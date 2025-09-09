Prześwit: mamy datę premiery i zwiastun filmu z Cezarym Łukaszewiczem i Darią Poluniną

Ładowanie...

Podczas spaceru na Ślęży znika młoda matka, zostawiając za sobą wózek z niemowlęciem. Policjant, młody mąż i emerytowany jasnowidz próbują zrekonstruować ostatnie chwile zaginionej. Wciela się w nią Pozorantka, którą ze Ślężą łączą zdarzenia z dzieciństwa.



Jak podkreślają twórcy, "Prześwit" to film drogi w skali mikro - opowieść o kryzysie i inicjacyjnej podróży, która wymusza konfrontację z przekonaniami o roli kobiet i powinności matek, po to, by przynieść bohaterom wyzwolenie lub doprowadzić ich do autodestrukcji.

Prześwit: data premiery i zwiastun filmu

Kiedy pracowałam jako scenarzystka natknęłam się na informację, że żaden widz nie zaakceptuje postaci kobiety, która porzuca własne dziecko. Moja córka była wtedy mała, moje koleżanki miały dzieci w różnym wieku i każda matka, którą znałam, przynajmniej raz pomyślała o tym, żeby wyjść z domu i nigdy nie wrócić. Dlatego w „Prześwicie” znika młoda matka, a my skupiamy się na świecie, z którego odeszła i ludziach, którzy go zamieszkują. Każdy z nich w inny sposób naznaczony jest stratą i każdy ma własny powód, aby wziąć udział w poszukiwaniach na zboczach Ślęży - świętej góry Słowian. Ta podróż sprawi, że będą oni musieli dotknąć tego, czego najbardziej unikają: osobistej straty i żałoby. Sposób, w jaki sobie poradzą poprowadzi ich w kierunku wyzwolenia albo autodestrukcji



- mówi reżyserka Magdalena Ewa Pięta.

"Prześwit" jest zatem kameralną opowieścią o zaginięciu i poszukiwaniu prawdy - nie tylko tej związanej z historią kryminalną, ale i prawdy o człowieku. Osadzona jest u stóp góry Ślęży, związanej z pogańskim kultem słońca i sił przyrody. Znaczeniowo tytułowy "Prześwit" to otwór przepuszczający światło. W filmie jest to także metaforyczne światło prawdy, która czasem bywa bolesna, ale którą mimo wszystko należy odkryć.



Za reżyserię odpowiada Magdalena Ewa Pięta, która wspólnie z Marzeną Matuszak jest także autorką scenariusza.



Premiera filmu w polskich kinach jest zaplanowana na 10 października 2025 r.

Prześwit: obsada

W rolach głównych występują: Cezary Łukaszewicz ("Kruk"), Daria Polunina ("Polowanie na ćmy"), Mateusz Górski ("Mental"), Piotr Pilitowski ("Generał Nil"), Ewa Domańska ("Kulej. Dwie strony medalu"). Producentką filmu jest Maria Wachowiak-Czuchnowska, No Prob Production House, a za współfinansowanie odpowiada Polski Instytut Sztuki Filmowej.



Światowa premiera obrazu odbyła się na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Pokazywany był także na Festiwalu Młodzi i Film, Przeglądzie Kino na Granicy/Hranici oraz Tofifest Film Festival. Międzynarodowa premiera miała miejsce na Tirana European Youth Film Festival.

Tytuł spotkał się z niezwykle pozytywnym przyjęciem wśród widzów i krytyków. Dziennikarze zwracali uwagę m.in. na to, że "takiego debiutu nie było w Polsce od dawna. Hipnotyzuje od pierwszej minuty" (Paulina Gandor, Interia Film) oraz że "film rozpoczyna się jak kryminał, ale konwencja gatunkowa służy w tym przypadku twórcom do poruszającej opowieści o meandrach pamięci oraz jej konsekwencjach" (Łukasz Maciejewski, Kino na Granicy).

