Fallout już leci do was z 2. sezonem. Kiedy premiera?

Ładowanie...

Plany przeniesienia na mały ekran "Fallouta" liczą sobie już sporo lat. Obawiano się jednak, że słaba ekranizacja może przynieść grom więcej szkód niż pożytku. Sytuacja zmieniła się, gdy w sprawę zaangażował się Jonathan Nolan - brytyjski scenarzysta, brat Christophera Nolana, twórca "Westworld". Ostatecznie projekt doszedł do skutku, Nolan został jednym z producentów wykonawczych i reżyserów, a w kwietniu 2024 roku fani gry mogli zapoznać się z tym, jakie były efekty prac twórców. Serialowy "Fallout" prędko stał się hitem na platformie Prime Video i stało się jasne, że drugi sezon będzie kwestią czasu.

REKLAMA

Fallout, 2. sezon - już wkrótce premiera na Prime Video

Bohaterowie znani z poprzedniego sezonu powrócą w najnowszej odsłonie. Zmierzają do New Vegas - miejsca dobrze znanego fanom gry. Ich celem jest ojciec Lucy (Ella Purnell), Hank MacLean (Kyle MacLachlan), który, jak się okazało, jest odpowiedzialny za zniszczenie cywilizacji w związku z użyciem bomby atomowej. W 2. sezonie pojawią się również Maximus (Aaron Moten) i oczywiście jedna z największych gwiazd produkcji - Walton Goggins, który znów wcieli się w Ghoula.

Na szczęście przerwa od "Fallouta" dobiega końca - druga odsłona kultowego, postapokaliptycznego serialu ukaże się na Prime Video 18 grudnia. Oprócz powrotów ulubionych bohaterów na fanów serialu czeka nie lada niespodzianka, bowiem w obsadzie 2. sezonu znalazły się co najmniej trzy nazwiska, na które warto zwrócić uwagę. Z pewnością najbardziej elektryzuje pojawienie się Macaulaya Culkina ("Kevin sam w domu"), dla którego może to być jedna z przełomowych i najbardziej wyrazistych ról od dawna. W składzie aktorskim znaleźli się również Justin Theroux ("Beetlejuice Beetlejuice"), a także Kumail Nanjiani ("Eternals", "Zbrodnie po sąsiedzku").

2. sezon "Fallouta" to jedna z najbardziej wyczekiwanych serialowych premier ostatnich miesięcy - a umówmy się, ścisk w ostatnich tygodniach jest naprawdę mocny. Czy superprodukcja Prime Video powróci z hukiem, a Walton Goggins i spółka znów zaczarują nas swoimi aktorskimi kreacjami? Czas pokaże.

REKLAMA

Więcej o ofercie Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 14.12.2025 05:16

Ładowanie...