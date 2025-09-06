REKLAMA
Liam Neeson kopie tyłki na Prime Video. Wygra z polskim reality show?

Nowy film akcji z Liamem Neesonem, który ominął polskie kina, robi właśnie rozpierduchę na Prime Video. "Lodowy szlak: Zemsta" zaraz może jednak zostać spacyfikowany. Zaledwie wczoraj na platformie Amazona zadebiutował 2. sezon polskiego reality show "Good Luck Guys".

Rafał Christ
amazon prime video liam neeson co obejrzeć filmy akcji
To jest mocny tydzień na Prime Video. W końcu zaledwie parę dni temu na platformie Amazona pojawił się nowy thriller akcji z Liamem Neesonem. "Lodowy szlak: Zemsta" ominął polskie kina. Tym bardziej więc nie dziwi, że fani aktora rzucili się na niego, gdy tylko wylądował w streamingu. Co prawda nie udało im się go wynieść na pierwsze miejsce listy najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju, ale są bardzo blisko tego celu.

Na szczycie topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video wciąż znajduje się "Tego lata stałam się piękna". 3. i ostatni sezon young adultowego romansu w minioną środę doczekał się bowiem finałowego odcinka. Od początku było pewne, że nawet Liam Neeson nie będzie miał z nim szans, bo przecież to zakończenie największego wakacyjnego hitu platformy Amazona. Z tego właśnie względu "Lodowy szlak: Zemsta" musi zadowolić się drugim miejscem w zestawieniu.

"Lodowy szlak: Zemsta" to sequel "Lodowego szlaku" z 2021 roku, w którym Liam Neeson wciela się w kierowcę ciężarówki specjalizującego się w niebezpiecznych oblodzonych drogach. Po wydarzeniach z pierwszej części Mike McCann postanawia spełnić ostatnią wolę brata i rozsypać jego prochy na Mount Everest. Po drodze pakuje się w nie lada tarapaty. A raczej tarapaty pakują się w niego, bo natrafia na grupę najemników. Teraz z przewodniczką przyjdzie mu walczyć o życie swoje i wielu niewinnych ludzi.

Nie martwcie się, jeśli nie widzieliście pierwszego "Lodowego szlaku".

Już po samym opisie fabuły widać, że "Zemsta" to prosty film z gatunku "Liam Neeson robi rozpierduchę". Co prawda za wysokich ocen nie zebrał (18 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale użytkownikom Prime Video ewidentnie się podoba.

W innych okolicznościach można byłoby z całą pewnością stwierdzić, że emocje po finale "Tego lata stałam się piękna" zaraz opadną i "Lodowy szlak: Zemsta" dojedzie na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. W miniony piątek pojawiła się jednak produkcja, która może mu to uniemożliwić.

Już teraz użytkownicy Prime Video mogą obejrzeć pierwsze trzy odcinki 2. sezonu (a raczej turnusu) polskiej edycji "Good Luck Guys". W nowej odsłonie reality show 12 celebrytów porzuca wygodne życie, aby stawić czoła wyzwaniom w tropikalnej Tajlandii. Dobrani w sześć duetów muszą stawić czoła 40-stopniowemu upałowi, wyczerpującym konkurencjom i oczywiście własnym słabościom. Stawką w tej grze jest 100 tys. zł do przekazania na cele charytatywne.

"Good Luck Guys" składa się łącznie z ośmiu odcinków. Kolejne będą się pojawiać w nadchodzących tygodniach. Sądząc po popularności pierwszej części, możemy się spodziewać, że program szybko wyląduje na pierwszym miejscu zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. I długo go nie opuści.

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Tego lata stałam się piękna
  2. Lodowy szlak: Zemsta
  3. Lista śmierci: Mroczny wilk
  4. Odliczanie
  5. Upiorne wakacje
  6. Emmanuelle
  7. The Runarounds
  8. Na zaginionych ziemiach
  9. Uwięziony
  10. Droga d ciebie
