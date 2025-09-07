REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Dla tego mrocznego thrillera Netfliksa będziecie zarywać nocki

Na Netfliksa zmierza mroczny thriller, od którego trudno będzie się wam oderwać. Wystarczy rzucić okiem na opis fabuły "Zabitych", aby zorientować się, że jest to coś, dla czego użytkownicy platformy stracą głowy. A co jeszcze obejrzeć w serwisie w nadchodzących dniach?

Rafał Christ
zabite netflix thriller co obejrzeć premiery
REKLAMA

W zeszłym tygodniu Netflix zaserwował nam mnóstwo nowości na licencji, ale mało oryginalnych. Wszystko po to, aby nie przyćmić premiery 2. części 2. sezonu "Wednesday". Tym samym cała nowa odsłona spin-offu "Rodziny Addamsów" jest już na platformie obecna. Pozostaje tylko sprawdzać, czy opłacało się na nią czekać i patrzeć, jak kontynuacja najpopularniejszego serialu anglojęzycznego serwisu wspina się po kolejnych szczeblach topki najchętniej oglądanych tytułów w usłudze.

Ale życie toczy się dalej. W czasie, gdy kolejni użytkownicy będą zapoznawać się z nowymi odcinkami "Wednesday", ci, którzy już je obejrzeli, mogą zacierać ręce na nadchodzący wysyp premier. W nadchodzącym tygodniu czeka nas bowiem wysyp produkcji oryginalnych, wpadających na platformę w towarzystwie zaledwie garstki tytułów na licencji.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

W nadchodzących dniach miłośnicy mrocznych thrillerów (a jak dobrze wiemy, wśród rodzimych użytkowników Netfliksa ich nie brakuje) powinni zainteresować się "Zabitymi". To serial o siostrach Baladro, które w latach 60. prowadziły w Meksyku domy publiczne i dopuszczały się bezlitosnych morderstw. Produkcja brzmi więc co najmniej interesująco.

"Zabite" trafią na Netfliksa już w najbliższą środę, 10 września. Zapowiadają się na serial, dla którego użytkownicy platformy z całego świata będą zarywać nocki i niczego nie żałować. Potem jednak z pewnością przyda im się coś na ostudzenie emocji. Albo pobudzenie. Tak czy siak, pożądane wrażenia zapewni im "Akademia łotrów".

"Akademia łotrów" to projekt mocno szalony. Mówimy przecież o filipińskiej komedii, w której tajemniczy telewizor przenosi pracownicę restauracji na drugą stronę ekranu. A dokładniej do szkoły dla filmowych antybohaterów, gdzie główna bohaterka odnajduje nowy cel w życiu i sposób na odegranie się na swoich wrogach. Szykujcie się na ostrą jazdę bez trzymanki.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

  • Małe kobietki 01/09/2025
  • Ósma klasa 01/09/2025
  • Obłędny rycerz 01/09/2025
  • Buntownik z wyboru 01/09/2025
  • Swobodny jeździec 01/09/2025
  • Profesor Marston i Wonder Women 01/09/2025
  • Escape Room: Najlepsi z najlepszych 01/09/2025
  • Wykiwać klawisza 01/09/2025
  • Moneyball 01/09/2025
  • Wichry namiętności 01/09/2025
  • American Hustle 01/09/2025
  • Escape Room 01/09/2025
  • Mroczna wieża 01/09/2025
  • Hook 01/09/2025
  • Dzielnica Lakeview 01/09/2025
  • Amsterdam 01/09/2025
  • Dzikie łowy 01/09/2025
  • Chwała 01/09/2025
  • Tylko ty 01/09/2025
  • Powrót do siebie 01/09/2025
  • Sezon na misia 4: Strach się bać 01/09/2025
  • Sezon na misia 01/09/2025
  • Sezon na misia 3 01/09/2025
  • Sezon na misia 2 01/09/2025
  • Artur ratuje Gwiazdkę 01/09/2025
  • Ms. Rachel: Sezon 2 01/09/2025
  • Szybcy i wściekli: Tokio Drift 02/09/2025
  • Szybcy i wściekli 7 02/09/2025
  • Za szybcy, za wściekli 02/09/2025
  • Szybcy i wściekli 5 02/09/2025
  • Szybko i wściekle 02/09/2025
  • Szybcy i wściekli 6 02/09/2025
  • Szybcy i wściekli 02/09/2025
  • Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 02/09/2025
  • Wednesday: Sezon 2 – Część 2 03/09/2025
  • Konsjerżka Pokémonów: Sezon 1 – Część 2 04/09/2025
  • Odliczanie: Canelo vs. Crawford 04/09/2025
  • W sieci pająka 04/09/2025
  • Pogromcy duchów: Imperium lodu 05/09/2025
  • Barbie & Teresa: Recipe For Friendship 05/09/2025
  • Miłość, oszustwa i zemsta 05/09/2025
  • Inspektor Zende 05/09/2025
  • Cała ona 06/09/2025
  • Uciekinier 07/09/2025
  • Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą 07/09/2025
REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba 08/09/2025
  • Her Mother's Killer: Sezon 2 08/09/2025
  • Jordan Jensen: Take Me With You 09/09/2025
  • Całus albo śmierć 09/09/2025
  • Negocjator 09/09/2025
  • Charlie Sheen: Dokument 10/09/2025
  • Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 5 10/09/2025
  • Zabite 10/09/2025
  • Miłość jest ślepa: Francja 10/09/2025
  • Akademia łotrów 11/09/2025
  • Wilczy król: Sezon 2 11/09/2025
  • Dziennik porzuconej dziewczyny 11/09/2025
  • Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2 11/09/2025
  • Piękna i szalona 12/09/2025
  • Piękna i Bester 12/09/2025
  • Nie ten Paryż 12/09/2025
  • Ratu Ratu Queens: Serial 12/09/2025
  • Ty i wszystko inne 12/09/2025
  • Klątwy 12/09/2025
  • Canelo Álvarez vs. Terence Crawford 14/09/2025
REKLAMA
Rafał Christ
07.09.2025 08:15
Tagi: Co obejrzeć?Seriale NetflixThrillery
Najnowsze
6:12
Użytkownicy Netfliksa znaleźli serial lepszy niż Gra o tron. To ukryta perła
Aktualizacja: 2025-09-07T06:12:00+02:00
14:52
Kultowe sci-fi dobiegło do Netfliksa. W sam raz przed premierą nowej wersji
Aktualizacja: 2025-09-06T14:52:47+02:00
13:29
Oglądajcie ten polski serial policyjny na SkyShowtime. To kawał mocnej telewizji
Aktualizacja: 2025-09-06T13:29:00+02:00
12:02
Ten serial to huśtawka i sam nie wiem, czy go lubię. Ale i tak jest wybitny
Aktualizacja: 2025-09-06T12:02:00+02:00
10:52
Disney+: mocne nowości na weekend. Kinowe hity i głośny serial sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-06T10:52:00+02:00
10:01
Obecność 5: czy powstanie kolejna część sagi o Warrenach?
Aktualizacja: 2025-09-06T10:01:00+02:00
8:44
Liam Neeson kopie tyłki na Prime Video. Wygra z polskim reality show?
Aktualizacja: 2025-09-06T08:44:00+02:00
7:33
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-06T07:33:00+02:00
20:02
Trzy miłości - recenzja. Czy polski thriller erotyczny się udał?
Aktualizacja: 2025-09-05T20:02:00+02:00
19:04
Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, w tym kontynuacja wielkiego hitu platformy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:04:20+02:00
18:20
Nowy odcinek Rodzinki.pl mnie zdołował. A ja nawet na niego nie czekałem
Aktualizacja: 2025-09-05T18:20:29+02:00
16:15
Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać filmy z uniwersum z uwzględnieniem najnowszej części?
Aktualizacja: 2025-09-05T16:15:00+02:00
15:57
Prime Video z rewolucyjną nowością w serwisie. Czekaliśmy na tę usługę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:57:20+02:00
15:02
Dyrektor Sony żałuje oddania Netfliksowi wielkiego hitu
Aktualizacja: 2025-09-05T15:02:19+02:00
14:44
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-05T14:44:43+02:00
12:54
Nowości Canal+ na wrzesień 2025. Wraca genialny serial
Aktualizacja: 2025-09-05T12:54:23+02:00
11:56
Apple TV+ zrobił film, który mówi: dajcie mi te Oscary. Od dzisiaj w serwisie
Aktualizacja: 2025-09-05T11:56:29+02:00
10:34
Najbardziej prowokacyjne sci-fi roku wreszcie w Polsce. Ominęło kina i trafiło na VOD
Aktualizacja: 2025-09-05T10:34:48+02:00
8:10
Kultowy aktor dołącza do uniwersum Yellowstone. To już oficjalne
Aktualizacja: 2025-09-05T08:10:56+02:00
19:22
Eden - recenzja filmu z gwiazdorską obsadą. Ta przerażająca historia wydarzyła się naprawdę
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:24+02:00
19:12
Obecność: maraton filmowy. W których kinach jest wyświetlany?
Aktualizacja: 2025-09-04T19:12:21+02:00
16:57
Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat
Aktualizacja: 2025-09-04T16:57:10+02:00
15:34
Ludzie sprzedają cynamonki z Biedronki po kilkaset złotych. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-09-04T15:34:37+02:00
13:48
Wednesday – kiedy premiera 3. sezonu? Co już wiemy?
Aktualizacja: 2025-09-04T13:48:55+02:00
13:45
Pszczelarz 2: do nowej części wraca kluczowy bohater
Aktualizacja: 2025-09-04T13:45:31+02:00
12:17
Ten serial Netfliksa ściska w żołądku i pozostawia ze łzami. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-04T12:17:05+02:00
9:59
Serial Tomb Raider oficjalnie zapowiedziany. Larę Croft zagra gwiazda Gry o tron
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:20+02:00
9:26
Spin-off The Office jest lepszy od oryginału? Nie ma wątpliwości
Aktualizacja: 2025-09-04T09:26:50+02:00
20:12
Wielki marsz Stephena Kinga w prawdziwym życiu. Widzowie nie mogli się zatrzymać
Aktualizacja: 2025-09-03T20:12:00+02:00
20:04
To najbardziej intensywny thriller tego roku. Obejrzysz go na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:34+02:00
18:06
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - recenzja filmu. Czy to godne zakończenie cyklu?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:06:53+02:00
16:31
Rodzinka.pl ma nową czołówkę. Co się zmieniło?
Aktualizacja: 2025-09-03T16:31:00+02:00
15:50
Najlepsze seriale serwisu Player. TOP 10 oryginalnych propozycji
Aktualizacja: 2025-09-03T15:50:53+02:00
14:41
Widziałam serial TVP, który miał być następcą Rancza
Aktualizacja: 2025-09-03T14:41:04+02:00
14:13
Świetny film akcji z Liamem Neesonem ominął polskie kina i trafił na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-03T14:13:37+02:00
13:06
Co prezydent Andrzej Duda robi na emeryturze? Zostaje Youtuberem
Aktualizacja: 2025-09-03T13:06:22+02:00
11:30
Netflix ma nowy najpopularniejszy tytuł wszech czasów. Przebił nawet Squid Game
Aktualizacja: 2025-09-03T11:30:24+02:00
10:43
Moi synowie - recenzja. Wspaniałe kino o miłości
Aktualizacja: 2025-09-03T10:43:25+02:00
9:33
Czego nauczyła nas Wednesday? Recenzja finału 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-03T09:33:43+02:00
9:27
To: Witajcie w Derry zmierza do HBO Max. Nie odwracaj się, premiera tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-09-03T09:27:59+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA