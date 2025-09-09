Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji

Ładowanie...

Niektóre platformy pozwalają na tańszy dostęp do swoich treści na różne sposoby. W przypadku Prime Video czy Apple TV+ jest to darmowy okres próbny, po którym można zadecydować, czy nadal chce się korzystać z serwisu. Inni streamingowi gracze zrezygnowali jednak z tej opcji, a jednym z nich jest właśnie Disney+.



Czy na subskrypcji mimo to da się jednak zaoszczędzić? Tak, ale jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy podpisze się umowę z jednym z operatorów, którzy umożliwiają dostęp do treści platformy. Okazuje się jednak, że za subskrypcję Disney+ można zapłacić mniej i to bez konieczności płacenia innym usługodawcom - serwis ma ukrytą promocję, która pozwala na zakup subskrypcji prawie 50 proc. taniej.

Disney+: ukryta promocja. Jak zapłacić za subskrypcję mniej?

Disney+ oferuje obecnie dwie opcje: Standard oraz Premium. Pierwszy pakiet to koszt 29,99 zł za miesiąc (lub 299,9 zł za rok) i oferuje jakość maks. 1080p Full HD oraz oglądanie na dwóch urządzeniach jednocześnie. Drugi, lepszy pakiet kosztuje 49,99 zł za miesiąc (499,9 za rok). Umożliwia on oglądanie produkcji na czterech urządzeniach jednocześnie w jakości maks. 4K UHD i HDR.

Są to jedne z najwyższych cen za subskrypcję w porównaniu do pozostałych serwisów, ale spokojnie - pojawiła się szansa, aby nieco zaoszczędzić. Wszystko dzięki ukrytej promocji Disney+, która ma jeden haczyk - trzeba posiadać już aktywną subskrypcję na platformie. Jeśli spełniasz ten warunek, możesz przejść dalej.

Aby skorzystać z promocji Disney+, należy anulować istniejącą już subskrypcję. W tym celu trzeba kliknąć opcję Konto, a następnie wybrać opcję w sekcji Twoje plany i rozliczenia. Na dole strony wybierz Anuluj subskrypcję. Pojawi się wówczas komunikat: "Nie odchodź! Zostań i skorzystaj z oferty specjalnej", a pod nim propozycja nowej ceny - 17,99 zł za miesiąc (przez 3 miesiące). Później rozpocznie się naliczanie stałej ceny subskrypcji w ramach planu Standard, czyli 29,99 zł za miesiąc.

Anna Bortniak 09.09.2025 11:37

