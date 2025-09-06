Disney+: mocne nowości na weekend. Kinowe hity i głośny serial sci-fi

Ładowanie...

Chociaż Disney+ nie wrzuca swoich nowości z taką częstotliwością jak choćby Netflix, to mimo to biblioteka serwisu pełna jest wyjątkowych produkcji. W ostatnim czasie największą popularnością wśród subskrybentów cieszą się tytuły, które dopiero niedawno są dostępne w Disney+ i są przez nas wyróżnione w poniższym zestawieniu najmocniejszych nowości na weekend. Co w takim razie obejrzeć? Oto 5 najlepszych propozycji.

Disney+: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości

Lilo & Stitch

Tytuł filmu: Lilo & Stitch

Lilo & Stitch Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 48m

1h 48m Reżyseria: Dean Fleischer-Camp

Dean Fleischer-Camp Obsada: Maia Kealoha, Sydney Agudong, Chris Sanders, Zach Galifianakis

Maia Kealoha, Sydney Agudong, Chris Sanders, Zach Galifianakis Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena IMDb: 6.8/10

"Lilo & Stich" to filmowa adaptacja live action klasycznej animacji Disneya z 2002 roku, która ledwo co trafiła do serwisu Disney+. Produkcja skupia się na Lilo, dziewczynce z Hawajów, która po śmierci rodziców jest wychowywana przez siostrę. W związku z tym, że doskwiera jej samotność, postanawia znaleźć swojego prawdziwego przyjaciela. Splotem przypadków staje się nim Sticha, niebieski kosmita, któremu udało się uciec z eksperymentu genetycznego. Niezwykła więź, która połączy oboje bohaterów, pozwoli im zrozumieć, czym jest prawdziwa przyjaźń.

Sprawa Amandy Knox

Tytuł serialu: Sprawa Amandy Knox (The Twisted Tale of Amanda Knox)

Sprawa Amandy Knox (The Twisted Tale of Amanda Knox) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: K.J. Steinberg

K.J. Steinberg Obsada: Grace Van Patten, Rebecca Wisocky, Anna Van Patten, Crosby Fitzgerald

Grace Van Patten, Rebecca Wisocky, Anna Van Patten, Crosby Fitzgerald Ocena IMDb: 5.7/10

"Sprawa Amandy Knox" to najnowszy true crime od Disney+, który skupia się na historii dwudziestoletniej Amandy Knox z 2007 roku. Kiedy dziewczyna znajduje w mieszkaniu niepokojące sygnały świadczące o tym, że jej Meredith Kercher, jej współlokatorce, mogło stać się coś złego, postanawia wezwać policję. Na miejscu funkcjonariusze odkrywają ciało Meredith z raną kłutą na szyi. Tak właśnie zaczyna się największy koszmar głównej bohaterki, która zostaje uznana za winną morderstwa swojej koleżanki, którego nie popełniła.

Downton Abbey

Tytuł serialu: Downton Abbey

Downton Abbey Lata emisji: 2010 - 2015

2010 - 2015 Liczba sezonów: 6

6 Twórcy: Julian Fellowes

Julian Fellowes Obsada: Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Dan Stevens

Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Dan Stevens Ocena IMDb: 8.7/10

Na początku września do serwisu Disney+ wpadły wszystkie sezony uwielbianego serialu "Downton Abbey", czyli klasyka, który po prostu warto znać. Akcja produkcji rozgrywa się w Wielkiej Brytanii w fikcyjnej posiadłości Downton Abbey w latach 1912-1926. Serial rozpoczyna się katastrofą Titanica, po której ginie przyszły dziedzic majątku i mąż najstarszej córki. W konsekwencji bogactwo ma przejąć daleki kuzyn. "Downton Abbey" ukazuje realia życia arystokracji i służby, obrazując przemiany społeczne i gospodarcze tamtych czasów.

Thunderbolts*

Tytuł filmu: Thunderbolts*

Thunderbolts* Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 2h 6m

2h 6m Reżyseria: Jake Schreier

Jake Schreier Obsada: Florence Pugh, Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus, Lewis Pullman

Florence Pugh, Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus, Lewis Pullman Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 7.2/10

Ten długo wyczekiwany film Marvela pod koniec sierpnia wylądował w Disney+, a zatem to dobry moment na to, by go nadrobić. "Thunderbolts*" skupia się na nietypowej drużynie antybohaterów, w skład której wchodzą: Yelena Belova, Bucky Barnes, Czerwony Strażnik, Ghost, Taskmaster i John Walker. Kiedy wpadną oni w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine, będą musieli podjąć ryzykowną misję. Niepokorna grupa zostanie zmuszona do połączenia sił, by stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości.

Obcy: Ziemia

Tytuł serialu: Obcy: Ziemia (Alien: Earth)

Obcy: Ziemia (Alien: Earth) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Noah Hawley

Noah Hawley Obsada: Sydney Chandler, Samuel Blenkin, Alex Lawther, Essie Davis

Sydney Chandler, Samuel Blenkin, Alex Lawther, Essie Davis Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7.6/10

W końcu jest - serial "Obcy: Ziemia" mogą już oglądać subskrybenci Disney+ w Polsce. Serial, który emitowany jest co tydzień odcinek po odcinku rozpoczyna się rozbiciem się statku kosmicznego na Ziemi. Młoda kobieta wraz z żołnierzami dokonuje wówczas wstrząsającego odkrycia, które jawi się jako największe zagrożenie dla planety. W międzyczasie członkowie ekipy ratowniczej odnajdują tajemnicze, drapieżne i niezwykle przerażające formy życia. Od tego momentu dalsze decyzje bohaterów mogą zmienić oblicze całej Ziemi.

Anna Bortniak 06.09.2025 10:52

