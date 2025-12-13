Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Użytkownicy Netfliksa żyją dla takich dreszczowców. Nie mogą się oderwać

W zeszłym roku użytkownicy Netfliksa oszaleli na punkcie meksykańskiego thrillera. Choć wielu uważało go za absurdalny, trudno im było się od niego oderwać. Teraz "Wypadek" powrócił na platformę z 2. sezonem. Fani od razu rzucili się na nowe odcinki i nie mogą się od nich oderwać. Jak sami twierdzą w mediach społecznościowych, dla takich seriali właśnie żyją.

Rafał Christ
wypadek 2 sezon netflix thriller opinie co obejrzeć
REKLAMA

Od tragedii przedstawionej w 1. sezonie "Wypadku" minął rok. Ból, jaki wtedy poczuły cztery rodziny, do tej pory nie ustał. Co więcej, na jaw wychodzą coraz to nowe sekrety i pojawiają się kolejne postacie. Każdy z bohaterów musi więc wybrać między przebaczeniem a zemstą. Łatwiej jednak powiedzieć niż zrobić, dzięki czemu twórcy netfliksowego dreszczowca ciągle intrygę zagęszczają. Ku uciesze fanów oczywiście.

Twórcy "Wypadku" na pewno bowiem nie kontynuują swojego serialu dla krytyków. Ci go znienawidzili. Na Rotten Tomatoes meksykańska produkcja ma zaledwie 29 proc. pozytywnych recenzji. 2. sezon powstał więc dla widzów. I ci przyjęli go z otwartymi ramionami.

REKLAMA

Wypadek - opinie o 2. sezonie dreszczowca Netfliksa

"Wypadek" trafił na Netfliksa 10 grudnia. Z miejsca wdarł się do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w naszym kraju. Jeszcze nie wdrapał się na jej szczyt, bo aktualnie zajmuje szóste miejsce. Jednakże cały czas sukcesywnie wspina się po szczeblach zestawienia. Pewnie zajdzie jeszcze wyżej. Szczególnie biorąc pod uwagę pozytywne opinie zagranicznych fanów, od których zaroiło się w mediach społecznościowych.

Przy 2. sezonie "Wypadku" nie mogłam przestać płakać

Widziałem 2 i pół odcinka 2. sezonu "Wypadku" - to prawdziwa perła

"Wypadek" jest taki dobry. Żyję dla hiszpańskojęzycznych seriali

- czytamy na X (dawny Twitter).

Oczywiście, nie wszyscy zainteresowani już 2. sezon "Wypadku" obejrzeli. Na X pojawiają się też wpisy, które sugerują entuzjazm przed zbliżającym się seansem. Użytkownicy Netfliksa dziękują platformie i nie licząc się z konsekwencjami, zamierzają zarwać dla meksykańskiego dreszczowca nockę. Być może jednak kolejnego dnia będą bardziej wyspani niż by sądzili. W końcu nowa odsłona serialu nie składa się już z 10 tylko z 6 odcinków. Produkcja staje się przez to idealna do obejrzenia na raz w wolny wieczór.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"WYPADEK" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
WYPADEK
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
13.12.2025 11:12
Tagi: Co obejrzeć?Seriale NetflixThrillery
Najnowsze
10:03
HBO Max pokazał nowości na weekend. Genialne kino wojenne
Aktualizacja: 2025-12-13T10:03:00+01:00
9:11
Na Prime Video dawno nie było tyle akcji. Jeden gwiazdor skopał konkurencję
Aktualizacja: 2025-12-13T09:11:00+01:00
7:59
Wojna na Disney+. Fantasy atakuje kinowe hity i podbija serca użytkowników
Aktualizacja: 2025-12-13T07:59:00+01:00
19:15
Kto zabił prałata Wicksa? Wyjaśniamy zakończenie filmu Na noże 3
Aktualizacja: 2025-12-12T19:15:31+01:00
18:18
Najszybszy film 2025 roku wjechał właśnie do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-12T18:18:13+01:00
15:40
Magda Umer nie żyje. Ikona polskiej kultury miała 76 lat
Aktualizacja: 2025-12-12T15:40:40+01:00
15:07
"Na noże 3" to najlepszy kryminał tego roku. "Jedynka" śpi w nogach
Aktualizacja: 2025-12-12T15:07:45+01:00
13:01
Włączyłem serial Człowiek kontra dziecko, żeby odpocząć. To był błąd
Aktualizacja: 2025-12-12T13:01:52+01:00
11:53
Dom dobry naprawdę pomaga ofiarom przemocy. Wzrost o ponad 200%
Aktualizacja: 2025-12-12T11:53:36+01:00
10:35
Netflix wreszcie zlitował się nad fanami swojego najdziwniejszego serialu
Aktualizacja: 2025-12-12T10:35:09+01:00
10:01
Carol nie jest Jedyna. Pluribus z nowym głównym bohaterem w 7. odcinku
Aktualizacja: 2025-12-12T10:01:56+01:00
9:16
Zwiastuna Avengers: Doomsday ciągle nie ma. Czego boi się Marvel?
Aktualizacja: 2025-12-12T09:16:18+01:00
21:10
Netflix dowiózł takie nowości, że klękajcie narody. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-11T21:10:09+01:00
18:31
Genialny polski serial powraca po latach. Ten zwiastun jest obłędny
Aktualizacja: 2025-12-11T18:31:02+01:00
18:03
Tak wygląda zwiastun Supergirl. Ta aktorka jest idealna
Aktualizacja: 2025-12-11T18:03:40+01:00
17:10
Nowe Supernatural jest jak sezon 1,5. Zabiera nas do najlepszego okresu historii Deana i Sama
Aktualizacja: 2025-12-11T17:10:44+01:00
13:52
Dzisiaj finał kryminału, który nie ma złych opinii. Zmieńcie plany na wieczór
Aktualizacja: 2025-12-11T13:52:55+01:00
12:17
Mata wściekły na polityków Koalicji Obywatelskiej. Co to za wolta?
Aktualizacja: 2025-12-11T12:17:42+01:00
11:17
Czy Zamach na papieża to film na faktach? Pasikowski podbija Netfliksa
Aktualizacja: 2025-12-11T11:17:07+01:00
9:36
Islandia też ucieka z Eurowizji. Zaraz Polska zostanie sama z Izraelem
Aktualizacja: 2025-12-11T09:36:08+01:00
8:37
Kultowi bohaterowie wracają do Igrzysk śmierci. Oszalałem
Aktualizacja: 2025-12-11T08:37:54+01:00
20:07
Prime Video ma dobrą wiadomość dla fanów najdroższego serialu wszech czasów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:07:01+01:00
19:11
Odkryłem ten serial fantasy na HBO Max dzięki rolkom YouTube'a. Nie mogę się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-10T19:11:00+01:00
17:04
Ostatni wesoły dzień dla fanów kryminałów. Dziś finał ich ulubionego serialu
Aktualizacja: 2025-12-10T17:04:00+01:00
15:01
Po tym odcinku użytkownicy HBO Max nie mają złudzeń: to najśmieszniejsza komedia od lat
Aktualizacja: 2025-12-10T15:01:54+01:00
13:28
Na noże 3 - kiedy premiera? Wyczekiwany kryminał Netfliksa nadciąga
Aktualizacja: 2025-12-10T13:28:49+01:00
12:21
Eksperyment Odsiadka - kiedy nowe odcinki? Harmonogram premier online i w TV
Aktualizacja: 2025-12-10T12:21:15+01:00
11:35
Eksperyment: Odsiadka - kim są uczestnicy programu Canal+?
Aktualizacja: 2025-12-10T11:35:54+01:00
9:55
Gladiator 2 zmiażdżony przez Gladiatora. Russell Crowe wytknął poważny błąd
Aktualizacja: 2025-12-10T09:55:42+01:00
9:31
Disney+ sprezentował fanom nowy sezon hitu fantasy. Warto było czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T09:31:00+01:00
8:56
Podmiana aktora w nowym Władcy Pierścieni. Kluczowa postać z nową twarzą
Aktualizacja: 2025-12-10T08:56:04+01:00
7:45
Kiedy 4. sezon serialu Legenda Vox Machiny? Fantasy bije rekordy
Aktualizacja: 2025-12-10T07:45:30+01:00
19:12
Najbardziej dezorientujący seans roku? Thriller od SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:00+01:00
17:08
Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy
Aktualizacja: 2025-12-09T17:08:21+01:00
16:13
Nowy odcinek hitu HBO rozrywa serce na strzępy. To najmocniejszy epizod
Aktualizacja: 2025-12-09T16:13:04+01:00
13:46
Widzowie uwierzyli w niepokojący wywiad z Kacperkiem z Rodzinki.pl. To nie było tak
Aktualizacja: 2025-12-09T13:46:18+01:00
11:45
Popularny serwis VOD kończy działalność w Polsce. Miał świetne filmy
Aktualizacja: 2025-12-09T11:45:01+01:00
11:13
Wybitny thriller znika z Netfliksa. Oglądajcie, póki jeszcze możecie
Aktualizacja: 2025-12-09T11:13:35+01:00
10:51
Fani Gry o tron, przełączcie się na Disney+. To fantasy was porwie
Aktualizacja: 2025-12-09T10:51:46+01:00
9:41
To on będzie głównym celem Dooma w Avengers: Doomsday. Tego się nie spodziewaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T09:41:56+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA