Użytkownicy Netfliksa znaleźli serial lepszy niż Gra o tron. To ukryta perła

"Upadek królestwa" przenosi nas do przełomu IX i X wieku. Opowiada historię Uhtreda z Bebbanburga - anglosaskiego arystokraty wychowanego przez Wikingów, który przez całe życie rozdarty jest między dwoma światami. Po utracie rodzinnej twierdzy staje się wojownikiem i sprzymierzeńcem króla Alfreda Wielkiego, wspierając jego wizję zjednoczonej Anglii. Jednocześnie walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa, tocząc liczne bitwy, wikłając się w polityczne intrygi i próbując odnaleźć własną tożsamość w epoce brutalnych najazdów i zmieniających się sojuszy.



"Upadek królestwa" rozpoczął się jeszcze w 2015 roku. Najpierw powstawał dla BBC Two, potem dla BBC America, aby od 3. sezonu wpaść w ręce Netfliksa. Na platformie dostępnych jest obecnie wszystkie pięć odsłon serialu, a także film finałowy "Siedmiu królów musi umrzeć". Oczywiście można się zastanawiać, czy w zalewie tylu nowości warto po te starsze produkcje jeszcze sięgnąć, ale opinie fanów nie pozostawiają złudzeń, że tak. Szczególnie jeśli tęsknicie za "Grą o tron".

Upadek królestwa - serial Netfliksa lepszy niż Gra o tron

"Gra o tron" jak się zakończyła w 2019 roku, tak się zakończyła, ale wszyscy uważnie śledziliśmy ją od początku. Nic więc dziwnego, że w międzyczasie mogliśmy przegapić parę innych serialowych pereł. Za taką właśnie widzowie uważają "Upadek królestwa". Według nich nie tylko z powodzeniem może teraz wypełnić pustkę po adaptacji prozy George'a R.R. Martina, a wręcz jest od niej lepszy.

"Upadek królestwa" na Netfliksie prawdopodobnie jest nawet lepszy od "Gry o tron"



"Upadek królestwa" to najlepszy serial, jaki widziałem, ale trzeba mieć odpowiednio mocny żołądek



Zdecydowanie przebija "Outlandera", "Wikingów", "Grę o tron"



- czytamy na X (dawny Twitter).

Co prawda długość produkcji (5. sezonów plus film) może odstraszać, ale z powyższych opinii jasno wynika, że w "Upadku królestwa" łatwo się zatracić. Jak zaczniecie, to prawdopodobnie się nie oderwiecie, dopóki nie obejrzycie wszystkich odcinków i pełnego metrażu.



Rafał Christ 07.09.2025 06:12

