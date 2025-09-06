Oglądajcie ten polski serial policyjny na SkyShowtime. To kawał mocnej telewizji

Ładowanie...

To jeden z tych seriali, o których możemy powiedzieć, że jest kultowy. „Glina” zadebiutował we wrześniu 2004 roku, a kolejny sezon ukazał się w kwietniu 2008. Teraz, po 17 latach od zakończenia, dowiadujemy się, że SkyShowtime zrobi kontynuację. To z całą pewnością jedna z najważniejszych informacji mijającego tygodnia, bo to zadanie obarczone sporym ryzykiem. „Glina” to serial wyjątkowy i już tłumaczę o co chodzi.

Serial Glina w Skyshowtime

Głównym bohaterem „Gliny” jest Andrzej Gajewski (gra go Jerzy Radziwiłowicz). Policjant pracuje w wydziale zabójstw i pierwszą sprawą, jaką spotyka na swojej drodze, gdy śledzi go oko kamery jest morderstwo w hotelu. Z ranami postrzałowymi leży dwóch mężczyzn – jeden jest przestępcą, zresztą dobrze znanym policji. Drugi to funkcjonariusz publiczny, zresztą bardzo wysoko postawiony. Nasz bohater szybko zostaje odsunięty od tej sprawy, bo – tak przynajmniej z początku się wydaje – jest na nią za krótki. W zamian dostaje inny przydział. Mężczyzna w Józefowie zadzwonił na policję i twierdzi, że najpierw zgarnął z drogi ranną i ogłuszoną kobietę, a potem ktoś go zaatakował i biedną dziewczynę znowu porwał.

Już te pierwsze sprawy pokazują, z jaką produkcją mamy do czynienia. To serial kryminalny, który jest bardzo blisko, że powiem trochę jak polityk w kampanii, ludzkich spraw, ale jednocześnie to pełnokrwista opowieść o zbrodni, poszukiwaniu prawdy i śledztwach. Znajdą w nim coś interesującego zarówno ci, którzy lubią te obyczajowe aspekty zbrodni, jak i ci, co chcą zobaczyć, co za zbrodnią się kryje. Gajewski bowiem rozwiązuje sprawy, które są bardzo pokręcone, dochodzi do prawdy, która jest brutalna, ale jednocześnie produkcja nie traci z oczu tego, co najważniejsze, czyli wiarygodności.

Dialogi, dialogi i jeszcze raz dialogi

Wiecie, jak to bywa czasem z polskim serialem, dialogi trzeszczą i nie mówię tym razem o nienaturalnym lub przeciwnie – zbyt cichym dźwięku. Chodzi mi o ich naturalność, nienachalną ekspozycję i przede wszystkim – błyskotliwość. Dialogi w „Glinie” są tak żywe, tak inteligentne i tak jednocześnie naturalne, że aż chce się tego serialu słuchać.

Choć nie jestem z tego skojarzenia dumny, to „Glina” doskonale nadawałby się dla tych wszystkich amatorskich twórców, którzy wrzucają co mocniejsze dialogi z polskiego kina. Choć z jedną uwagą – ten serial choć brutalny, ostry, nie osiąga tego poziomu wulgaryzmu, który kojarzy się z policyjnymi produkcjami Patryka Vegi.

Świetna obsada i twórcy

Obok Radziwiłowicza w serialu dużą rolę mają Robert Gonera, Jacek Braciak i Maciej Stuhr. Jednocześnie za reżyserię odpowiada Władysław Pasikowski, któremu towarzyszy Maciej Maciejewski jako scenarzysta. Muzyka też może zabrzmieć znajomo, bo za nią odpowiada Michał Lorenc, który tworzył również ten smutny jazz do „Psów”.

„Glinę” ogląda się trochę jak portret epoki. To była inna Polska i serialowi udało się, w moim przekonaniu, ją doskonale sportretować. Czy twórcom wystarczy słuchu i wzroku, aby w nowym sezonie pokazać coś równie przejmującego i brawurowego? Tego nie wiem i cierpliwie zaczekam, oglądając dwa poprzednie sezony.

Konrad Chwast 06.09.2025 13:29

