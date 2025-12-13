Użytkownicy Netfliksa żyją dla takich dreszczowców. Nie mogą się oderwać

Ładowanie...

Od tragedii przedstawionej w 1. sezonie "Wypadku" minął rok. Ból, jaki wtedy poczuły cztery rodziny, do tej pory nie ustał. Co więcej, na jaw wychodzą coraz to nowe sekrety i pojawiają się kolejne postacie. Każdy z bohaterów musi więc wybrać między przebaczeniem a zemstą. Łatwiej jednak powiedzieć niż zrobić, dzięki czemu twórcy netfliksowego dreszczowca ciągle intrygę zagęszczają. Ku uciesze fanów oczywiście.



Twórcy "Wypadku" na pewno bowiem nie kontynuują swojego serialu dla krytyków. Ci go znienawidzili. Na Rotten Tomatoes meksykańska produkcja ma zaledwie 29 proc. pozytywnych recenzji. 2. sezon powstał więc dla widzów. I ci przyjęli go z otwartymi ramionami.

Wypadek - opinie o 2. sezonie dreszczowca Netfliksa

"Wypadek" trafił na Netfliksa 10 grudnia. Z miejsca wdarł się do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w naszym kraju. Jeszcze nie wdrapał się na jej szczyt, bo aktualnie zajmuje szóste miejsce. Jednakże cały czas sukcesywnie wspina się po szczeblach zestawienia. Pewnie zajdzie jeszcze wyżej. Szczególnie biorąc pod uwagę pozytywne opinie zagranicznych fanów, od których zaroiło się w mediach społecznościowych.

Przy 2. sezonie "Wypadku" nie mogłam przestać płakać



Widziałem 2 i pół odcinka 2. sezonu "Wypadku" - to prawdziwa perła "Wypadek" jest taki dobry. Żyję dla hiszpańskojęzycznych seriali - czytamy na X (dawny Twitter).

Oczywiście, nie wszyscy zainteresowani już 2. sezon "Wypadku" obejrzeli. Na X pojawiają się też wpisy, które sugerują entuzjazm przed zbliżającym się seansem. Użytkownicy Netfliksa dziękują platformie i nie licząc się z konsekwencjami, zamierzają zarwać dla meksykańskiego dreszczowca nockę. Być może jednak kolejnego dnia będą bardziej wyspani niż by sądzili. W końcu nowa odsłona serialu nie składa się już z 10 tylko z 6 odcinków. Produkcja staje się przez to idealna do obejrzenia na raz w wolny wieczór.



Rafał Christ 13.12.2025 11:12

