewizji
Aktualizacja: 2025-09-06T13:29:00+02:00
12:02
Ten serial to huśtawka i sam nie wiem, czy go lubię. Ale i tak jest wybitny
Aktualizacja: 2025-09-06T12:02:00+02:00
10:52
Disney+: mocne nowości na weekend. Kinowe hity i głośny serial sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-06T10:52:00+02:00
10:01
Obecność 5: czy powstanie kolejna część sagi o Warrenach?
Aktualizacja: 2025-09-06T10:01:00+02:00
8:44
Liam Neeson kopie tyłki na Prime Video. Wygra z polskim reality show?
Aktualizacja: 2025-09-06T08:44:00+02:00
7:33
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-06T07:33:00+02:00
20:02
Trzy miłości - recenzja. Czy polski thriller erotyczny się udał?
Aktualizacja: 2025-09-05T20:02:00+02:00
19:04
Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, w tym kontynuacja wielkiego hitu platformy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:04:20+02:00
18:20
Nowy odcinek Rodzinki.pl mnie zdołował. A ja nawet na niego nie czekałem
Aktualizacja: 2025-09-05T18:20:29+02:00
16:15
Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać filmy z uniwersum z uwzględnieniem najnowszej części?
Aktualizacja: 2025-09-05T16:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA