Kultowe sci-fi dobiegło do Netfliksa. W sam raz przed premierą nowej wersji

Miłośnicy Stephena Kinga nie mogą narzekać na nudę. Niedawno głośno było o wciąż niedostępnym w Polsce "Instytucie", który już dostał zamówienie na 2. sezon. Dosłownie za moment, bo jeszcze w tym miesiącu czeka nas kinowa premiera "Wielkiego marszu". Natomiast w listopadzie na wielkich ekranach pojawi się "Uciekinier". To już druga adaptacja powieści science fiction mistrza literackiej grozy, bo jeszcze przecież w latach 80. dostaliśmy film z Arnoldem Schwarzeneggerem.



"Uciekinier" z 1987 roku zabiera nas do totalitarnego państwa przyszłości. Grany przez Arnolda Schwarzeneggera bohater jest pilotem wojskowym, który odmawia otwarcia ognia do cywili podczas zamieszek, a i tak zostaje oskarżony o masakrę. W ramach kary musi wziąć udział w tytułowym programie telewizyjnym, gdzie więźniowie walczą o życie przeciwko uzbrojonym Gladiatorom.

Uciekinier - kultowe sci-fi już na Netfliksie

W czasie swojej premiery "Uciekinier" nie zrobił wrażenia na krytykach. Zarzucano mu schematyczność, płytką fabułę, telewizyjną estetykę i że za bardzo oddala się od literackiego pierwowzoru. Widzowie też podeszli do niego z dystansem, bo przy budżecie w wysokości 27 mln dol. zarobił 38 mln. Wielkim hitem więc nie był. Z czasem jego recepcja znacznie się jednak zmieniła.

Krytycy zaczęli doceniać przerysowaną estetykę "Uciekiniera" i w dobie coraz większej popularności realisty shows uznali go nawet za proroczy. Podobnie widzowie dostrzegli jego niewątpliwe wartości. Co prawda nikt nie uznaje go za kino wybitne, ale funkcjonuje w powszechnej świadomości jako kampowy klasyk ery VHS.

Jeszcze dawno (ponad rok) temu można było go bez problemu obejrzeć na polskim Netfliksie. Film zniknął jednak z oferty serwisu i od dłuższego czasu dostępny był jedynie na platformach VOD, gdzie można było go obejrzeć za dodatkową opłatą. To się właśnie zmieniło, bo wrócił do biblioteki streamingowego giganta.

Na razie "Uciekinier" nigdzie się z oferty Netfliksa nie wybiera, ale nie zwlekajcie z seansem tego kultowego science-fiction. Warto go sobie przypomnieć lub nadrobić przed zbliżającą się premierą nowej wersji, w której Arnolda Schwarzeneggera w głównej roli zastępuje Glen Powell. Jak już jej twórcy zapowiadali, ma być znacznie wierniejsza literackiemu oryginałowi spod pióra Stephena Kinga. Czy jednak dostarczy nam tyle samo rozrywki?



Rafał Christ 06.09.2025 14:52

