Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?

Stacja TTV po niemal 25 latach wskrzesiła uwielbiany przez Polaków teleturniej "Idź na całość". Pierwsza odsłona programu emitowana była w latach 1997-2001 na Polsacie. Do 2000 roku prowadził ją Zygmunt Chajzer, a po nim pałeczkę przejął Krzysztof Tyniec. Zmiany, które towarzyszyły formatowi, nie spodobały się widzom - w konsekwencji spadła oglądalność i w maju 2001 roku program zdjęto z anteny.

Kilka lat później próbowano przywrócić teleturniej do Polsatu - pierwsze pogłoski na ten temat pojawiły się w 2008 roku. Jesienią 2013 roku okazało się, że "Idź na całość" wróci, ale do TV Puls, z kolei w marcu 2016 roku okazało się, że format będzie można oglądać w TV4. W styczniu minionego roku spekulowano z kolei, że prowadzącym będzie nie Zygmunt Chajzer, a jego syn - Filip Chajzer.

W miniony weekend w końcu można było uciąć wszelkie spekulacje i zasiąść przed telewizorem, by obejrzeć 1. odcinek "Idź na całość", który po niemal 25 latach wrócił na antenę TTV.

Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć? Kiedy nowe odcinki? Emisja

Program "Idź na całość" powróci do telewizji po ponad 20 latach. Format został nieco odświeżony, natomiast prowadzącym ponownie został Zygmunt Chajzer. Dołączył do niego Robert Motyka, który wraz z gospodarzem współprowadzi format. Obaj prowadzący będą towarzyszyć uczestnikom podczas dokonywania niełatwych wyborów.

Pierwszy odcinek teleturnieju "Idź na całość" zadebiutował w telewizji TTV w niedzielę, 7 września. Kolejne będzie można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 16:05 w TTV. Widzowie, którzy nie przegapią emisję w telewizji, będą mogli obejrzeć zaległe odcinki na platformie Player zupełnie za darmo, bez konieczności zakładania konta.

Program "Idź na całość" polega na sprawnym podejmowaniu decyzji osób z publiczności w związku z wybieraniem nagród - uczestnicy mogą je zachować, wymieniać, odsprzedawać, odkupować czy zdobywać w ramach konkurencji sportowych. Celem jest zdobycie jak najwyższej wartości nagrody, ale mogą trafić na tzw. "Zonka", czyli niespodziankę oznaczającą utratę wszystkich dotychczas zdobytych nagród.

Każdy odcinek składa się z kilku gier. W Wielkim Finale uczestnik może wymienić wszystkie dotychczasowe wygrane na jedną z trzech bramek. Musi jednak wybierać ostrożnie, ponieważ w jednej z bramek może zaskoczyć go Zonk.

Anna Bortniak 08.09.2025 15:02

