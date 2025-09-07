Dla tego mrocznego thrillera Netfliksa będziecie zarywać nocki

Ładowanie...

W zeszłym tygodniu Netflix zaserwował nam mnóstwo nowości na licencji, ale mało oryginalnych. Wszystko po to, aby nie przyćmić premiery 2. części 2. sezonu "Wednesday". Tym samym cała nowa odsłona spin-offu "Rodziny Addamsów" jest już na platformie obecna. Pozostaje tylko sprawdzać, czy opłacało się na nią czekać i patrzeć, jak kontynuacja najpopularniejszego serialu anglojęzycznego serwisu wspina się po kolejnych szczeblach topki najchętniej oglądanych tytułów w usłudze.



Ale życie toczy się dalej. W czasie, gdy kolejni użytkownicy będą zapoznawać się z nowymi odcinkami "Wednesday", ci, którzy już je obejrzeli, mogą zacierać ręce na nadchodzący wysyp premier. W nadchodzącym tygodniu czeka nas bowiem wysyp produkcji oryginalnych, wpadających na platformę w towarzystwie zaledwie garstki tytułów na licencji.

Netflix - co obejrzeć?

W nadchodzących dniach miłośnicy mrocznych thrillerów (a jak dobrze wiemy, wśród rodzimych użytkowników Netfliksa ich nie brakuje) powinni zainteresować się "Zabitymi". To serial o siostrach Baladro, które w latach 60. prowadziły w Meksyku domy publiczne i dopuszczały się bezlitosnych morderstw. Produkcja brzmi więc co najmniej interesująco.

"Zabite" trafią na Netfliksa już w najbliższą środę, 10 września. Zapowiadają się na serial, dla którego użytkownicy platformy z całego świata będą zarywać nocki i niczego nie żałować. Potem jednak z pewnością przyda im się coś na ostudzenie emocji. Albo pobudzenie. Tak czy siak, pożądane wrażenia zapewni im "Akademia łotrów".

"Akademia łotrów" to projekt mocno szalony. Mówimy przecież o filipińskiej komedii, w której tajemniczy telewizor przenosi pracownicę restauracji na drugą stronę ekranu. A dokładniej do szkoły dla filmowych antybohaterów, gdzie główna bohaterka odnajduje nowy cel w życiu i sposób na odegranie się na swoich wrogach. Szykujcie się na ostrą jazdę bez trzymanki.



Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Małe kobietki 01/09/2025

Ósma klasa 01/09/2025

Obłędny rycerz 01/09/2025

Buntownik z wyboru 01/09/2025

Swobodny jeździec 01/09/2025

Profesor Marston i Wonder Women 01/09/2025

Escape Room: Najlepsi z najlepszych 01/09/2025

Wykiwać klawisza 01/09/2025

Moneyball 01/09/2025

Wichry namiętności 01/09/2025

American Hustle 01/09/2025

Escape Room 01/09/2025

Mroczna wieża 01/09/2025

Hook 01/09/2025

Dzielnica Lakeview 01/09/2025

Amsterdam 01/09/2025

Dzikie łowy 01/09/2025

Chwała 01/09/2025

Tylko ty 01/09/2025

Powrót do siebie 01/09/2025

Sezon na misia 4: Strach się bać 01/09/2025

Sezon na misia 01/09/2025

Sezon na misia 3 01/09/2025

Sezon na misia 2 01/09/2025

Artur ratuje Gwiazdkę 01/09/2025

Ms. Rachel: Sezon 2 01/09/2025

Szybcy i wściekli: Tokio Drift 02/09/2025

Szybcy i wściekli 7 02/09/2025

Za szybcy, za wściekli 02/09/2025

Szybcy i wściekli 5 02/09/2025

Szybko i wściekle 02/09/2025

Szybcy i wściekli 6 02/09/2025

Szybcy i wściekli 02/09/2025

Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 02/09/2025

Wednesday: Sezon 2 – Część 2 03/09/2025

Konsjerżka Pokémonów: Sezon 1 – Część 2 04/09/2025

Odliczanie: Canelo vs. Crawford 04/09/2025

W sieci pająka 04/09/2025

Pogromcy duchów: Imperium lodu 05/09/2025

Barbie & Teresa: Recipe For Friendship 05/09/2025

Miłość, oszustwa i zemsta 05/09/2025

Inspektor Zende 05/09/2025

Cała ona 06/09/2025

Uciekinier 07/09/2025

Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą 07/09/2025

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba 08/09/2025

Her Mother's Killer: Sezon 2 08/09/2025

Jordan Jensen: Take Me With You 09/09/2025

Całus albo śmierć 09/09/2025

Negocjator 09/09/2025

Charlie Sheen: Dokument 10/09/2025

Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 5 10/09/2025

Zabite 10/09/2025

Miłość jest ślepa: Francja 10/09/2025

Akademia łotrów 11/09/2025

Wilczy król: Sezon 2 11/09/2025

Dziennik porzuconej dziewczyny 11/09/2025

Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2 11/09/2025

Piękna i szalona 12/09/2025

Piękna i Bester 12/09/2025

Nie ten Paryż 12/09/2025

Ratu Ratu Queens: Serial 12/09/2025

Ty i wszystko inne 12/09/2025

Klątwy 12/09/2025

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford 14/09/2025

Rafał Christ 07.09.2025 08:15

