REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji

Jak zaoszczędzić na subskrypcji Disney+? Serwis ma ukrytą promocję, dzięki której miesięczna opłata za dostęp do platformy wyniesie prawie połowę mniej.

Anna Bortniak
disney ukryta promocja taniej 40 proc anulowanie subskrypcji
REKLAMA

Niektóre platformy pozwalają na tańszy dostęp do swoich treści na różne sposoby. W przypadku Prime Video czy Apple TV+ jest to darmowy okres próbny, po którym można zadecydować, czy nadal chce się korzystać z serwisu. Inni streamingowi gracze zrezygnowali jednak z tej opcji, a jednym z nich jest właśnie Disney+.

Czy na subskrypcji mimo to da się jednak zaoszczędzić? Tak, ale jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy podpisze się umowę z jednym z operatorów, którzy umożliwiają dostęp do treści platformy. Okazuje się jednak, że za subskrypcję Disney+ można zapłacić mniej i to bez konieczności płacenia innym usługodawcom - serwis ma ukrytą promocję, która pozwala na zakup subskrypcji prawie 50 proc. taniej.

REKLAMA

Disney+: ukryta promocja. Jak zapłacić za subskrypcję mniej?

Disney+ oferuje obecnie dwie opcje: Standard oraz Premium. Pierwszy pakiet to koszt 29,99 zł za miesiąc (lub 299,9 zł za rok) i oferuje jakość maks. 1080p Full HD oraz oglądanie na dwóch urządzeniach jednocześnie. Drugi, lepszy pakiet kosztuje 49,99 zł za miesiąc (499,9 za rok). Umożliwia on oglądanie produkcji na czterech urządzeniach jednocześnie w jakości maks. 4K UHD i HDR.

Są to jedne z najwyższych cen za subskrypcję w porównaniu do pozostałych serwisów, ale spokojnie - pojawiła się szansa, aby nieco zaoszczędzić. Wszystko dzięki ukrytej promocji Disney+, która ma jeden haczyk - trzeba posiadać już aktywną subskrypcję na platformie. Jeśli spełniasz ten warunek, możesz przejść dalej.

Aby skorzystać z promocji Disney+, należy anulować istniejącą już subskrypcję. W tym celu trzeba kliknąć opcję Konto, a następnie wybrać opcję w sekcji Twoje plany i rozliczenia. Na dole strony wybierz Anuluj subskrypcję. Pojawi się wówczas komunikat: "Nie odchodź! Zostań i skorzystaj z oferty specjalnej", a pod nim propozycja nowej ceny - 17,99 zł za miesiąc (przez 3 miesiące). Później rozpocznie się naliczanie stałej ceny subskrypcji w ramach planu Standard, czyli 29,99 zł za miesiąc.

Promocja Disney+
REKLAMA

O Disney+ czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
09.09.2025 11:37
Tagi: Disney+Promocje
Najnowsze
11:37
Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji
Aktualizacja: 2025-09-09T11:37:02+02:00
10:53
Brendan Fraser jest na fali. Widzowie oszaleli na punkcie jego nowego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T10:53:37+02:00
10:04
Najlepsze filmy wszech czasów według Stephena Kinga. TOP 10 od mistrza grozy
Aktualizacja: 2025-09-09T10:04:26+02:00
9:25
Michael Caine wraca z emerytury. Nie zgadniecie, do jakiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T09:25:46+02:00
9:01
Filmowcy stanowczo odmawiają współpracy z Izraelem. Wśród nich gwiazdy
Aktualizacja: 2025-09-09T09:01:09+02:00
20:04
Od góry do dołu - recenzja. Kultowy reżyser słyszy muzykę, ale filmu nie czuje
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:00+02:00
19:02
Widzowie zakochali się w głupim starym dreszczowcu. Krytycy go nienawidzili
Aktualizacja: 2025-09-08T19:02:00+02:00
17:51
The Expanse: najlepszy serial sci-fi wreszcie w pełni dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-08T17:51:44+02:00
17:00
Idź na całość - opinia. Tak pachną lata 90
Aktualizacja: 2025-09-08T17:00:01+02:00
16:15
Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych
Aktualizacja: 2025-09-08T16:15:01+02:00
15:45
Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO Max. To nowy kryminał od twórcy wybitnego thrillera
Aktualizacja: 2025-09-08T15:45:00+02:00
15:02
Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-08T15:02:28+02:00
14:35
Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-09-08T14:35:29+02:00
12:53
Czy Orlando Bloom wystąpi w Polowaniu na Golluma? - Nie chcę, by ktoś inny grał Legolasa
Aktualizacja: 2025-09-08T12:53:29+02:00
11:56
Obecność 4 zrobiła coś niesamowitego. Te wyniki są absurdalne
Aktualizacja: 2025-09-08T11:56:13+02:00
11:10
Widzowie rozczarowani nową Rodzinką.pl. To już nie jest ten sam serial
Aktualizacja: 2025-09-08T11:10:45+02:00
10:09
Nowy Wiedźmin szybciej niż myśleliśmy. Zaskakująca premiera 4. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-08T10:09:04+02:00
12:15
Ale Disney+ zrobił prezent użytkownikom! Od tego hitu nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-09-07T12:15:00+02:00
11:12
Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego pirackiego serialu
Aktualizacja: 2025-09-07T11:12:00+02:00
10:11
Nowy serial dla młodzieży w Prime Video jest spoko, ale ma jeden poważny problem
Aktualizacja: 2025-09-07T10:11:00+02:00
9:04
Najlepsze programy rozrywkowe tej jesieni. Player rozbił bank
Aktualizacja: 2025-09-07T09:04:00+02:00
8:15
Dla tego mrocznego thrillera Netfliksa będziecie zarywać nocki
Aktualizacja: 2025-09-07T08:15:00+02:00
6:12
Użytkownicy Netfliksa znaleźli serial lepszy niż Gra o tron. To ukryta perła
Aktualizacja: 2025-09-07T06:12:00+02:00
14:52
Kultowe sci-fi dobiegło do Netfliksa. W sam raz przed premierą nowej wersji
Aktualizacja: 2025-09-06T14:52:47+02:00
13:29
Oglądajcie ten polski serial policyjny na SkyShowtime. To kawał mocnej telewizji
Aktualizacja: 2025-09-06T13:29:00+02:00
12:02
Ten serial to huśtawka i sam nie wiem, czy go lubię. Ale i tak jest wybitny
Aktualizacja: 2025-09-06T12:02:00+02:00
10:52
Disney+: mocne nowości na weekend. Kinowe hity i głośny serial sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-06T10:52:00+02:00
10:01
Obecność 5: czy powstanie kolejna część sagi o Warrenach?
Aktualizacja: 2025-09-06T10:01:00+02:00
8:44
Liam Neeson kopie tyłki na Prime Video. Wygra z polskim reality show?
Aktualizacja: 2025-09-06T08:44:00+02:00
7:33
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-06T07:33:00+02:00
20:02
Trzy miłości - recenzja. Czy polski thriller erotyczny się udał?
Aktualizacja: 2025-09-05T20:02:00+02:00
19:04
Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, w tym kontynuacja wielkiego hitu platformy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:04:20+02:00
18:20
Nowy odcinek Rodzinki.pl mnie zdołował. A ja nawet na niego nie czekałem
Aktualizacja: 2025-09-05T18:20:29+02:00
16:15
Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać filmy z uniwersum z uwzględnieniem najnowszej części?
Aktualizacja: 2025-09-05T16:15:00+02:00
15:57
Prime Video z rewolucyjną nowością w serwisie. Czekaliśmy na tę usługę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:57:20+02:00
15:02
Dyrektor Sony żałuje oddania Netfliksowi wielkiego hitu
Aktualizacja: 2025-09-05T15:02:19+02:00
14:44
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-05T14:44:43+02:00
12:54
Nowości Canal+ na wrzesień 2025. Wraca genialny serial
Aktualizacja: 2025-09-05T12:54:23+02:00
11:56
Apple TV+ zrobił film, który mówi: dajcie mi te Oscary. Od dzisiaj w serwisie
Aktualizacja: 2025-09-05T11:56:29+02:00
10:34
Najbardziej prowokacyjne sci-fi roku wreszcie w Polsce. Ominęło kina i trafiło na VOD
Aktualizacja: 2025-09-05T10:34:48+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA