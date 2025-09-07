Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego serialu

Ładowanie...

Piracki serial „Black Sails” zyskał status legendy. Wszystko dlatego, że przez wiele lat był niedostępny w Polsce. To też nie tak, że jest produkcja nadzwyczaj wybitna, ale ma cechy, które sprawiają, że jest bardzo lubiana.



Fabuła zabiera widzów w XVIII wiek, a w zasadzie do jego początków, czyli do czasu, który nazywa się złotym wiekiem piractwa. To czas, gdy potęgi europejskie walczą o dominację kolonialną, a wraz z tym konfliktem rozwijają się nowe szlaki handlowe. Słowem, jest bardzo dużo pieniędzy do zarobienia lub zrabowania.



Fabuła przedstawia nam losy załogi kapitana Flinta, który właśnie na początku premierowego sezonu bierze na pokład nowego załoganta. Ten twardy Pirat stawia sobie za cel zdobycia dobrze chronionego, ale wypełnionego po brzegi skarbami statku nazywającego się Urca de Lima. Ten hiszpański galeon jest na tyle ważny, że bohaterowie będą próbowali go zdobyć przez więcej niż jeden sezon.

Czarne żagle czy Piraci?

Serial „Black Sails” został wyemitowany w 2014 roku przez telewizję STARZ. Doczekał się 4 sezonów (w sumie liczy 38 odcinków). Już w 2014 prawa do emisji w Polsce przejął Canal+, który przetłumaczył tytuł bardzo ogólnie jako „Piraci”. Tytuł był używany konsekwentnie przez stację i tak już zostało. Nawet wtedy, gdy produkcja dostępna była w serwisie Netflix, była tam właśnie jako „Piraci”. Serial zniknął z Netfliksa w okolicach 2022 roku.

Jednak teraz, gdy serwis Prime Video wprowadził serial do swojej oferty (nawiasem mówiąc płatnej, o czym przeczytacie tutaj) zdecydował się zmienić tytuł. Teraz znajdziecie go tam jako „Czarne żagle”. Wybrano więc tłumaczenie dosłowne.

Dzisiaj więc serial funkcjonuje pod dwoma tytułami, a czasem nawet pod tytułem oryginalnym. Jeśli więc zastanawialiście, czy to na pewno ten sam serial, to tak, to dokładnie ta sama produkcja.

Konrad Chwast 07.09.2025 11:12

