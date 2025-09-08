REKLAMA
  1. rozrywka
  2. TV

Idź na całość - opinia. Tak pachną lata 90

Po ćwierćwieczu przerwy kultowy teleturniej „Idź na całość” wrócił na ekrany — z Zygmuntem Chajzerem w roli gospodarza, nowoczesną scenografią i odświeżonym humorem. Czy starych emocji starczy dla nowych widzów?

Konrad Chwast
idź na całość
REKLAMA

Nikt nie czekał na nową odsłonę, ale kiedyś oglądała 1/3 Polski. „Idź na całość” wrócił na fali nostalgii, która przewala się właśnie przez polską telewizję. W przeciwieństwie jednak do choćby „Milionerów”, prowadzony przez Zygmunta Chajzera program wydaje się być zjawiskiem raczej sezonowym, a jego sukces nie zależy do końca ani od prowadzących, ani uczestników, ani nawet od nagród. Potwierdzają to zresztą wstępne wyniki oglądalności, które wskazują, że premierowy odcinek oglądało o 70 tys. widzów. Brzmi marnie, bo w szczytowym momencie „Idź na całość” w Polsacie zbierało przed telewizorami 10 mln widzów.

Czytaj także: Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?

REKLAMA

Idź na całość – opinia o programie TTV

Program „Idź na całość” był emitowany w Polsce w latach 1997-2001 i oparty jest na amerykańskim formacie „Let’s Make a Deal”. Oryginalny program jest emitowany już od lat 60. i mimo przerw, co jakiś czas wraca do telewizji. Jego polska wariacja nie miała tyle szczęścia. Jej gwiazda świeciła krótko, ale na tyle jasno, aby przedostać się do języka codziennego taki właśnie zwrotami, jak „idź na całość” czy „zonk”.

Zasady są bardzo proste, bo nie opierają się ani na wiedzy, ani na specjalnych zdolnościach uczestników. Chodzi tu o te emocje, które towarzyszą hazardowi o wysoką stawkę lub ekscytacji związanej z loterią. Jeśli jednak poskrobać głębiej to widać jeszcze coś.

„Idź na całość” z przełomu wieków celowało w „zwyklaków”. Byli to często ludzie, dla których nowy odkurzacz czy zestaw zastawy stołowej za 1 tys. złotych był czymś wielkim. Nie tylko wspaniałym prezentem, odrobiną luksusu, ale wręcz czymś nieosiągalnym. Oglądanie tego dzisiaj, w 2025 roku jest doświadczeniem nie nostalgicznym, a raczej wspomnieniem smutnym, bo przypominającym, jak wyglądała zasobność portfela przeciętnych Polaków. Dlatego też emocje, które pojawiały się w tym programie były tak żywe – wylosowanie Zonka, czyli maskotki programu, gdy na stole był samochód, remont łazienki czy zestaw grający (z CD) miało w sobie prawdziwy dramatyzm.

Wracając do tego formatu stacja TTV musiała być świadoma, jak wielka była waga tych emocji.

A jednak zdecydowano się niemal nic nie zmieniać. Program robi raz jeszcze to samo, choć z kilkoma ulepszeniami. Prowadzi dalej Zygmunt Chajzer, ale tym razem towarzyszy mu Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni, który rzeczywiście wprowadza do programu trochę, powiedzmy, telewizyjnego humoru. Nie ma też hostess na obcasach prezentujących produkty, a same nagrody, cóż, pozbawione są uroku. To przede wszystkim przedmioty bez nazwy. W programie z lat 90. dumnie pokazywano sponsorów, a marki sklepów i producentów przewijały się cały czas, że program wyglądał niczym słup ogłoszeniowy.

Nowa odsłona wygląda trochę bardziej sterylnie, bardziej nowocześnie, ale jakimś cudem udaje jej się wykrzesać te same emocje. Czy powodem jest fakt, że znowu dostaliśmy program, w którym nawet relatywnie nieduże nagrody mają znaczenie?

Wygląda na to, że tak, bo emocje, jakie ten program wywołuje są prawdziwe. Prawdziwe, choć wiadomo, że spreparowane na potrzeby telewizyjnego cyrku, bo umówmy się, że jeśli niezamożna osoba wygra robota odkurzającego, albo przegra i dostanie kota, to zawsze będzie to zabawa jej kosztem.

Teatralizacja ludzkich problemów w „Idź na całość” była bardzo dosłowna. Te 28 lat temu, aby się wyróżnić i być wybranym przez prowadzącego, uczestnicy zaczęli się przebierać. Pomysł szybko rozprzestrzenił się po studiu i w ten sposób program zamienił się w żywy bal przebierańców, teatr lub cyrk.

Nie wieszczę programowi wielkiego sukcesu, a przynajmniej nie takiego, jak jego poprzednia odsłona, bo tą samą rozrywkę, a często znacznie bardziej pozbawioną hamulców spełnia dzisiaj internet. Wygląda jednak na to, że program ma szansę zagościć na polskich telewizorach na dłużej, bo ma w sobie coś zarazem przaśnego i autentycznego.

REKLAMA

O teleturniejach czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
08.09.2025 17:00
Tagi: TTV
Najnowsze
16:15
Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych
Aktualizacja: 2025-09-08T16:15:01+02:00
15:45
Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO Max. To nowy kryminał od twórcy wybitnego thrillera
Aktualizacja: 2025-09-08T15:45:00+02:00
15:02
Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-08T15:02:28+02:00
14:35
Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-09-08T14:35:29+02:00
12:53
Czy Orlando Bloom wystąpi w Polowaniu na Golluma? - Nie chcę, by ktoś inny grał Legolasa
Aktualizacja: 2025-09-08T12:53:29+02:00
11:56
Obecność 4 zrobiła coś niesamowitego. Te wyniki są absurdalne
Aktualizacja: 2025-09-08T11:56:13+02:00
11:10
Widzowie rozczarowani nową Rodzinką.pl. To już nie jest ten sam serial
Aktualizacja: 2025-09-08T11:10:45+02:00
10:09
Nowy Wiedźmin szybciej niż myśleliśmy. Zaskakująca premiera 4. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-08T10:09:04+02:00
12:15
Ale Disney+ zrobił prezent użytkownikom! Od tego hitu nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-09-07T12:15:00+02:00
11:12
Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego pirackiego serialu
Aktualizacja: 2025-09-07T11:12:00+02:00
10:11
Nowy serial dla młodzieży w Prime Video jest spoko, ale ma jeden poważny problem
Aktualizacja: 2025-09-07T10:11:00+02:00
9:04
Najlepsze programy rozrywkowe tej jesieni. Player rozbił bank
Aktualizacja: 2025-09-07T09:04:00+02:00
8:15
Dla tego mrocznego thrillera Netfliksa będziecie zarywać nocki
Aktualizacja: 2025-09-07T08:15:00+02:00
6:12
Użytkownicy Netfliksa znaleźli serial lepszy niż Gra o tron. To ukryta perła
Aktualizacja: 2025-09-07T06:12:00+02:00
14:52
Kultowe sci-fi dobiegło do Netfliksa. W sam raz przed premierą nowej wersji
Aktualizacja: 2025-09-06T14:52:47+02:00
13:29
Oglądajcie ten polski serial policyjny na SkyShowtime. To kawał mocnej telewizji
Aktualizacja: 2025-09-06T13:29:00+02:00
12:02
Ten serial to huśtawka i sam nie wiem, czy go lubię. Ale i tak jest wybitny
Aktualizacja: 2025-09-06T12:02:00+02:00
10:52
Disney+: mocne nowości na weekend. Kinowe hity i głośny serial sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-06T10:52:00+02:00
10:01
Obecność 5: czy powstanie kolejna część sagi o Warrenach?
Aktualizacja: 2025-09-06T10:01:00+02:00
8:44
Liam Neeson kopie tyłki na Prime Video. Wygra z polskim reality show?
Aktualizacja: 2025-09-06T08:44:00+02:00
7:33
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-06T07:33:00+02:00
20:02
Trzy miłości - recenzja. Czy polski thriller erotyczny się udał?
Aktualizacja: 2025-09-05T20:02:00+02:00
19:04
Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, w tym kontynuacja wielkiego hitu platformy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:04:20+02:00
18:20
Nowy odcinek Rodzinki.pl mnie zdołował. A ja nawet na niego nie czekałem
Aktualizacja: 2025-09-05T18:20:29+02:00
16:15
Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać filmy z uniwersum z uwzględnieniem najnowszej części?
Aktualizacja: 2025-09-05T16:15:00+02:00
15:57
Prime Video z rewolucyjną nowością w serwisie. Czekaliśmy na tę usługę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:57:20+02:00
15:02
Dyrektor Sony żałuje oddania Netfliksowi wielkiego hitu
Aktualizacja: 2025-09-05T15:02:19+02:00
14:44
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-05T14:44:43+02:00
12:54
Nowości Canal+ na wrzesień 2025. Wraca genialny serial
Aktualizacja: 2025-09-05T12:54:23+02:00
11:56
Apple TV+ zrobił film, który mówi: dajcie mi te Oscary. Od dzisiaj w serwisie
Aktualizacja: 2025-09-05T11:56:29+02:00
10:34
Najbardziej prowokacyjne sci-fi roku wreszcie w Polsce. Ominęło kina i trafiło na VOD
Aktualizacja: 2025-09-05T10:34:48+02:00
8:10
Kultowy aktor dołącza do uniwersum Yellowstone. To już oficjalne
Aktualizacja: 2025-09-05T08:10:56+02:00
19:22
Eden - recenzja filmu z gwiazdorską obsadą. Ta przerażająca historia wydarzyła się naprawdę
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:24+02:00
19:12
Obecność: maraton filmowy. W których kinach jest wyświetlany?
Aktualizacja: 2025-09-04T19:12:21+02:00
16:57
Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat
Aktualizacja: 2025-09-04T16:57:10+02:00
15:34
Ludzie sprzedają cynamonki z Biedronki po kilkaset złotych. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-09-04T15:34:37+02:00
13:48
Wednesday – kiedy premiera 3. sezonu? Co już wiemy?
Aktualizacja: 2025-09-04T13:48:55+02:00
13:45
Pszczelarz 2: do nowej części wraca kluczowy bohater
Aktualizacja: 2025-09-04T13:45:31+02:00
12:17
Ten serial Netfliksa ściska w żołądku i pozostawia ze łzami. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-04T12:17:05+02:00
9:59
Serial Tomb Raider oficjalnie zapowiedziany. Larę Croft zagra gwiazda Gry o tron
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:20+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA