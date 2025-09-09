REKLAMA
Świetnie oceniana komedia Netfliksa przedłużona na 2. sezon

Serial komediowy "Leanne" został przedłużony na 2. sezon. Produkcja z komiczką Leanne Morgan w roli głównej przez pierwsze dwa tygodnie osiągnęła gigantyczne wyniki oglądalności, dzięki czemu Netflix zdecydował się zrealizować kontynuację komedii.

Anna Bortniak
leanne 2 sezon netflix kontynuacja przedluzony serial
Komedia z komiczką w roli głównej? To musiało skończyć się dobrze, szczególnie że Leanne Morgan, współtwórczyni serialu, miała już okazję współpracować z Netfliksem przy okazji "I'm Every Woman" z 2023 roku. W listopadzie zadebiutuje natomiast inna produkcja z Morgan, czyli "Unspeakable Things". Wygląda na to, że to nie koniec współpracy streamingowego giganta i chętnie oglądanej komiczki - wszystko za sprawą "Leanne", serialu komediowego, który został przedłużony na 2. sezon.

Leanne: Netflix przedłużył serial komediowy na 2. sezon

Sitcom "Leanne" skupia się na Leanne (Leanne Morgan), której życie wywraca się do góry nogami, kiedy jej mąż po 33 latach podejmuje decyzję o rozstaniu i odchodzi do innej kobiety. Leanne posiada jednak wsparcie w postaci swojej siostry Carol (Kristen Johnston) oraz swojej rodziny. Główna bohaterka w międzyczasie stara się opanować otaczający ją chaos, ale również czerpać radość z najmniej spodziewanych miejsc.

Twórcami produkcji są Leanne Morgan, Susan McMartin oraz Chuck Lorre. Pierwszy sezon, który zadebiutował pod koniec lipca 2025 roku, składa się z 16 odcinków.

Morgan skomentowała decyzję Netfliksa o kontynuacji seriali w następujący sposób:

Wracamy na drugi sezon! Jestem bardzo wdzięczna wszystkim scenarzystom, producentom, Netflixowi, [Warner Bros. TV], naszej wspaniałej obsadzie, a zwłaszcza wszystkim fanom serialu. Zrobiliście to dla nas i nie możemy się doczekać powrotu.

Lorre dodał:

Serdeczne podziękowania i wdzięczność dla Netfliksa za tę niesamowitą szansę. Gratulacje dla Leanne i całej obsady oraz ekipy. To była niesamowita podróż, która rozpoczęła się od wizyty w Knoxville w stanie Tennessee. Leanne Morgan to prawdziwy talent. Genialna komiczka, ciepła, kochająca osoba, z którą praca to czysta przyjemność.

Serial "Leanne" był przez widzów chętnie oglądany - przez pierwsze 2 tygodnie utrzymywał się w globalnym zestawieniu najpopularniejszych tytułów Netfliksa. Według raportu Nielsena, w tym czasie był oglądany przez ponad 1,34 mld minut.

09.09.2025 13:56
Tagi: Komedie NetflixSeriale Netflix
