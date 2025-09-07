Dla tego mrocznego thrillera Netfliksa będziecie zarywać nocki
Na Netfliksa zmierza mroczny thriller, od którego trudno będzie się wam oderwać. Wystarczy rzucić okiem na opis fabuły "Zabitych", aby zorientować się, że jest to coś, dla czego użytkownicy platformy stracą głowy. A co jeszcze obejrzeć w serwisie w nadchodzących dniach?
W zeszłym tygodniu Netflix zaserwował nam mnóstwo nowości na licencji, ale mało oryginalnych. Wszystko po to, aby nie przyćmić premiery 2. części 2. sezonu "Wednesday". Tym samym cała nowa odsłona spin-offu "Rodziny Addamsów" jest już na platformie obecna. Pozostaje tylko sprawdzać, czy opłacało się na nią czekać i patrzeć, jak kontynuacja najpopularniejszego serialu anglojęzycznego serwisu wspina się po kolejnych szczeblach topki najchętniej oglądanych tytułów w usłudze.
Ale życie toczy się dalej. W czasie, gdy kolejni użytkownicy będą zapoznawać się z nowymi odcinkami "Wednesday", ci, którzy już je obejrzeli, mogą zacierać ręce na nadchodzący wysyp premier. W nadchodzącym tygodniu czeka nas bowiem wysyp produkcji oryginalnych, wpadających na platformę w towarzystwie zaledwie garstki tytułów na licencji.
Netflix - co obejrzeć?
W nadchodzących dniach miłośnicy mrocznych thrillerów (a jak dobrze wiemy, wśród rodzimych użytkowników Netfliksa ich nie brakuje) powinni zainteresować się "Zabitymi". To serial o siostrach Baladro, które w latach 60. prowadziły w Meksyku domy publiczne i dopuszczały się bezlitosnych morderstw. Produkcja brzmi więc co najmniej interesująco.
"Zabite" trafią na Netfliksa już w najbliższą środę, 10 września. Zapowiadają się na serial, dla którego użytkownicy platformy z całego świata będą zarywać nocki i niczego nie żałować. Potem jednak z pewnością przyda im się coś na ostudzenie emocji. Albo pobudzenie. Tak czy siak, pożądane wrażenia zapewni im "Akademia łotrów".
"Akademia łotrów" to projekt mocno szalony. Mówimy przecież o filipińskiej komedii, w której tajemniczy telewizor przenosi pracownicę restauracji na drugą stronę ekranu. A dokładniej do szkoły dla filmowych antybohaterów, gdzie główna bohaterka odnajduje nowy cel w życiu i sposób na odegranie się na swoich wrogach. Szykujcie się na ostrą jazdę bez trzymanki.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Netflix ma nowy najpopularniejszy tytuł wszech czasów. Przebił nawet Squid Game
- Co ja właśnie obejrzałam? Nowy film Netfliksa zmiótł mnie z planszy
- Sprawdziłem, czy hiszpański kryminał Netfliksa jest tak dobry, jak mówią
- Użytkownicy Netfliksa rzucili się na jeden z najgorszych filmów dekady
- Użytkownicy Netfliksa nienawidzą tego thrillera, ale nie mogą się od niego oderwać
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Małe kobietki 01/09/2025
- Ósma klasa 01/09/2025
- Obłędny rycerz 01/09/2025
- Buntownik z wyboru 01/09/2025
- Swobodny jeździec 01/09/2025
- Profesor Marston i Wonder Women 01/09/2025
- Escape Room: Najlepsi z najlepszych 01/09/2025
- Wykiwać klawisza 01/09/2025
- Moneyball 01/09/2025
- Wichry namiętności 01/09/2025
- American Hustle 01/09/2025
- Escape Room 01/09/2025
- Mroczna wieża 01/09/2025
- Hook 01/09/2025
- Dzielnica Lakeview 01/09/2025
- Amsterdam 01/09/2025
- Dzikie łowy 01/09/2025
- Chwała 01/09/2025
- Tylko ty 01/09/2025
- Powrót do siebie 01/09/2025
- Sezon na misia 4: Strach się bać 01/09/2025
- Sezon na misia 01/09/2025
- Sezon na misia 3 01/09/2025
- Sezon na misia 2 01/09/2025
- Artur ratuje Gwiazdkę 01/09/2025
- Ms. Rachel: Sezon 2 01/09/2025
- Szybcy i wściekli: Tokio Drift 02/09/2025
- Szybcy i wściekli 7 02/09/2025
- Za szybcy, za wściekli 02/09/2025
- Szybcy i wściekli 5 02/09/2025
- Szybko i wściekle 02/09/2025
- Szybcy i wściekli 6 02/09/2025
- Szybcy i wściekli 02/09/2025
- Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 02/09/2025
- Wednesday: Sezon 2 – Część 2 03/09/2025
- Konsjerżka Pokémonów: Sezon 1 – Część 2 04/09/2025
- Odliczanie: Canelo vs. Crawford 04/09/2025
- W sieci pająka 04/09/2025
- Pogromcy duchów: Imperium lodu 05/09/2025
- Barbie & Teresa: Recipe For Friendship 05/09/2025
- Miłość, oszustwa i zemsta 05/09/2025
- Inspektor Zende 05/09/2025
- Cała ona 06/09/2025
- Uciekinier 07/09/2025
- Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą 07/09/2025
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba 08/09/2025
- Her Mother's Killer: Sezon 2 08/09/2025
- Jordan Jensen: Take Me With You 09/09/2025
- Całus albo śmierć 09/09/2025
- Negocjator 09/09/2025
- Charlie Sheen: Dokument 10/09/2025
- Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 5 10/09/2025
- Zabite 10/09/2025
- Miłość jest ślepa: Francja 10/09/2025
- Akademia łotrów 11/09/2025
- Wilczy król: Sezon 2 11/09/2025
- Dziennik porzuconej dziewczyny 11/09/2025
- Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2 11/09/2025
- Piękna i szalona 12/09/2025
- Piękna i Bester 12/09/2025
- Nie ten Paryż 12/09/2025
- Ratu Ratu Queens: Serial 12/09/2025
- Ty i wszystko inne 12/09/2025
- Klątwy 12/09/2025
- Canelo Álvarez vs. Terence Crawford 14/09/2025