The Expanse: najlepszy serial sci-fi wreszcie w pełni dostępny na Prime Video

"The Expanse" wróciło na Prime Video w pełnej chwale. W Polsce jeszcze do niedawna był problem z dostępem do produkcji, którą widzowie nazywają najlepszym serialem science fiction XXI wieku. Na platformie Amazona mogliśmy obejrzeć jego trzy ostatnie sezony. Teraz dołączyły do nich wszystkie pozostałe.

Rafał Christ
the expanse najlepsze sci fi prime video co obejrzeć
"The Expanse" zadebiutowało jeszcze w 2015 roku. Bardzo efektownie zabrało wtedy widzów do futurystycznego świata, w którym ludzkość skolonizowała Układ Słoneczny. Trzy frakcje - Ziemia (ONZ), Mars (militarystyczna potęga) i Pas Asteroid (wyzyskiwani mieszkańcy) - są na krawędzi wojny. Punktem wyjścia fabuły staje się zaginięcie dziedziczki potężnej korporacji. Jej poszukiwaniami zajmuje się cyniczny detektyw, ale w międzyczasie załoga statku lodowego dokonuje niepokojącego odkrycia. Będzie ono miało nieoczekiwane konsekwencje, a bohaterowie zostaną wciągnięci w intergalaktyczny spisek.

Opowieść przedstawiana w "The Expanse" stawała się coraz bardziej skomplikowana i wielowątkowa, przez co wciągnęła sporą rzeszę fanów. Dzięki temu produkcja mogła trwać przez sześć sezonów. Skończyła się co prawda w 2022 roku, ale wciąż jest żywa w umysłach widzów, którzy w mediach społecznościowych chętnie przyznają się, że sobie ją powtarzają i uważają za najlepszy serial science fiction XXI wieku.

The Expanse - najlepsze sci-fi w całości obejrzysz na Prime Video

Polakom "The Expanse" też obce nie było. W końcu serial science fiction dostępny był w naszym kraju na Prime Video. Problem w tym, że parę miesięcy temu jego pierwsze trzy sezony zniknęły z oferty platformy Amazona. Jakby ktoś chciał od początku zapoznać się z produkcją, albo powtórzyć sobie wszystkie jej odcinki, nie miał szans zrobić tego w legalny sposób. To się właśnie zmieniło.

Dokładnie wczoraj - 7 września - Prime Video zrobiło wielką niespodziankę swoim polskim użytkownikom. Do oferty serwisu wpadły wszystkie brakujące odcinki "The Expanse". Oznacza to, że ten "najlepszy serial science fiction XXI wieku" jest obecnie dostępny na platformie Amazona w całości.

Co najlepsze: nie wpadł do płatnej oferty serwisu. Wszystkie sześć sezonów "The Expanse" można na Prime Video obejrzeć w ramach opłacanej subskrypcji, bez żadnych dodatkowych opłat.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
08.09.2025 17:51
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Prime VideoScience fictionThe Expanse
