Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Fallout już leci do was z 2. sezonem. Kiedy premiera?

Nie od dziś wiadomo, że adaptowanie gier na film lub serial to zadanie wymagające sporej precyzji. Popisali się nią twórcy "Fallouta" - serialu Prime Video bazującego na słynnej serii gier o tym samym tytule. Informujemy, kiedy do streamingu trafi 2. sezon tej produkcji.

Adam Kudyba
fallout sezon 2 premiera
REKLAMA

Plany przeniesienia na mały ekran "Fallouta" liczą sobie już sporo lat. Obawiano się jednak, że słaba ekranizacja może przynieść grom więcej szkód niż pożytku. Sytuacja zmieniła się, gdy w sprawę zaangażował się Jonathan Nolan - brytyjski scenarzysta, brat Christophera Nolana, twórca "Westworld". Ostatecznie projekt doszedł do skutku, Nolan został jednym z producentów wykonawczych i reżyserów, a w kwietniu 2024 roku fani gry mogli zapoznać się z tym, jakie były efekty prac twórców. Serialowy "Fallout" prędko stał się hitem na platformie Prime Video i stało się jasne, że drugi sezon będzie kwestią czasu.

REKLAMA

Fallout, 2. sezon - już wkrótce premiera na Prime Video

Bohaterowie znani z poprzedniego sezonu powrócą w najnowszej odsłonie. Zmierzają do New Vegas - miejsca dobrze znanego fanom gry. Ich celem jest ojciec Lucy (Ella Purnell), Hank MacLean (Kyle MacLachlan), który, jak się okazało, jest odpowiedzialny za zniszczenie cywilizacji w związku z użyciem bomby atomowej. W 2. sezonie pojawią się również Maximus (Aaron Moten) i oczywiście jedna z największych gwiazd produkcji - Walton Goggins, który znów wcieli się w Ghoula.

Na szczęście przerwa od "Fallouta" dobiega końca - druga odsłona kultowego, postapokaliptycznego serialu ukaże się na Prime Video 18 grudnia. Oprócz powrotów ulubionych bohaterów na fanów serialu czeka nie lada niespodzianka, bowiem w obsadzie 2. sezonu znalazły się co najmniej trzy nazwiska, na które warto zwrócić uwagę. Z pewnością najbardziej elektryzuje pojawienie się Macaulaya Culkina ("Kevin sam w domu"), dla którego może to być jedna z przełomowych i najbardziej wyrazistych ról od dawna. W składzie aktorskim znaleźli się również Justin Theroux ("Beetlejuice Beetlejuice"), a także Kumail Nanjiani ("Eternals", "Zbrodnie po sąsiedzku").

2. sezon "Fallouta" to jedna z najbardziej wyczekiwanych serialowych premier ostatnich miesięcy - a umówmy się, ścisk w ostatnich tygodniach jest naprawdę mocny. Czy superprodukcja Prime Video powróci z hukiem, a Walton Goggins i spółka znów zaczarują nas swoimi aktorskimi kreacjami? Czas pokaże.

REKLAMA

Więcej o ofercie Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
14.12.2025 05:16
Tagi: FalloutPrime Video
Najnowsze
5:16
Fallout już leci do was z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-12-14T05:16:00+01:00
20:59
Przed nami finał To: Witajcie w Derry. Na te 3 pytania muszę dostać odpowiedź
Aktualizacja: 2025-12-13T20:59:49+01:00
14:32
Czy powstanie Na noże 4? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-13T14:32:00+01:00
13:11
Ulubiony świąteczny klasyk Polaków wraca do kin. Tak, chodzi o Kevina
Aktualizacja: 2025-12-13T13:11:00+01:00
11:12
Użytkownicy Netfliksa żyją dla takich dreszczowców. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-13T11:12:00+01:00
10:03
HBO Max pokazał nowości na weekend. Genialne kino wojenne
Aktualizacja: 2025-12-13T10:03:00+01:00
9:11
Na Prime Video dawno nie było tyle akcji. Jeden gwiazdor skopał konkurencję
Aktualizacja: 2025-12-13T09:11:00+01:00
7:59
Wojna na Disney+. Fantasy atakuje kinowe hity i podbija serca użytkowników
Aktualizacja: 2025-12-13T07:59:00+01:00
19:15
Kto zabił prałata Wicksa? Wyjaśniamy zakończenie filmu Na noże 3
Aktualizacja: 2025-12-12T19:15:31+01:00
18:18
Najszybszy film 2025 roku wjechał właśnie do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-12T18:18:13+01:00
15:40
Magda Umer nie żyje. Ikona polskiej kultury miała 76 lat
Aktualizacja: 2025-12-12T15:40:40+01:00
15:07
"Na noże 3" to najlepszy kryminał tego roku. "Jedynka" śpi w nogach
Aktualizacja: 2025-12-12T15:07:45+01:00
13:01
Włączyłem serial Człowiek kontra dziecko, żeby odpocząć. To był błąd
Aktualizacja: 2025-12-12T13:01:52+01:00
11:53
Dom dobry naprawdę pomaga ofiarom przemocy. Wzrost o ponad 200%
Aktualizacja: 2025-12-12T11:53:36+01:00
10:35
Netflix wreszcie zlitował się nad fanami swojego najdziwniejszego serialu
Aktualizacja: 2025-12-12T10:35:09+01:00
10:01
Carol nie jest Jedyna. Pluribus z nowym głównym bohaterem w 7. odcinku
Aktualizacja: 2025-12-12T10:01:56+01:00
9:16
Zwiastuna Avengers: Doomsday ciągle nie ma. Czego boi się Marvel?
Aktualizacja: 2025-12-12T09:16:18+01:00
21:10
Netflix dowiózł takie nowości, że klękajcie narody. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-11T21:10:09+01:00
18:31
Genialny polski serial powraca po latach. Ten zwiastun jest obłędny
Aktualizacja: 2025-12-11T18:31:02+01:00
18:03
Tak wygląda zwiastun Supergirl. Ta aktorka jest idealna
Aktualizacja: 2025-12-11T18:03:40+01:00
17:10
Nowe Supernatural jest jak sezon 1,5. Zabiera nas do najlepszego okresu historii Deana i Sama
Aktualizacja: 2025-12-11T17:10:44+01:00
13:52
Dzisiaj finał kryminału, który nie ma złych opinii. Zmieńcie plany na wieczór
Aktualizacja: 2025-12-11T13:52:55+01:00
12:17
Mata wściekły na polityków Koalicji Obywatelskiej. Co to za wolta?
Aktualizacja: 2025-12-11T12:17:42+01:00
11:17
Czy Zamach na papieża to film na faktach? Pasikowski podbija Netfliksa
Aktualizacja: 2025-12-11T11:17:07+01:00
9:36
Islandia też ucieka z Eurowizji. Zaraz Polska zostanie sama z Izraelem
Aktualizacja: 2025-12-11T09:36:08+01:00
8:37
Kultowi bohaterowie wracają do Igrzysk śmierci. Oszalałem
Aktualizacja: 2025-12-11T08:37:54+01:00
20:07
Prime Video ma dobrą wiadomość dla fanów najdroższego serialu wszech czasów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:07:01+01:00
19:11
Odkryłem ten serial fantasy na HBO Max dzięki rolkom YouTube'a. Nie mogę się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-10T19:11:00+01:00
17:04
Ostatni wesoły dzień dla fanów kryminałów. Dziś finał ich ulubionego serialu
Aktualizacja: 2025-12-10T17:04:00+01:00
15:01
Po tym odcinku użytkownicy HBO Max nie mają złudzeń: to najśmieszniejsza komedia od lat
Aktualizacja: 2025-12-10T15:01:54+01:00
13:28
Na noże 3 - kiedy premiera? Wyczekiwany kryminał Netfliksa nadciąga
Aktualizacja: 2025-12-10T13:28:49+01:00
12:21
Eksperyment Odsiadka - kiedy nowe odcinki? Harmonogram premier online i w TV
Aktualizacja: 2025-12-10T12:21:15+01:00
11:35
Eksperyment: Odsiadka - kim są uczestnicy programu Canal+?
Aktualizacja: 2025-12-10T11:35:54+01:00
9:55
Gladiator 2 zmiażdżony przez Gladiatora. Russell Crowe wytknął poważny błąd
Aktualizacja: 2025-12-10T09:55:42+01:00
9:31
Disney+ sprezentował fanom nowy sezon hitu fantasy. Warto było czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T09:31:00+01:00
8:56
Podmiana aktora w nowym Władcy Pierścieni. Kluczowa postać z nową twarzą
Aktualizacja: 2025-12-10T08:56:04+01:00
7:45
Kiedy 4. sezon serialu Legenda Vox Machiny? Fantasy bije rekordy
Aktualizacja: 2025-12-10T07:45:30+01:00
19:12
Najbardziej dezorientujący seans roku? Thriller od SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:00+01:00
17:08
Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy
Aktualizacja: 2025-12-09T17:08:21+01:00
16:13
Nowy odcinek hitu HBO rozrywa serce na strzępy. To najmocniejszy epizod
Aktualizacja: 2025-12-09T16:13:04+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA