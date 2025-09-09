REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy /
  3. YouTube

Kanał na Youtube opowiada o prezydencie Nawrockim. Wszystko to fałsz

3 mln wyświetleń na YouTube - taki wynik zdążył „nabić” założony pod koniec lipca br. kanał „İkoniczne Historie”. Publikowane tam materiały omawiają opowieści ze świata polityki, w których prezydent Karol Nawrocki wychodzi na bohatera: nieustępliwego patrioty, męża stanu, który nie kłania się innym światowym przywódcom. Wielu internautów nie szczędzi słów podziwu głowie kraju - rzecz w tym, że te historie nigdy się nie wydarzyły.

Michał Jarecki
nawrocki youtube fake
REKLAMA

Jako pierwszy temat kanału „İkoniczne Historie” podjął Radosław Karbowski na X (dawniej Twitter), zajmujący się na co dzień bezstronnym omawianiem rodzimej polityki. To właśnie on w krótkim wątku zwrócił uwagę na niemały problem, jakim jest to zjawisko - i jak wiele kolejnych problemów mogą wygenerować podobne konta w przyszłości.

Autorzy - ewidentnie agitujący za politykiem lub całym stronnictwem - zdają się doskonale wiedzieć, co robią. Mianowicie: publikują fałszywe historie promujące prezydenta, jednocześnie ukrywając fakt, że nigdy nie miały one miejsca. Owszem, chwila poszukiwań skutkuje odnalezieniem informacji o tym, że mamy do czynienia z czymś pokroju fanfików, ale całość jest pomyślana w taki sposób, by sprawiać wrażenie autentycznych. Skutecznie - komentarze wielu internautów nie pozostawiają wątpliwości, że traktują oni te filmy jako zgodne z prawdą. 

REKLAMA

İkoniczne Historie - fałszywe opowieści o Karolu Nawrockim zyskują popularność

Przykładowe tematy i tytuły opublikowanych na wspomnianym kanale materiałów brzmią na przykład: „Zelensky żądał 20 miliardów od Polski... Nawrocki dał mu LEKCJĘ życia”, „Brigitte Macron pochwaliła Nawrockiego... Emmanuel WŚCIEKŁ SIĘ i zrobił to”, „Orban rzucił wyzwanie Nawrockiemu na szczycie V4... W 3 GODZINY stracił swoją koronę” czy „Jedno zdanie Nawrockiego... i cały PEKIN w milczeniu!” (alternatywnie: „cała KOMISJA EUROPEJSKA w milczeniu”). 

Można powiedzieć, że nie trzeba być zanadto zorientowanym w polityce i internetowo ogarniętym, by zweryfikować treść filmów i szybko dojść do wniosku, że to wszystko bzdury. Podobnie: można twierdzić, że adnotacja u dołu opisu jest wystarczająca i każdy może ją tam znaleźć. Problem polega na tym, że to wcale tak nie działa: cała masa ludzi nie poświęca czasu na weryfikowanie informacji, nie rozróżnia fake’ów od prawdy, nie dostrzega podejrzanych sygnałów. Część z odbiorców po prostu wierzy w rzetelność wszystkiego, co zachowa kilka podstawowych pozorów (lub - a może i zwłaszcza - obejmuje treści, z którymi im najbardziej po drodze). Stąd tak wiele pozytywnych komentarzy, z których wynika, że ich autorzy łyknęli ten fortel.

„Informacja na temat fikcyjności tych historii znajduje się na końcu długich opisów pod filmami. Komentarze ewidentnie wskazują na to, że ta koncepcja opowiadania historii nie jest w pełni zrozumiała dla odbiorców” - wylicza Karbowski. Potencjalnych niebezpieczeństw płynących z tego typu zjawisk chyba nie trzeba tłumaczyć.

Kluczowym pozostaje pytanie: kto odpowiada za ten kanał?

Poza tym Karbowski wskazuje, że:

  • Głosu kanałowi użycza sztuczna inteligencja; wszystkie historie przedstawione w materiałach są w pełni fikcyjne.
  • Nigdzie w obrębie kanału nie da się znaleźć informacji na temat tego, kto za nim stoi. Do tej pory opublikowane filmy zostały wyświetlone blisko 3 mln razy. Kanał zdobył 26 tys. subskrybentów.
  • To na pewno nie jest jedyny tego typu projekt na YT. Inny znajdziecie tutaj: 
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
09.09.2025 16:26
Tagi: Polskaprezydent
Najnowsze
16:26
Kanał na Youtube opowiada o prezydencie Nawrockim. Wszystko to fałsz
Aktualizacja: 2025-09-09T16:26:58+02:00
15:31
Najlepsze filmy romantyczne 2025. Wybieramy TOP 25 tytułów
Aktualizacja: 2025-09-09T15:31:56+02:00
15:11
Disney+ pozamiatał. Widzieliśmy Breslau. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-09T15:11:00+02:00
13:56
Świetnie oceniana komedia Netfliksa przedłużona na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-09T13:56:05+02:00
12:33
Prześwit: mamy datę premiery i zwiastun filmu z Cezarym Łukaszewiczem i Darią Poluniną
Aktualizacja: 2025-09-09T12:33:09+02:00
11:37
Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji
Aktualizacja: 2025-09-09T11:37:02+02:00
10:53
Brendan Fraser jest na fali. Widzowie oszaleli na punkcie jego nowego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T10:53:37+02:00
10:04
Najlepsze filmy wszech czasów według Stephena Kinga. TOP 10 od mistrza grozy
Aktualizacja: 2025-09-09T10:04:26+02:00
9:25
Michael Caine wraca z emerytury. Nie zgadniecie, do jakiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T09:25:46+02:00
9:01
Filmowcy stanowczo odmawiają współpracy z Izraelem. Wśród nich gwiazdy
Aktualizacja: 2025-09-09T09:01:09+02:00
20:04
Od góry do dołu - recenzja. Kultowy reżyser słyszy muzykę, ale filmu nie czuje
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:00+02:00
19:02
Widzowie zakochali się w głupim starym dreszczowcu. Krytycy go nienawidzili
Aktualizacja: 2025-09-08T19:02:00+02:00
17:51
The Expanse: najlepszy serial sci-fi wreszcie w pełni dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-08T17:51:44+02:00
17:00
Idź na całość - opinia. Tak pachną lata 90
Aktualizacja: 2025-09-08T17:00:01+02:00
16:15
Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych
Aktualizacja: 2025-09-08T16:15:01+02:00
15:45
Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO Max. To nowy kryminał od twórcy wybitnego thrillera
Aktualizacja: 2025-09-08T15:45:00+02:00
15:02
Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-08T15:02:28+02:00
14:35
Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-09-08T14:35:29+02:00
12:53
Czy Orlando Bloom wystąpi w Polowaniu na Golluma? - Nie chcę, by ktoś inny grał Legolasa
Aktualizacja: 2025-09-08T12:53:29+02:00
11:56
Obecność 4 zrobiła coś niesamowitego. Te wyniki są absurdalne
Aktualizacja: 2025-09-08T11:56:13+02:00
11:10
Widzowie rozczarowani nową Rodzinką.pl. To już nie jest ten sam serial
Aktualizacja: 2025-09-08T11:10:45+02:00
10:09
Nowy Wiedźmin szybciej niż myśleliśmy. Zaskakująca premiera 4. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-08T10:09:04+02:00
12:15
Ale Disney+ zrobił prezent użytkownikom! Od tego hitu nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-09-07T12:15:00+02:00
11:12
Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego pirackiego serialu
Aktualizacja: 2025-09-07T11:12:00+02:00
10:11
Nowy serial dla młodzieży w Prime Video jest spoko, ale ma jeden poważny problem
Aktualizacja: 2025-09-07T10:11:00+02:00
9:04
Najlepsze programy rozrywkowe tej jesieni. Player rozbił bank
Aktualizacja: 2025-09-07T09:04:00+02:00
8:15
Dla tego mrocznego thrillera Netfliksa będziecie zarywać nocki
Aktualizacja: 2025-09-07T08:15:00+02:00
6:12
Użytkownicy Netfliksa znaleźli serial lepszy niż Gra o tron. To ukryta perła
Aktualizacja: 2025-09-07T06:12:00+02:00
14:52
Kultowe sci-fi dobiegło do Netfliksa. W sam raz przed premierą nowej wersji
Aktualizacja: 2025-09-06T14:52:47+02:00
13:29
Oglądajcie ten polski serial policyjny na SkyShowtime. To kawał mocnej telewizji
Aktualizacja: 2025-09-06T13:29:00+02:00
12:02
Ten serial to huśtawka i sam nie wiem, czy go lubię. Ale i tak jest wybitny
Aktualizacja: 2025-09-06T12:02:00+02:00
10:52
Disney+: mocne nowości na weekend. Kinowe hity i głośny serial sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-06T10:52:00+02:00
10:01
Obecność 5: czy powstanie kolejna część sagi o Warrenach?
Aktualizacja: 2025-09-06T10:01:00+02:00
8:44
Liam Neeson kopie tyłki na Prime Video. Wygra z polskim reality show?
Aktualizacja: 2025-09-06T08:44:00+02:00
7:33
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-06T07:33:00+02:00
20:02
Trzy miłości - recenzja. Czy polski thriller erotyczny się udał?
Aktualizacja: 2025-09-05T20:02:00+02:00
19:04
Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, w tym kontynuacja wielkiego hitu platformy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:04:20+02:00
18:20
Nowy odcinek Rodzinki.pl mnie zdołował. A ja nawet na niego nie czekałem
Aktualizacja: 2025-09-05T18:20:29+02:00
16:15
Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać filmy z uniwersum z uwzględnieniem najnowszej części?
Aktualizacja: 2025-09-05T16:15:00+02:00
15:57
Prime Video z rewolucyjną nowością w serwisie. Czekaliśmy na tę usługę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:57:20+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA