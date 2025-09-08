The Expanse: najlepszy serial sci-fi wreszcie w pełni dostępny na Prime Video

Ładowanie...

"The Expanse" zadebiutowało jeszcze w 2015 roku. Bardzo efektownie zabrało wtedy widzów do futurystycznego świata, w którym ludzkość skolonizowała Układ Słoneczny. Trzy frakcje - Ziemia (ONZ), Mars (militarystyczna potęga) i Pas Asteroid (wyzyskiwani mieszkańcy) - są na krawędzi wojny. Punktem wyjścia fabuły staje się zaginięcie dziedziczki potężnej korporacji. Jej poszukiwaniami zajmuje się cyniczny detektyw, ale w międzyczasie załoga statku lodowego dokonuje niepokojącego odkrycia. Będzie ono miało nieoczekiwane konsekwencje, a bohaterowie zostaną wciągnięci w intergalaktyczny spisek.



Opowieść przedstawiana w "The Expanse" stawała się coraz bardziej skomplikowana i wielowątkowa, przez co wciągnęła sporą rzeszę fanów. Dzięki temu produkcja mogła trwać przez sześć sezonów. Skończyła się co prawda w 2022 roku, ale wciąż jest żywa w umysłach widzów, którzy w mediach społecznościowych chętnie przyznają się, że sobie ją powtarzają i uważają za najlepszy serial science fiction XXI wieku.

Polakom "The Expanse" też obce nie było. W końcu serial science fiction dostępny był w naszym kraju na Prime Video. Problem w tym, że parę miesięcy temu jego pierwsze trzy sezony zniknęły z oferty platformy Amazona. Jakby ktoś chciał od początku zapoznać się z produkcją, albo powtórzyć sobie wszystkie jej odcinki, nie miał szans zrobić tego w legalny sposób. To się właśnie zmieniło.

Dokładnie wczoraj - 7 września - Prime Video zrobiło wielką niespodziankę swoim polskim użytkownikom. Do oferty serwisu wpadły wszystkie brakujące odcinki "The Expanse". Oznacza to, że ten "najlepszy serial science fiction XXI wieku" jest obecnie dostępny na platformie Amazona w całości.

Co najlepsze: nie wpadł do płatnej oferty serwisu. Wszystkie sześć sezonów "The Expanse" można na Prime Video obejrzeć w ramach opłacanej subskrypcji, bez żadnych dodatkowych opłat.



Rafał Christ 08.09.2025 17:51

