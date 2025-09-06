REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Disney+: mocne nowości na weekend. Kinowe hity i głośny serial sci-fi

Co obejrzeć w Disney+ w nadchodzący weekend? Do serwisu we wrześniu wpadło na szczęście sporo nowości, które umilą subskrybentom platformy sobotni i niedzielny wieczór.

Anna Bortniak
disney plus top5 na weekend lilo i stitch
REKLAMA

Chociaż Disney+ nie wrzuca swoich nowości z taką częstotliwością jak choćby Netflix, to mimo to biblioteka serwisu pełna jest wyjątkowych produkcji. W ostatnim czasie największą popularnością wśród subskrybentów cieszą się tytuły, które dopiero niedawno są dostępne w Disney+ i są przez nas wyróżnione w poniższym zestawieniu najmocniejszych nowości na weekend. Co w takim razie obejrzeć? Oto 5 najlepszych propozycji.

REKLAMA

Disney+: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości

REKLAMA

Lilo & Stitch

  • Tytuł filmu: Lilo & Stitch
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 48m
  • Reżyseria: Dean Fleischer-Camp
  • Obsada: Maia Kealoha, Sydney Agudong, Chris Sanders, Zach Galifianakis
  • Nasza ocena: 9/10
  • Ocena IMDb: 6.8/10

"Lilo & Stich" to filmowa adaptacja live action klasycznej animacji Disneya z 2002 roku, która ledwo co trafiła do serwisu Disney+. Produkcja skupia się na Lilo, dziewczynce z Hawajów, która po śmierci rodziców jest wychowywana przez siostrę. W związku z tym, że doskwiera jej samotność, postanawia znaleźć swojego prawdziwego przyjaciela. Splotem przypadków staje się nim Sticha, niebieski kosmita, któremu udało się uciec z eksperymentu genetycznego. Niezwykła więź, która połączy oboje bohaterów, pozwoli im zrozumieć, czym jest prawdziwa przyjaźń.

Oglądaj Lilo & Stitch w Disney+
Disney+
Lilo & Stitch
Disney+

Sprawa Amandy Knox

  • Tytuł serialu: Sprawa Amandy Knox (The Twisted Tale of Amanda Knox)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: K.J. Steinberg
  • Obsada: Grace Van Patten, Rebecca Wisocky, Anna Van Patten, Crosby Fitzgerald
  • Ocena IMDb: 5.7/10

"Sprawa Amandy Knox" to najnowszy true crime od Disney+, który skupia się na historii dwudziestoletniej Amandy Knox z 2007 roku. Kiedy dziewczyna znajduje w mieszkaniu niepokojące sygnały świadczące o tym, że jej Meredith Kercher, jej współlokatorce, mogło stać się coś złego, postanawia wezwać policję. Na miejscu funkcjonariusze odkrywają ciało Meredith z raną kłutą na szyi. Tak właśnie zaczyna się największy koszmar głównej bohaterki, która zostaje uznana za winną morderstwa swojej koleżanki, którego nie popełniła.

Oglądaj Sprawę Amandy Knox w Disney+
Disney+
Sprawa Amandy Knox
Disney+

Downton Abbey

  • Tytuł serialu: Downton Abbey
  • Lata emisji: 2010 - 2015
  • Liczba sezonów: 6
  • Twórcy: Julian Fellowes
  • Obsada: Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Dan Stevens
  • Ocena IMDb: 8.7/10

Na początku września do serwisu Disney+ wpadły wszystkie sezony uwielbianego serialu "Downton Abbey", czyli klasyka, który po prostu warto znać. Akcja produkcji rozgrywa się w Wielkiej Brytanii w fikcyjnej posiadłości Downton Abbey w latach 1912-1926. Serial rozpoczyna się katastrofą Titanica, po której ginie przyszły dziedzic majątku i mąż najstarszej córki. W konsekwencji bogactwo ma przejąć daleki kuzyn. "Downton Abbey" ukazuje realia życia arystokracji i służby, obrazując przemiany społeczne i gospodarcze tamtych czasów.

Oglądaj Downtown Abbey w Disney+
Disney+
Downtown Abbey
Disney+

Thunderbolts*

  • Tytuł filmu: Thunderbolts*
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 2h 6m
  • Reżyseria: Jake Schreier
  • Obsada: Florence Pugh, Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus, Lewis Pullman
  • Nasza ocena: 7/10
  • Ocena IMDb: 7.2/10

Ten długo wyczekiwany film Marvela pod koniec sierpnia wylądował w Disney+, a zatem to dobry moment na to, by go nadrobić. "Thunderbolts*" skupia się na nietypowej drużynie antybohaterów, w skład której wchodzą: Yelena Belova, Bucky Barnes, Czerwony Strażnik, Ghost, Taskmaster i John Walker. Kiedy wpadną oni w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine, będą musieli podjąć ryzykowną misję. Niepokorna grupa zostanie zmuszona do połączenia sił, by stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości.

Oglądaj Thunderbolts* w Disney+
Disney+
Thunderbolts*
Disney+

Obcy: Ziemia

  • Tytuł serialu: Obcy: Ziemia (Alien: Earth)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Noah Hawley
  • Obsada: Sydney Chandler, Samuel Blenkin, Alex Lawther, Essie Davis
  • Nasza ocena: 8/10
  • Ocena IMDb: 7.6/10

W końcu jest - serial "Obcy: Ziemia" mogą już oglądać subskrybenci Disney+ w Polsce. Serial, który emitowany jest co tydzień odcinek po odcinku rozpoczyna się rozbiciem się statku kosmicznego na Ziemi. Młoda kobieta wraz z żołnierzami dokonuje wówczas wstrząsającego odkrycia, które jawi się jako największe zagrożenie dla planety. W międzyczasie członkowie ekipy ratowniczej odnajdują tajemnicze, drapieżne i niezwykle przerażające formy życia. Od tego momentu dalsze decyzje bohaterów mogą zmienić oblicze całej Ziemi.

Oglądaj Obcy: Ziemia w Disney+
Disney+
Obcy: Ziemia
Disney+
REKLAMA

O produkcjach Disney+ czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
06.09.2025 10:52
Tagi: Co obejrzeć?Disney+
Najnowsze
10:01
Obecność 5: czy powstanie kolejna część sagi o Warrenach?
Aktualizacja: 2025-09-06T10:01:00+02:00
8:44
Liam Neeson kopie tyłki na Prime Video. Wygra z polskim reality show?
Aktualizacja: 2025-09-06T08:44:00+02:00
7:33
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-06T07:33:00+02:00
20:02
Trzy miłości - recenzja. Czy polski thriller erotyczny się udał?
Aktualizacja: 2025-09-05T20:02:00+02:00
19:04
Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, w tym kontynuacja wielkiego hitu platformy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:04:20+02:00
18:20
Nowy odcinek Rodzinki.pl mnie zdołował. A ja nawet na niego nie czekałem
Aktualizacja: 2025-09-05T18:20:29+02:00
16:15
Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać filmy z uniwersum z uwzględnieniem najnowszej części?
Aktualizacja: 2025-09-05T16:15:00+02:00
15:57
Prime Video z rewolucyjną nowością w serwisie. Czekaliśmy na tę usługę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:57:20+02:00
15:02
Dyrektor Sony żałuje oddania Netfliksowi wielkiego hitu
Aktualizacja: 2025-09-05T15:02:19+02:00
14:44
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-05T14:44:43+02:00
12:54
Nowości Canal+ na wrzesień 2025. Wraca genialny serial
Aktualizacja: 2025-09-05T12:54:23+02:00
11:56
Apple TV+ zrobił film, który mówi: dajcie mi te Oscary. Od dzisiaj w serwisie
Aktualizacja: 2025-09-05T11:56:29+02:00
10:34
Najbardziej prowokacyjne sci-fi roku wreszcie w Polsce. Ominęło kina i trafiło na VOD
Aktualizacja: 2025-09-05T10:34:48+02:00
8:10
Kultowy aktor dołącza do uniwersum Yellowstone. To już oficjalne
Aktualizacja: 2025-09-05T08:10:56+02:00
19:22
Eden - recenzja filmu z gwiazdorską obsadą. Ta przerażająca historia wydarzyła się naprawdę
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:24+02:00
19:12
Obecność: maraton filmowy. W których kinach jest wyświetlany?
Aktualizacja: 2025-09-04T19:12:21+02:00
16:57
Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat
Aktualizacja: 2025-09-04T16:57:10+02:00
15:34
Ludzie sprzedają cynamonki z Biedronki po kilkaset złotych. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-09-04T15:34:37+02:00
13:48
Wednesday – kiedy premiera 3. sezonu? Co już wiemy?
Aktualizacja: 2025-09-04T13:48:55+02:00
13:45
Pszczelarz 2: do nowej części wraca kluczowy bohater
Aktualizacja: 2025-09-04T13:45:31+02:00
12:17
Ten serial Netfliksa ściska w żołądku i pozostawia ze łzami. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-04T12:17:05+02:00
9:59
Serial Tomb Raider oficjalnie zapowiedziany. Larę Croft zagra gwiazda Gry o tron
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:20+02:00
9:26
Spin-off The Office jest lepszy od oryginału? Nie ma wątpliwości
Aktualizacja: 2025-09-04T09:26:50+02:00
20:12
Wielki marsz Stephena Kinga w prawdziwym życiu. Widzowie nie mogli się zatrzymać
Aktualizacja: 2025-09-03T20:12:00+02:00
20:04
To najbardziej intensywny thriller tego roku. Obejrzysz go na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:34+02:00
18:06
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - recenzja filmu. Czy to godne zakończenie cyklu?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:06:53+02:00
16:31
Rodzinka.pl ma nową czołówkę. Co się zmieniło?
Aktualizacja: 2025-09-03T16:31:00+02:00
15:50
Najlepsze seriale serwisu Player. TOP 10 oryginalnych propozycji
Aktualizacja: 2025-09-03T15:50:53+02:00
14:41
Widziałam serial TVP, który miał być następcą Rancza
Aktualizacja: 2025-09-03T14:41:04+02:00
14:13
Świetny film akcji z Liamem Neesonem ominął polskie kina i trafił na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-03T14:13:37+02:00
13:06
Co prezydent Andrzej Duda robi na emeryturze? Zostaje Youtuberem
Aktualizacja: 2025-09-03T13:06:22+02:00
11:30
Netflix ma nowy najpopularniejszy tytuł wszech czasów. Przebił nawet Squid Game
Aktualizacja: 2025-09-03T11:30:24+02:00
10:43
Moi synowie - recenzja. Wspaniałe kino o miłości
Aktualizacja: 2025-09-03T10:43:25+02:00
9:33
Czego nauczyła nas Wednesday? Recenzja finału 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-03T09:33:43+02:00
9:27
To: Witajcie w Derry zmierza do HBO Max. Nie odwracaj się, premiera tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-09-03T09:27:59+02:00
20:05
Co ja właśnie obejrzałam? Nowy film Netfliksa zmiótł mnie z planszy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:05:32+02:00
19:15
Black Sails (Czarne Żagle) – gdzie obejrzeć serial piracki?
Aktualizacja: 2025-09-02T19:15:04+02:00
18:26
Program The Floor wrócił. Jak wypada nowy sezon?
Aktualizacja: 2025-09-02T18:26:42+02:00
15:16
Użytkownicy Prime Video w jeden dzień zakochali się w nowym serialu
Aktualizacja: 2025-09-02T15:16:19+02:00
12:25
Widzowie ocenili nowych Milionerów. Martwi ich jedna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-02T12:25:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA