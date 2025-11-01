REKLAMA
Diabelsko dobry serial powrócił na Prime Video. Z miejsca stał się hitem

No wreszcie! Ileż można czekać? 1. sezon diabelsko dobrego serialu Prime Video dostaliśmy grubo ponad rok temu. Dopiero teraz pojawiły się jego nowe odcinki. Użytkownicy platformy Amazona ich wyczekiwali. Dlatego "Hazbin Hotel" podbija teraz listę najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.

Rafał Christ
hazbin hotel amazon prime video co obejrzeć najpopularniejsze
"Hazbin Hotel" udała się rzecz niesłychana. Serial odciągnął użytkowników Prime Video od nowego young adultowego romansu. "Nasza wina" zadebiutowała na platformie Amazona 16 października. Subkrybenci od razu się na nią rzucili, bo lubią takie opowieści. Pomijając nawet popularność dwóch poprzednich części "Trylogii winnych", największym wzięciem w minione wakacje cieszył się przecież finałowy sezon "Tego lata stałam się piękna". Ba! On się wciąż dzielnie w topce serwisu trzyma. Aktualnie jest na jej ósmym miejscu.

"Nasza wina" i "Tego lata stałam się piękna" nie są jedynymi young adultowymi produkcjami, które w tym tygodniu znalazły się w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Przecież tuż za największym hitem tych wakacji znajduje się "Maxton Hall", którego 2. sezon pewnymi krokami zmierza na platformę Amazona. Użytkownicy chcą się do jego premiery przygotować, powtarzając bądź odkrywając dotychczasowe odcinki serialu. To najlepiej pokazuje, że szaleją na punkcie młodzieżowych romansów.

Prime Video - co obejrzeć?

A jednak. Przy tym całym uwielbieniu dla young adultowych romansów użytkownicy Prime Video postanowili zejść do piekła. Nie chcą opuszczać "Hazbin Hotel", który w zeszłą środę wrócił na platformę Amazona z wyczekiwanym 2. sezonem. Dwa nowe odcinki ewidentnie dostarczają subskrybentom tak samo mocnych wrażeń, co te z pierwszej odsłony animacji dla dorosłych.

Koncepcja "Hazbin Hotel" stawia na głowie religijne dogmaty. Każe nam podążać za potępieńcami i współczuć im, gdy śpiewają o swej niedoli. Bo to anioły są tymi złymi, którzy regularnie wbijają do piekła w ramach kontroli populacji grzeszników. Ognistymi mieczami robią miejsce dla kolejnych. Córka samego Lucyfera ma tego dość. Dlatego zakłada tytułowy przybytek, gdzie stracone dusze mają mieć szansę na nawrócenie. Niebu nie do końca podoba się ten pomysł, więc zbliża się wojna.

Ta wojna zbliżała się i zbliżała. Bo przecież 1. sezon "Hazbin Hotel" skończył się jeszcze w lutym zeszłego roku. Dopiero teraz użytkownicy Prime Video mogą powrócić do świata kultowej już animacji, aby sprawdzić, jak dalej potoczą się losy dobrze nam znanych bohaterów. Ale platforma Amazona tę przyjemność im dawkuje. Co tydzień zamierza dodawać nowe odcinki. W pakietach po dwa będą się one pojawiać w serwisie w nadchodzące środy.

Topka najpopularniejszych tytułów na Prime Video w tym tygodniu zapowiada, że już niedługo czeka nas starcie tytanów. Wspomniany 2. sezon "Maxton Hall" zadebiutuje na platformie Amazona w najbliższy piątek, a kolejne odcinki będą pojawiać się w serwisie w tygodniowych odstępach. Oznacza to, że niemiecki serial young adult może toczyć zaciekłą walkę z "Hazbin Hotel" o pierwsze miejsce w zestawieniu. A może w międzyczasie pojawi się też jakiś czarny koń tego wyścigu? Wszystko jest możliwe.

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych tytułów w tym tygodniu:

  1. Hazbin Hotel
  2. Nasza wina
  3. Lazarus
  4. Gen V
  5. Nieczysta gra
  6. Szczęsny
  7. Nieprzyjaciel
  8. Tego lata stałam się piękna
  9. Maxton Hall
  10. Do naprawy
01.11.2025 07:51
