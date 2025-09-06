REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Kultowe sci-fi dobiegło do Netfliksa. W sam raz przed premierą nowej wersji

Na Netfliksa właśnie powrócił "Uciekinier". Film na podstawie powieści science fiction Stephena Kinga przez jakiś czas nie był bowiem na platformie dostępny, a za dodatkową opłatą można go było obejrzeć na innych platformach VOD. Teraz to się zmieniło.

Rafał Christ
uciekinier science fiction netflix co obejrzeć
REKLAMA

Miłośnicy Stephena Kinga nie mogą narzekać na nudę. Niedawno głośno było o wciąż niedostępnym w Polsce "Instytucie", który już dostał zamówienie na 2. sezon. Dosłownie za moment, bo jeszcze w tym miesiącu czeka nas kinowa premiera "Wielkiego marszu". Natomiast w listopadzie na wielkich ekranach pojawi się "Uciekinier". To już druga adaptacja powieści science fiction mistrza literackiej grozy, bo jeszcze przecież w latach 80. dostaliśmy film z Arnoldem Schwarzeneggerem.

"Uciekinier" z 1987 roku zabiera nas do totalitarnego państwa przyszłości. Grany przez Arnolda Schwarzeneggera bohater jest pilotem wojskowym, który odmawia otwarcia ognia do cywili podczas zamieszek, a i tak zostaje oskarżony o masakrę. W ramach kary musi wziąć udział w tytułowym programie telewizyjnym, gdzie więźniowie walczą o życie przeciwko uzbrojonym Gladiatorom.

REKLAMA

Uciekinier - kultowe sci-fi już na Netfliksie

W czasie swojej premiery "Uciekinier" nie zrobił wrażenia na krytykach. Zarzucano mu schematyczność, płytką fabułę, telewizyjną estetykę i że za bardzo oddala się od literackiego pierwowzoru. Widzowie też podeszli do niego z dystansem, bo przy budżecie w wysokości 27 mln dol. zarobił 38 mln. Wielkim hitem więc nie był. Z czasem jego recepcja znacznie się jednak zmieniła.

Krytycy zaczęli doceniać przerysowaną estetykę "Uciekiniera" i w dobie coraz większej popularności realisty shows uznali go nawet za proroczy. Podobnie widzowie dostrzegli jego niewątpliwe wartości. Co prawda nikt nie uznaje go za kino wybitne, ale funkcjonuje w powszechnej świadomości jako kampowy klasyk ery VHS.

Jeszcze dawno (ponad rok) temu można było go bez problemu obejrzeć na polskim Netfliksie. Film zniknął jednak z oferty serwisu i od dłuższego czasu dostępny był jedynie na platformach VOD, gdzie można było go obejrzeć za dodatkową opłatą. To się właśnie zmieniło, bo wrócił do biblioteki streamingowego giganta.

Na razie "Uciekinier" nigdzie się z oferty Netfliksa nie wybiera, ale nie zwlekajcie z seansem tego kultowego science-fiction. Warto go sobie przypomnieć lub nadrobić przed zbliżającą się premierą nowej wersji, w której Arnolda Schwarzeneggera w głównej roli zastępuje Glen Powell. Jak już jej twórcy zapowiadali, ma być znacznie wierniejsza literackiemu oryginałowi spod pióra Stephena Kinga. Czy jednak dostarczy nam tyle samo rozrywki?

Więcej o science fiction poczytasz na Spider's Web:

"UCIEKINIERA" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
UCIEKINIER
Netflix
REKLAMA


REKLAMA
Rafał Christ
06.09.2025 14:52
Tagi: Arnold SchwarzeneggerCo obejrzeć?Filmy NetflixScience fiction
Najnowsze
13:29
Oglądajcie ten polski serial policyjny na SkyShowtime. To kawał mocnej telewizji
Aktualizacja: 2025-09-06T13:29:00+02:00
12:02
Ten serial to huśtawka i sam nie wiem, czy go lubię. Ale i tak jest wybitny
Aktualizacja: 2025-09-06T12:02:00+02:00
10:52
Disney+: mocne nowości na weekend. Kinowe hity i głośny serial sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-06T10:52:00+02:00
10:01
Obecność 5: czy powstanie kolejna część sagi o Warrenach?
Aktualizacja: 2025-09-06T10:01:00+02:00
8:44
Liam Neeson kopie tyłki na Prime Video. Wygra z polskim reality show?
Aktualizacja: 2025-09-06T08:44:00+02:00
7:33
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-06T07:33:00+02:00
20:02
Trzy miłości - recenzja. Czy polski thriller erotyczny się udał?
Aktualizacja: 2025-09-05T20:02:00+02:00
19:04
Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, w tym kontynuacja wielkiego hitu platformy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:04:20+02:00
18:20
Nowy odcinek Rodzinki.pl mnie zdołował. A ja nawet na niego nie czekałem
Aktualizacja: 2025-09-05T18:20:29+02:00
16:15
Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać filmy z uniwersum z uwzględnieniem najnowszej części?
Aktualizacja: 2025-09-05T16:15:00+02:00
15:57
Prime Video z rewolucyjną nowością w serwisie. Czekaliśmy na tę usługę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:57:20+02:00
15:02
Dyrektor Sony żałuje oddania Netfliksowi wielkiego hitu
Aktualizacja: 2025-09-05T15:02:19+02:00
14:44
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-05T14:44:43+02:00
12:54
Nowości Canal+ na wrzesień 2025. Wraca genialny serial
Aktualizacja: 2025-09-05T12:54:23+02:00
11:56
Apple TV+ zrobił film, który mówi: dajcie mi te Oscary. Od dzisiaj w serwisie
Aktualizacja: 2025-09-05T11:56:29+02:00
10:34
Najbardziej prowokacyjne sci-fi roku wreszcie w Polsce. Ominęło kina i trafiło na VOD
Aktualizacja: 2025-09-05T10:34:48+02:00
8:10
Kultowy aktor dołącza do uniwersum Yellowstone. To już oficjalne
Aktualizacja: 2025-09-05T08:10:56+02:00
19:22
Eden - recenzja filmu z gwiazdorską obsadą. Ta przerażająca historia wydarzyła się naprawdę
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:24+02:00
19:12
Obecność: maraton filmowy. W których kinach jest wyświetlany?
Aktualizacja: 2025-09-04T19:12:21+02:00
16:57
Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat
Aktualizacja: 2025-09-04T16:57:10+02:00
15:34
Ludzie sprzedają cynamonki z Biedronki po kilkaset złotych. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-09-04T15:34:37+02:00
13:48
Wednesday – kiedy premiera 3. sezonu? Co już wiemy?
Aktualizacja: 2025-09-04T13:48:55+02:00
13:45
Pszczelarz 2: do nowej części wraca kluczowy bohater
Aktualizacja: 2025-09-04T13:45:31+02:00
12:17
Ten serial Netfliksa ściska w żołądku i pozostawia ze łzami. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-04T12:17:05+02:00
9:59
Serial Tomb Raider oficjalnie zapowiedziany. Larę Croft zagra gwiazda Gry o tron
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:20+02:00
9:26
Spin-off The Office jest lepszy od oryginału? Nie ma wątpliwości
Aktualizacja: 2025-09-04T09:26:50+02:00
20:12
Wielki marsz Stephena Kinga w prawdziwym życiu. Widzowie nie mogli się zatrzymać
Aktualizacja: 2025-09-03T20:12:00+02:00
20:04
To najbardziej intensywny thriller tego roku. Obejrzysz go na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:34+02:00
18:06
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - recenzja filmu. Czy to godne zakończenie cyklu?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:06:53+02:00
16:31
Rodzinka.pl ma nową czołówkę. Co się zmieniło?
Aktualizacja: 2025-09-03T16:31:00+02:00
15:50
Najlepsze seriale serwisu Player. TOP 10 oryginalnych propozycji
Aktualizacja: 2025-09-03T15:50:53+02:00
14:41
Widziałam serial TVP, który miał być następcą Rancza
Aktualizacja: 2025-09-03T14:41:04+02:00
14:13
Świetny film akcji z Liamem Neesonem ominął polskie kina i trafił na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-03T14:13:37+02:00
13:06
Co prezydent Andrzej Duda robi na emeryturze? Zostaje Youtuberem
Aktualizacja: 2025-09-03T13:06:22+02:00
11:30
Netflix ma nowy najpopularniejszy tytuł wszech czasów. Przebił nawet Squid Game
Aktualizacja: 2025-09-03T11:30:24+02:00
10:43
Moi synowie - recenzja. Wspaniałe kino o miłości
Aktualizacja: 2025-09-03T10:43:25+02:00
9:33
Czego nauczyła nas Wednesday? Recenzja finału 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-03T09:33:43+02:00
9:27
To: Witajcie w Derry zmierza do HBO Max. Nie odwracaj się, premiera tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-09-03T09:27:59+02:00
20:05
Co ja właśnie obejrzałam? Nowy film Netfliksa zmiótł mnie z planszy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:05:32+02:00
19:15
Black Sails (Czarne Żagle) – gdzie obejrzeć serial piracki?
Aktualizacja: 2025-09-02T19:15:04+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA