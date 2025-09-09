REKLAMA
Nowy horror dopiero trafił do kin, a już zmierza na Prime Video

Czwarta i zapowiadana jako finałowa odsłona uwielbianej serii horrorów w zeszły weekend trafiła do kin i rozbiła bank. Choć "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" cieszy się ogromnym wzięciem na wielkich ekranach, już teraz jej kartę znajdziecie na Prime Video. Kiedy pojawi się na platformie?

"Obecność" zadebiutowała w kinach jeszcze w 2013 roku. Widzowie tak pokochali oparte na faktach przygody Eda i Lorraine Warrenów - autentycznych badaczy zjawisk paranormalnych - że film zaraz doczekał się spin-offa, a potem sequela i kolejnych spin-offów i kolejnych sequeli. Dzisiaj to już prężnie rozwijająca się horrorowa franczyza. Ale, według oficjalnych informacji, główna seria dobiegła właśnie końca.

W zeszły piątek na ekranach światowych kin (również polskich) pojawiła się "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie". Vera Framiga i Patrick Wilson mają się w niej po raz ostatni wcielać w Eda i Lorraine Warrenów, którzy tym razem stają w obliczu najbardziej przerażającego zjawiska w swojej karierze. Jak im idzie? Zdania są podzielone.

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - kiedy na Prime Video?

Krytycy "Obecności 4: Ostatniego namaszczenia" nie polubili. Ocenili ją niewiele wyżej od poprzedniej cześci, przez co na Rotten Tomatoes ma ona zaledwie 57 proc. pozytywnych recenzji. Daleko jej do najlepszych filmów z uniwersum, bo przecież pierwsza, najbardziej entuzjastycznie przyjęta część serii ma aż 86 proc. pozytywnych recenzji.

W przeciwieństwie do krytyków widzowie na punkcie filmu wprost oszaleli. Wyniki "Obecności 4: Ostatniego namaszczenia" przeszły najśmielsze oczekiwania. W premierowy weekend w samych Stanach Zjednoczonych produkcja zarobiła ponad 84 mln dol. Na całym świecie zbliża się natomiast do pułapu 200 mln dol. To hit. Tym bardziej może dziwić, że zmierza już do dystrybucji online.

Na Prime Video właśnie - zaledwie po premierowym weekendzie - pokazała się karta "Obecności 4: Ostatniego namaszczenia". Ma się on pojawić w dodatkowo płatnej ofercie serwisu. I już można kupować do niego dostęp w przedsprzedaży. Kosztuje to całkiem sporo, bo niecałe 65 zł. Nie wiadomo jednak kiedy z tego zakupu będziemy mogli skorzystać.

Na ten moment na karcie "Obecności 4: Ostatniego namaszczenia" przeczytamy tylko, że "zbliża się data premiery". Co to oznacza? Kiedy film trafi do oferty serwisu, żebyśmy mogli go obejrzeć online? Prawdopodobnie dopiero po 45 dniach od swojej premiery (to staje się standardem), czyli dopiero w drugiej połowie października.

Więcej o "Obecności" poczytasz na Spider's Web:

DOSTĘP DO "OBECNOŚCI 4" WYKUPISZ NA:
Prime Video
OBECNOŚĆ 4: OSTATNIE NAMASZCZENIE
Prime Video
09.09.2025
