Ale Disney+ zrobił prezent użytkownikom! Od tego hitu nie mogą się oderwać

Jaki to był szał. Gdy jeszcze w maju aktorski "Lilo i Stitch" wchodził na ekrany kin, użytkownicy Disney+ rzucili się, żeby w ramach przygotowania do seansu obejrzeć animowane oryginały. Listę najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformę zdominowali wtedy "Lilo i Stitch", ich sequel, serial, etc. Słowem: wszystko, co należące do franczyzy jest dostępne w serwisie, bo znalazło się miejsce nawet na kilkuminutowy materiał zza kulis nowego filmu.



Nic więc dziwnego, że aktorski "Lilo i Stitch" rozbił box office'owy bank. W kinach zarobił ponad miliard dolarów, co daje mu drugie miejsce na liście największych hitów tego roku - zaraz za "Ne Zha 2", które zarobiło 1,9 mld. To wielkie osiągnięcie i sukces Disneya. Dlatego właśnie nie śpieszył się on z wypuszczaniem filmu do streamingu.

Oczywiście już od jakiegoś czasu mogliśmy wykupić dostęp lub wypożyczyć "Lilo i Stitcha" na platformach VOD. Ale żeby obejrzeć go bez dodatkowych opłat w serwisie streamingowych musieliśmy czekać grubo ponad trzy miesiące. W dobie coraz bardziej skracających się okienek dystrybucyjnych to cała wieczność. Na szczęście aktorski remake uwielbianej animacji już rozgościł się na Disney+. Jeszcze jak!

Już dzień po swojej premierze w minioną środę "Lilo i Stitch" wdrapał się na szczyt listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+. Zrzucił tym samym "Thunderbolts" nawet nie na drugie, a na trzecie miejsce. W końcu użytkownicy platformy namiętnie oglądają też "Obcy: Ziemia". Serial science fiction niezmiennie dumnie zajmuje więc drugą pozycję w zestawieniu.

Na dalszych miejscach topki Disney+ mamy przegląd najpopularniejszych franczyz Disneya. Bo znajdziemy na nich animacje Pixara ("Iniemamocni", "Iniemamocni 2", "Merida Waleczna"), więcej Marvela ("Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat") i ekranizację kolejki górskiej z Disneylandu ("Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły"). Gdzieś tam na ósmym miejscu zaplątała się jeszcze bezfranczyzowa "Sprawa Amandy Knox"), a listę zamyka... "Lilo i Stitch 2"!

"Lilo i Stitch" robią ładną klamrę topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w Polsce na Disney+. Nie należy się jednak do niej przyzwyczajać. Nadchodzą poważne przetasowania w zestawieniu. Skąd to wiadomo? Zbliża się historyczna dla nas chwila. Na platformę zmierza pierwszy rodzimy serial oryginalny. I trudno sobie wyobrazić, żeby "Breslau" nie narobiło sporego szumu w serwisie.

Przede wszystkim "Breslau" to serial kryminalny, a wiemy, że Polacy za takimi przepadają. Akcja produkcji rozgrywa się w tytułowym mieście w 1936 roku. Komisarz Franz Podolsky prowadzi sprawę brutalnego podwójnego morderstwa. Presja na doprowadzenie śledztwa do satysfakcjonującego rozwiązania jest ogromna. Do tego lakonicznego skrótu fabuły dodajmy gwiazdorską obsadę: Tomasza Schuchardta, Sandrę Drzymalską, Przemysława Bluszcza, Ireneusza Czopa i Agatę Kuleszę. Co wtedy otrzymamy? Pewny hit. Trafi on na Disney+ już w najbliższy piątek, 12 września.

Disney+ - najpopularniejsze w tym tygodniu:

Lilo i Stitch Obcy: Ziemia Thunderbolts Iniemamocni 2 Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły Merida Waleczna Sprawa Amandy Knox Iniemamocni Lilo i Stitch 2

Rafał Christ 07.09.2025 12:15

