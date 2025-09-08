Nowy Wiedźmin szybciej niż myśleliśmy. Zaskakująca premiera 4. sezonu

Ładowanie...

Nie, 4. sezon „Wiedźmina” nie został przesunięty na 2026 r. - jak informuje sprawdzony serwis Redanian Intelligence, serial Netfliksa, tym razem z Liamem Hemsworhem w roli Geralta z Rivii, powróci w październiku 2025 r. A dokładniej: w ostatnich dniach miesiąca.



Dokładny termin pozostaje nieznany, ale analiza harmonogramu Netfliksa wskazuje na wolne okienko 30 października. To właśnie wtedy produkcja najpewniej wpadnie do oferty.

Wiedźmin, sezon 4. - premiera wcześniej niż się spodziewaliśmy

Jest to, rzecz jasna, dość zaskakująca informacja - mamy wrzesień, a dotychczas nie otrzymaliśmy ani jednego plakatu, żadnych oficjalnych zdjęć, o teaserach i zwiastunach nie wspominając. Jeszcze nigdy w przypadku tego tytułu machina promocyjna nie była wstrzymywana tak długo.

Kolejna ważna wiadomość dotyczy sposobu publikacji nowych epizodów. Cały sezon - czyli wszystkie osiem odcinków - zostanie udostępniony jednego dnia. Netflix rezygnuje więc z dzielenia sezonu na części, jak miało to miejsce przy trzeciej odsłonie. To strategia, którą platforma testowała już wcześniej, a obecnie stosuje wobec swoich największych hitów, takich jak „Stranger Things” czy „Wednesday”. Możemy się jej natomiast spodziewać w przypadku 5. sezonu serialu o Geralcie.



Nie zabraknie też innych nowości ze świata wiedźmińskiego. Spin-off „The Rats: A Witcher’s Tale” wciąż pozostaje w planach i prawdopodobnie ukaże się jeszcze w tym roku jako pełnometrażowy „specjal”. Konkretna data ani miesiąc premiery nie zostały jednak ujawnione.



Sam Netflix milczy w sprawie „Wiedźmina”, nie ma jednak szans, by nie zaczął promować 4. serii na miesiąc przed jej premierą. Można więc oczekiwać, że już niebawem poznamy pełną i oficjalną datę debiutu oraz zobaczymy pierwszy teaser.

Michał Jarecki 08.09.2025 10:09

