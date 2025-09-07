REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Użytkownicy Netfliksa znaleźli serial lepszy niż Gra o tron. To ukryta perła

Ten dramat historyczny na Netfliksie to arcydzieło? Tak twierdzą widzowie. W mediach społecznościowych natkniemy się bowiem na wiele opinii, wedle których "Upadek królestwa" jest nawet lepszy niż "Gra o tron".

Rafał Christ
upadek królestwa gra o tron lepszy netflix co obejrzeć
REKLAMA

"Upadek królestwa" przenosi nas do przełomu IX i X wieku. Opowiada historię Uhtreda z Bebbanburga - anglosaskiego arystokraty wychowanego przez Wikingów, który przez całe życie rozdarty jest między dwoma światami. Po utracie rodzinnej twierdzy staje się wojownikiem i sprzymierzeńcem króla Alfreda Wielkiego, wspierając jego wizję zjednoczonej Anglii. Jednocześnie walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa, tocząc liczne bitwy, wikłając się w polityczne intrygi i próbując odnaleźć własną tożsamość w epoce brutalnych najazdów i zmieniających się sojuszy.

"Upadek królestwa" rozpoczął się jeszcze w 2015 roku. Najpierw powstawał dla BBC Two, potem dla BBC America, aby od 3. sezonu wpaść w ręce Netfliksa. Na platformie dostępnych jest obecnie wszystkie pięć odsłon serialu, a także film finałowy "Siedmiu królów musi umrzeć". Oczywiście można się zastanawiać, czy w zalewie tylu nowości warto po te starsze produkcje jeszcze sięgnąć, ale opinie fanów nie pozostawiają złudzeń, że tak. Szczególnie jeśli tęsknicie za "Grą o tron".

REKLAMA

Upadek królestwa - serial Netfliksa lepszy niż Gra o tron

"Gra o tron" jak się zakończyła w 2019 roku, tak się zakończyła, ale wszyscy uważnie śledziliśmy ją od początku. Nic więc dziwnego, że w międzyczasie mogliśmy przegapić parę innych serialowych pereł. Za taką właśnie widzowie uważają "Upadek królestwa". Według nich nie tylko z powodzeniem może teraz wypełnić pustkę po adaptacji prozy George'a R.R. Martina, a wręcz jest od niej lepszy.

"Upadek królestwa" na Netfliksie prawdopodobnie jest nawet lepszy od "Gry o tron"

"Upadek królestwa" to najlepszy serial, jaki widziałem, ale trzeba mieć odpowiednio mocny żołądek

Zdecydowanie przebija "Outlandera", "Wikingów", "Grę o tron"

- czytamy na X (dawny Twitter).

Co prawda długość produkcji (5. sezonów plus film) może odstraszać, ale z powyższych opinii jasno wynika, że w "Upadku królestwa" łatwo się zatracić. Jak zaczniecie, to prawdopodobnie się nie oderwiecie, dopóki nie obejrzycie wszystkich odcinków i pełnego metrażu.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"UPADEK KRÓLESTWA" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
UPADEK KRÓLESTWA
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
07.09.2025 06:12
Tagi: Co obejrzeć?Gra o tronhistoryczneSeriale Netflix
Najnowsze
14:52
Kultowe sci-fi dobiegło do Netfliksa. W sam raz przed premierą nowej wersji
Aktualizacja: 2025-09-06T14:52:47+02:00
13:29
Oglądajcie ten polski serial policyjny na SkyShowtime. To kawał mocnej telewizji
Aktualizacja: 2025-09-06T13:29:00+02:00
12:02
Ten serial to huśtawka i sam nie wiem, czy go lubię. Ale i tak jest wybitny
Aktualizacja: 2025-09-06T12:02:00+02:00
10:52
Disney+: mocne nowości na weekend. Kinowe hity i głośny serial sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-06T10:52:00+02:00
10:01
Obecność 5: czy powstanie kolejna część sagi o Warrenach?
Aktualizacja: 2025-09-06T10:01:00+02:00
8:44
Liam Neeson kopie tyłki na Prime Video. Wygra z polskim reality show?
Aktualizacja: 2025-09-06T08:44:00+02:00
7:33
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-06T07:33:00+02:00
20:02
Trzy miłości - recenzja. Czy polski thriller erotyczny się udał?
Aktualizacja: 2025-09-05T20:02:00+02:00
19:04
Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, w tym kontynuacja wielkiego hitu platformy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:04:20+02:00
18:20
Nowy odcinek Rodzinki.pl mnie zdołował. A ja nawet na niego nie czekałem
Aktualizacja: 2025-09-05T18:20:29+02:00
16:15
Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać filmy z uniwersum z uwzględnieniem najnowszej części?
Aktualizacja: 2025-09-05T16:15:00+02:00
15:57
Prime Video z rewolucyjną nowością w serwisie. Czekaliśmy na tę usługę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:57:20+02:00
15:02
Dyrektor Sony żałuje oddania Netfliksowi wielkiego hitu
Aktualizacja: 2025-09-05T15:02:19+02:00
14:44
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-05T14:44:43+02:00
12:54
Nowości Canal+ na wrzesień 2025. Wraca genialny serial
Aktualizacja: 2025-09-05T12:54:23+02:00
11:56
Apple TV+ zrobił film, który mówi: dajcie mi te Oscary. Od dzisiaj w serwisie
Aktualizacja: 2025-09-05T11:56:29+02:00
10:34
Najbardziej prowokacyjne sci-fi roku wreszcie w Polsce. Ominęło kina i trafiło na VOD
Aktualizacja: 2025-09-05T10:34:48+02:00
8:10
Kultowy aktor dołącza do uniwersum Yellowstone. To już oficjalne
Aktualizacja: 2025-09-05T08:10:56+02:00
19:22
Eden - recenzja filmu z gwiazdorską obsadą. Ta przerażająca historia wydarzyła się naprawdę
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:24+02:00
19:12
Obecność: maraton filmowy. W których kinach jest wyświetlany?
Aktualizacja: 2025-09-04T19:12:21+02:00
16:57
Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat
Aktualizacja: 2025-09-04T16:57:10+02:00
15:34
Ludzie sprzedają cynamonki z Biedronki po kilkaset złotych. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-09-04T15:34:37+02:00
13:48
Wednesday – kiedy premiera 3. sezonu? Co już wiemy?
Aktualizacja: 2025-09-04T13:48:55+02:00
13:45
Pszczelarz 2: do nowej części wraca kluczowy bohater
Aktualizacja: 2025-09-04T13:45:31+02:00
12:17
Ten serial Netfliksa ściska w żołądku i pozostawia ze łzami. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-04T12:17:05+02:00
9:59
Serial Tomb Raider oficjalnie zapowiedziany. Larę Croft zagra gwiazda Gry o tron
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:20+02:00
9:26
Spin-off The Office jest lepszy od oryginału? Nie ma wątpliwości
Aktualizacja: 2025-09-04T09:26:50+02:00
20:12
Wielki marsz Stephena Kinga w prawdziwym życiu. Widzowie nie mogli się zatrzymać
Aktualizacja: 2025-09-03T20:12:00+02:00
20:04
To najbardziej intensywny thriller tego roku. Obejrzysz go na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:34+02:00
18:06
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - recenzja filmu. Czy to godne zakończenie cyklu?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:06:53+02:00
16:31
Rodzinka.pl ma nową czołówkę. Co się zmieniło?
Aktualizacja: 2025-09-03T16:31:00+02:00
15:50
Najlepsze seriale serwisu Player. TOP 10 oryginalnych propozycji
Aktualizacja: 2025-09-03T15:50:53+02:00
14:41
Widziałam serial TVP, który miał być następcą Rancza
Aktualizacja: 2025-09-03T14:41:04+02:00
14:13
Świetny film akcji z Liamem Neesonem ominął polskie kina i trafił na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-03T14:13:37+02:00
13:06
Co prezydent Andrzej Duda robi na emeryturze? Zostaje Youtuberem
Aktualizacja: 2025-09-03T13:06:22+02:00
11:30
Netflix ma nowy najpopularniejszy tytuł wszech czasów. Przebił nawet Squid Game
Aktualizacja: 2025-09-03T11:30:24+02:00
10:43
Moi synowie - recenzja. Wspaniałe kino o miłości
Aktualizacja: 2025-09-03T10:43:25+02:00
9:33
Czego nauczyła nas Wednesday? Recenzja finału 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-03T09:33:43+02:00
9:27
To: Witajcie w Derry zmierza do HBO Max. Nie odwracaj się, premiera tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-09-03T09:27:59+02:00
20:05
Co ja właśnie obejrzałam? Nowy film Netfliksa zmiótł mnie z planszy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:05:32+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA