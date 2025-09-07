REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego pirackiego serialu

Serial „Black Sails” ukazał się w Polsce pod dwoma różnymi tytułami. O co chodzi?

Konrad Chwast
Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego serialu
REKLAMA

Piracki serial „Black Sails” zyskał status legendy. Wszystko dlatego, że przez wiele lat był niedostępny w Polsce. To też nie tak, że jest produkcja nadzwyczaj wybitna, ale ma cechy, które sprawiają, że jest bardzo lubiana.

Fabuła zabiera widzów w XVIII wiek, a w zasadzie do jego początków, czyli do czasu, który nazywa się złotym wiekiem piractwa. To czas, gdy potęgi europejskie walczą o dominację kolonialną, a wraz z tym konfliktem rozwijają się nowe szlaki handlowe. Słowem, jest bardzo dużo pieniędzy do zarobienia lub zrabowania.

Fabuła przedstawia nam losy załogi kapitana Flinta, który właśnie na początku premierowego sezonu bierze na pokład nowego załoganta. Ten twardy Pirat stawia sobie za cel zdobycia dobrze chronionego, ale wypełnionego po brzegi skarbami statku nazywającego się Urca de Lima. Ten hiszpański galeon jest na tyle ważny, że bohaterowie będą próbowali go zdobyć przez więcej niż jeden sezon.

REKLAMA

Czarne żagle czy Piraci?

Serial „Black Sails” został wyemitowany w 2014 roku przez telewizję STARZ. Doczekał się 4 sezonów (w sumie liczy 38 odcinków). Już w 2014 prawa do emisji w Polsce przejął Canal+, który przetłumaczył tytuł bardzo ogólnie jako „Piraci”. Tytuł był używany konsekwentnie przez stację i tak już zostało. Nawet wtedy, gdy produkcja dostępna była w serwisie Netflix, była tam właśnie jako „Piraci”. Serial zniknął z Netfliksa w okolicach 2022 roku.

Jednak teraz, gdy serwis Prime Video wprowadził serial do swojej oferty (nawiasem mówiąc płatnej, o czym przeczytacie tutaj) zdecydował się zmienić tytuł. Teraz znajdziecie go tam jako „Czarne żagle”. Wybrano więc tłumaczenie dosłowne.

Dzisiaj więc serial funkcjonuje pod dwoma tytułami, a czasem nawet pod tytułem oryginalnym. Jeśli więc zastanawialiście, czy to na pewno ten sam serial, to tak, to dokładnie ta sama produkcja.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Prime Video
Serial obejrzysz tu
Prime Video
REKLAMA

Więcej o Prime Video przeczytasz tu:

REKLAMA
Konrad Chwast
07.09.2025 11:12
Tagi:
Najnowsze
12:15
Ale Disney+ zrobił prezent użytkownikom! Od tego hitu nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-09-07T12:15:00+02:00
11:12
Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego pirackiego serialu
Aktualizacja: 2025-09-07T11:12:00+02:00
10:11
Nowy serial dla młodzieży w Prime Video jest spoko, ale ma jeden poważny problem
Aktualizacja: 2025-09-07T10:11:00+02:00
9:04
Najlepsze programy rozrywkowe tej jesieni. Player rozbił bank
Aktualizacja: 2025-09-07T09:04:00+02:00
8:15
Dla tego mrocznego thrillera Netfliksa będziecie zarywać nocki
Aktualizacja: 2025-09-07T08:15:00+02:00
6:12
Użytkownicy Netfliksa znaleźli serial lepszy niż Gra o tron. To ukryta perła
Aktualizacja: 2025-09-07T06:12:00+02:00
14:52
Kultowe sci-fi dobiegło do Netfliksa. W sam raz przed premierą nowej wersji
Aktualizacja: 2025-09-06T14:52:47+02:00
13:29
Oglądajcie ten polski serial policyjny na SkyShowtime. To kawał mocnej telewizji
Aktualizacja: 2025-09-06T13:29:00+02:00
12:02
Ten serial to huśtawka i sam nie wiem, czy go lubię. Ale i tak jest wybitny
Aktualizacja: 2025-09-06T12:02:00+02:00
10:52
Disney+: mocne nowości na weekend. Kinowe hity i głośny serial sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-06T10:52:00+02:00
10:01
Obecność 5: czy powstanie kolejna część sagi o Warrenach?
Aktualizacja: 2025-09-06T10:01:00+02:00
8:44
Liam Neeson kopie tyłki na Prime Video. Wygra z polskim reality show?
Aktualizacja: 2025-09-06T08:44:00+02:00
7:33
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-06T07:33:00+02:00
20:02
Trzy miłości - recenzja. Czy polski thriller erotyczny się udał?
Aktualizacja: 2025-09-05T20:02:00+02:00
19:04
Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, w tym kontynuacja wielkiego hitu platformy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:04:20+02:00
18:20
Nowy odcinek Rodzinki.pl mnie zdołował. A ja nawet na niego nie czekałem
Aktualizacja: 2025-09-05T18:20:29+02:00
16:15
Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać filmy z uniwersum z uwzględnieniem najnowszej części?
Aktualizacja: 2025-09-05T16:15:00+02:00
15:57
Prime Video z rewolucyjną nowością w serwisie. Czekaliśmy na tę usługę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:57:20+02:00
15:02
Dyrektor Sony żałuje oddania Netfliksowi wielkiego hitu
Aktualizacja: 2025-09-05T15:02:19+02:00
14:44
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-05T14:44:43+02:00
12:54
Nowości Canal+ na wrzesień 2025. Wraca genialny serial
Aktualizacja: 2025-09-05T12:54:23+02:00
11:56
Apple TV+ zrobił film, który mówi: dajcie mi te Oscary. Od dzisiaj w serwisie
Aktualizacja: 2025-09-05T11:56:29+02:00
10:34
Najbardziej prowokacyjne sci-fi roku wreszcie w Polsce. Ominęło kina i trafiło na VOD
Aktualizacja: 2025-09-05T10:34:48+02:00
8:10
Kultowy aktor dołącza do uniwersum Yellowstone. To już oficjalne
Aktualizacja: 2025-09-05T08:10:56+02:00
19:22
Eden - recenzja filmu z gwiazdorską obsadą. Ta przerażająca historia wydarzyła się naprawdę
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:24+02:00
19:12
Obecność: maraton filmowy. W których kinach jest wyświetlany?
Aktualizacja: 2025-09-04T19:12:21+02:00
16:57
Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat
Aktualizacja: 2025-09-04T16:57:10+02:00
15:34
Ludzie sprzedają cynamonki z Biedronki po kilkaset złotych. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-09-04T15:34:37+02:00
13:48
Wednesday – kiedy premiera 3. sezonu? Co już wiemy?
Aktualizacja: 2025-09-04T13:48:55+02:00
13:45
Pszczelarz 2: do nowej części wraca kluczowy bohater
Aktualizacja: 2025-09-04T13:45:31+02:00
12:17
Ten serial Netfliksa ściska w żołądku i pozostawia ze łzami. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-04T12:17:05+02:00
9:59
Serial Tomb Raider oficjalnie zapowiedziany. Larę Croft zagra gwiazda Gry o tron
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:20+02:00
9:26
Spin-off The Office jest lepszy od oryginału? Nie ma wątpliwości
Aktualizacja: 2025-09-04T09:26:50+02:00
20:12
Wielki marsz Stephena Kinga w prawdziwym życiu. Widzowie nie mogli się zatrzymać
Aktualizacja: 2025-09-03T20:12:00+02:00
20:04
To najbardziej intensywny thriller tego roku. Obejrzysz go na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:34+02:00
18:06
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - recenzja filmu. Czy to godne zakończenie cyklu?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:06:53+02:00
16:31
Rodzinka.pl ma nową czołówkę. Co się zmieniło?
Aktualizacja: 2025-09-03T16:31:00+02:00
15:50
Najlepsze seriale serwisu Player. TOP 10 oryginalnych propozycji
Aktualizacja: 2025-09-03T15:50:53+02:00
14:41
Widziałam serial TVP, który miał być następcą Rancza
Aktualizacja: 2025-09-03T14:41:04+02:00
14:13
Świetny film akcji z Liamem Neesonem ominął polskie kina i trafił na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-03T14:13:37+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA